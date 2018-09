Caída Libre: De Adauto Puñales a Cinthya Moizo, Sin EscalasEl nuevo curso escolar, un aparatoso espectáculo en CubaAlfredo ZitarrosaEl Dólar y las miserias humanasDioses distintos...Carta abierta a Tabaré Vázquez acerca de la contaminación auditivaSi estás desorientado y no sabés…FACEBOOK. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Esfuerzo compartido por toda la sociedad: hipocresía e ignominia¿Estoy caliente?El debate por el zócaloY el tren no se detieneCarta abierta al “Negro”No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!Batalla de MaratónEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaParaguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Voy a escribir sobre una personaEsta vez no se salió con la suyaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños númerosEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Bitácora. Año XVII, Nro. 750: ¿Qué estamos pagando los uruguayos?

08.09.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 10 titulando en su portada: '¿Qué estamos pagando los uruguayos?'.

Escriben en este número:

Jorge Altamira, Rolando Astarita, José Arreola, José Babiano, Diego Cobo, Ariel Dacal, Pastora Filigrana, GarcíaJohn Hooper, Hedelberto López Blanch, Jacinto Morano, Ignacio Sánchez Cuenca, Roberto Saviano, Isabel Serra, Alejandro Torres Rivera, Yanis Varoufakis,Esteban Valenti, Daniel Vidart, VVAA







¿Qué estamos pagando los uruguayos?

Por Esteban Valenti



Lo que estamos pagando todos los uruguayos y, políticamente lo está pagando el gobierno y el Frente Amplio, tiene una sigla: ANCAP. Y lo seguiremos pagando por mucho tiempo. ¿Es lo único? No, pero el por lejos lo principal.







Alfredo Zitarrosa

Por Daniel Vidart



Alfredo Zitarrosa, como todo ser humano, fue hijo de las circunstancias, fue biografía maleada por la historia, fue hoja arrastrada por el viento del destino.







La posverdad suprema

Por Ignacio Sánchez Cuenca



La posverdad puede definirse como una cierta indiferencia ante los hechos. El término se utiliza sobre todo para referirse al fenómeno de falsas creencias populares: la imagen de la posverdad que se ha instalado en los medios es la de masas ignorantes engañadas por políticos demagogos a través de las redes sociales.







Josep Fontana y la historia marxista (1931-2018)

Por José Babiano



Desde que el pasado martes, día 28, la Universidad Pompeu Fabra (UPF) difundiese una nota en la que daba a conocer el fallecimiento, ese mismo día, del profesor Josep Fontana y su trayectoria vital y profesional, las ediciones digitales de los grandes medios han venido repitiendo obituarios de urgencia. En todos ellos, podemos encontrar desde algunos detalles de su formación como historiador hasta una breve relación de sus principales publicaciones –como hace el mismo comunicado de la UPF-, pasando por las universidades en las que trabajó como profesor y sus distinciones civiles y académicas.







“¿Necesitamos una Renta Básica Universal?” Responden 14 autores y autoras

VVAA



“Una Pregunta” es una serie mensual electrónica (stateofnatureblog.com) en la que sus editores, Cihan Aksan y Jon Bailes, preguntan a distintos expertos sobre un tema. La editora y el editor de la mencionada web explican que “pedimos a algunos de los principales pensadores de un tema que respondan brevemente a una sola pregunta”.







Grecia nunca fue rescatada: sigue siendo una cárcel de deudores y la UE tiene todavía las llaves

Por Yanis Varoufakis



A lo largo de la pasada semana, los medios informativos de todo el mundo han estado proclamando la exitosa conclusión del programa de rescate financiero de Grecia, organizado en 2010 por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Los titulares se regocijaban por el final del rescate de Grecia, incluso por la terminación de la austeridad.







El derrumbe del puente de Génova y el gobierno populista de Italia

Por John Hooper



El puente Morandi de Génova, que se derrumbó esta semana causando la pérdida de 39 vidas, era de excepcional importancia estratégica en Italia y más allá de ella. La autovía que se extendía cruzando el curso del Polcevera no era una carretera corriente. Unía las dos mitades de Génova. Era el pasillo a través del cual se transportaban las mercancías hasta y desde el segundo puerto más grande de Italia. Y formaba parte de una de las principales rutas entre Italia y Francia.







