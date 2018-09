El Dólar y las miserias humanasDioses distintos...Carta abierta a Tabaré Vázquez acerca de la contaminación auditivaSi estás desorientado y no sabés…FACEBOOK. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Esfuerzo compartido por toda la sociedad: hipocresía e ignominia¿Estoy caliente?Pobre Argentina (2) ...y no salpicarEl debate por el zócaloY el tren no se detieneCarta abierta al “Negro”No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!Batalla de MaratónEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaParaguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?RenzoVoy a escribir sobre una personaEsta vez no se salió con la suyaCuba: un museo del robo y la vaganciaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosTacuarembó y el triste protagonismo de los últimos díasLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños númerosEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

El Dólar y las miserias humanas

William Marino

07.09.2018

"Los modernos piratas sin parche en el ojo ni loro en el hombro, pero si vestidos de traje y corbata, en ocasiones con lenguaje de la izquierda del siglo pasado. Esos son los piratas del presente siglo, representados por el F.M.I., el BID y otros organismos financieros a nivel internacional".

Cuando el 10 de diciembre del 2015 asumía Mauricio Macri la Presidencia de Argentina, la euforia de la derecha del Uruguay y América toda se deshacían en elogios, pues había derrotado a la "yegua" de Cristina. Aunque el triunfo solo había sido por 700.000, es decir derroto a Scioli por 51.4 % a 48.6 %. Macri sabía que el tema no era sencillo, apenas había ganado en la votación con un programa y campaña electoral engañosa. La derecha se venía con todo, el poder económico quería recuperar lo perdido a costa de lo que fuera. Al día siguiente del triunfo de Macri, su vice, Gabriela Michetti decía: "muchos hogares humildes están preocupados. Quiero decirles que no tienen nada que temer". Al parecer el instinto de los humildes no fallo. La inflación puede llegar a fin de año a un 42 %. En lo que va del año el harina de trigo subió el 85 % y los productos cárnicas más de un 35 %. El dólar subió en el 2018 más del 100 por 100, mientras cayó el producto bruto interno un 2,4 % y el riesgo país está en 771.

Cuando en el 2015, gana la derecha en Argentina, los aplausos de la derecha en nuestro país se hicieron sentir, pues había ganado el representante del gran poder, el dinero. Blancos y colorados, independientes y el líder del partido de la gente, todos decían que era el mejor para el pueblo argentino, es mas el Kuquito decía que era el líder a seguir, pues iba a estabilizar Argentina. Pero todo cambio, el dólar por las nubes, la inflación galopante, el crimen y la inseguridad a la orden del día, al igual que la rebaja de sueldos, salarios y jubilaciones. La Lilita Carrio, si la amiga de la diputada Bianchi diciendo: "yo me divierto porque las crisis me generan adrenalina". La pobreza alcanza al 38 %, con una indigencia que sobrepasa el 10 %. Al igual que en nuestro país, como los rosaditos, pidiendo el ejercito en las calles para contener al pueblo. Macri fue el promotor de que todo el dinero mal habido podía volver a la Argentina, si pagaba un impuesto, algunos dólares volvieron pero en los primeros ocho meses del 2018 la fuga de capitales fue de 20.000 millones de dólares y en su gobierno se fugaron ya unos 52.000 millones de dólares. Todo esto ha servido para ocultar de cómo la familia Macri realizo su inmensa fortuna. Las estafas al estado y los traslados de dineros a cuentas en los paraísos fiscales. No debemos de olvidar que Macri y muchos de su entorno figuraban en los "papeles de Panamá", todo para lavar las evasiones fiscales del correo y/o la adjudicación de los ferrocarriles Sarmiento. Hoy ya se sabe, pues está en la justicia, que uno de los principales denunciado por ofrecer y recibir coimas de Oberbrecht es el hombre más rico del Gabinete de Macri. Por otra parte cuando se habla de las obras viales de la época de los Kirchner, entre los más favorecidos esta el "Clan Macri" que ganaron millones de dólares. Y se podría seguir pues Franco Macri fue condenado por contrabando en la época de Menen. La actual esposa del Presidente Macri, Juliana Awado, que se dedica al negocio de la moda fue acusada de presuntas contrataciones en la confección de ropa en talleres clandestinos, donde se trabajaba en régimen de casi esclavitud y nada de trabajadores registrados. Hoy las revelaciones que están escritas en los cuadernos K, están sirviendo más que nada para tapar y/o desviar los propios "desfalcos" de las mafias Macristas. En ello juega un gran papel los medios de comunicaciones adictos a la derecha, que siente que debe "pagar" la derogación de la ley de medios, del gobierno anterior, que entre otras cosas permitió que Clarín se fusionara con Telecom.

El Gobierno de Cambiemos, o sea Macri el derechista, trajo el alivio al mundo de las altas finanzas, no debemos de olvidar que pago a todos los fondos buitres, una cifra muy cercana a los 15.000 millones de dólares, por una deuda que aun seguía en discusión. Perdono muchísimas deudas al estado incluidas, las de su familia. Eso sin contar con los aumentos desmedidos del gas, electricidad, transporte, aumento en los peajes, dándole más ganancias al gran capital. Por último el gran pedido a los salvadores del mundo económico, como lo es el Fondo Monetario Internacional. A este organismo se le pide unos 100.000 millones de dólares con el resultado de todas las condiciones que el mismo impone. Baja de Jubilaciones y pensiones, congelamiento de salarios, desregular el sistema de trabajo, aumento del costo del dinero, eliminación de todos los subsidios a los artículos alimenticios, baja en los funcionarios del estado, recortes en los presupuestos de la enseñanza, la salud y la Universidad, recortes en la obra pública y se podría seguir...

Hoy Macri realizo una jugada en decir que se bajaba la cantidad de Ministerios, cuando eso no es lo real. Si se realizo una redistribución de los cargos, es decir en los hechos la política no cambio. La retención al campo, en especial a la soja será aparentemente de $ 3 o 4 por dólar. En la medida que el dólar suba, al ser en pesos la retención esta será cada vez menor. Hoy ya sabemos que el FMI exige que no se realicen más "subsidios sociales", más que nada en la energía y/o transporte. Según Macri y los Rosados -hoy asustado por lo que pasa en la Argentina- el FMI será el gran salvador de los pobres. Eso es lo que la derecha apoya, por suerte estamos bastante alejados de esa crisis Argentina.