Eduardo Galeano: hacer y nacer en la palabra

Por José Arreola



A Helena Villagra



Desde muy joven, Dudú –como cálida y amorosamente lo llama Helena Villagra– se hablaba de tú con la muerte. Por mano propia, a los diecinueve años, quiso conocerla, pero ella le negó el pasaporte. La insatisfacción con las letras, un llanto que le brotaba desde lo más hondo del alma sin saber por qué y otros dolores de la vida lo arrojaron a esa dura experiencia. Para Eduardo Germán María Hughes Galeano el episodio, que lo llevó a un comatoso umbral por varios días, significó un nuevo nacer. Cuando despertó, los textos antes negados empezaron a fluir con tono, forma y sueños propios. A partir de entonces, decidió llamarse solamente Eduardo Galeano porque así recordaba que, en los días finales de 1959, nació otra vez y que la vida, a pesar de los golpes como del odio de Dios, bien vale ser vivida.







Argentina: una gran crisis. Dossier

Por Jorge Altamira y Rolando Astarita



La insolvencia económica y política de la Argentina del capital



“A los niveles actuales, la deuda pública de Argentina puede llegar al 90% del PBI – con el 80% nominado en dólares”. Esta información no la ofrece un ‘agitador febril’ sino el Financial Times de hoy, que cifra las “necesidades de financiamiento” para Argentina en u$s77 mil millones hasta fines de 2019. La raíz de esta nueva bancarrota es, entonces, la misma que la del pasado, pero multiplicada varias veces: la impagable deuda externa. En diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de los ejecutivos de finanzas, la deuda pública representaba ya un monto enorme y era hasta un 70% más alta que en 2001, cuando alcanzaba alrededor de la mitad del producto bruto. El incremento de la deuda externa, en más de dos años, ha sido, aproximadamente, de u$s160 mil millones.







Cuba: ¿A dónde van las palabras que no se quedaron?

Por Ariel Dacal



Todo proceso de reforma parte de acumulados, nunca de cero. Por esa razón, si bien es imprescindible analizar los añadidos que trae el proyecto de Constitución cubana, también lo es observar las omisiones respecto a lo que ya estaba.







Antirracismo y libertad de expresión

Por Pastora Filigrana García



La libertad de expresión hay que ejercerla para alcanzar más libertad, no para atentar contra ella ni para reforzar estereotipos.







¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Una crítica a ‘La trampa de la diversidad’

Por Jacinto Morano e Isabel Serra



El libro de Bernabé vuelve a poner en el debate público una vieja cuestión. Para los autores, es difícil pensar una lucha redistributiva sin construcción cultural.







“Hemos pasado de ser asesinados por el Ku Klux Klan a ser asesinados por la policía. Y no pasa nada”

Por Diego Cobo



Se reabre el caso de Emmett Till 63 años después de su asesinato en Money (Mississippi). Su primo Simeon Wright, con quien estaba aquellos días, nos cuenta su historia en Chicago.







Las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. La candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.

Por Alejandro Torres Rivera

Rebelión



Entre los días 7 al 13 de septiembre, el Tribunal Supremo Federal de Brasil entenderá en un recurso de libertad provisional radicado por los abogados del candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores de Brasil para las próximas elecciones presidenciales, Luiz Inácio Lula da Silva. “Lula” como se le llama en Brasil, se encuentra en prisión desde el 7 de abril de 2018 luego de que dos días antes, las autoridades judiciales le denegaran una solicitud de “habeas corpus” radicada por sus abogados luego de ser condenado a 12 años y un mes. Entonces a Lula se le imputó el delito de corrupción y lavado de dinero, ello vinculado con presuntamente haber recibido de parte de la constructora OAS un apartamento localizado en un balneario de Sao Paulo.







Roberto Saviano, en la mafia no hay chicos buenos

Por Roberto Saviano



¿Debe la ficción mostrar la crudeza del hampa? Para el autor de “Gomorra”, al hacerlo se contribuye a quebrar pactos de silencio.









