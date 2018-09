Caída Libre: De Adauto Puñales a Cinthya Moizo, Sin EscalasEl nuevo curso escolar, un aparatoso espectáculo en CubaAlfredo ZitarrosaEl Dólar y las miserias humanasDioses distintos...Carta abierta a Tabaré Vázquez acerca de la contaminación auditivaSi estás desorientado y no sabés…FACEBOOK. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Esfuerzo compartido por toda la sociedad: hipocresía e ignominia¿Estoy caliente?El debate por el zócaloY el tren no se detieneCarta abierta al “Negro”No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!Batalla de MaratónEl modelo sanitario no mejora solo con más dineroRoraima y la tristezaLa pérdida de puestos de trabajo: la madre del borregoA recrear el encuentro de los uruguayosIsrael, ¿modelo de democracia occidental? La Torah, ¡libro de historia!El diario de TrumpAUF y Frente AmplioEl regreso de Sanguinetti, los problemas del FA y las limitaciones conservadorasMontevideo contra las islas SpratlyLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaParaguay: estado cloacalPrivación de la libertad y el día después…2019: “Tantas opciones”, y a la vez, ningunaOdiaos los unos a los otros¿El secreto mejor guardado de la historia?Voy a escribir sobre una personaEsta vez no se salió con la suyaLos frenteamplistas ¿aceptamos a Sendic como candidato?Facultad de Medicina: El statu quo y los conflictosLa marea verde y la siesta de las izquierdasLa venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio MéndezPredios del dique Mauá. Vender el alma: tres perlas de un collar oscuroNo lo digo yo, lo dicen Daniel Barenboin y otros, que se aplica el « apartheid » en IsraelLa ley de los pequeños númerosEl programa del FA y los arbolitos de NavidadGRIEZMANN, Y EL PARTIDO DE LA ÉTICA

Caída Libre: De Adauto Puñales a Cinthya Moizo, Sin Escalas

Dr. Guillermo Chiribao

08.09.2018

Ahora, que parecería se han acallado las voces de tirios, troyanos, diestros, siniestros, apostólicos y ateos, me atreveré a pensar en voz alta sobre las repercusiones de la entrevista realizada en Radio Felicidad, de Paysandú a la -ya famosa- Directora de Cultura Municipal, Lic. Cinthya Moizo.

Repasemos rápidamente. En una fecha muy cercana al 25 de Agosto un programa llamado "la Felicidad al atardecer", entrevistó a la Sra. Directora sobre diferentes tópicos relacionados a la cultura, a la política y a su vida privada, en un tono diríamos distendido.

Y para hacerla corta, la pregunta referida qué se juró un 18 de julio en nuestro país, inmediatamente de la incontestada pregunta sobre qué se conmemoraba los 25 de agosto, con una respuesta jocosa: "me estás matando con las preguntas".

Situación complicada, la de la Directora, si las hay.

Pero bien, nada nuevo bajo el sol. No hace mucho, pero en otros tiempos políticos, nos regocijábamos con las salidas del ex intendente de Rocha Adauto Puñales. Y nos llegan a la memoria sin esfuerzo alguno como mínimo 3 frases "celebres". "El comunismo internacional nos atrapará con sus testículos" (por tentáculos). "Me voy a "MAI MAI" con Benito (Stern intendente de Maldonado)". Y "dile a los testigos (de Jehová) que nos vemos en el BPS y que declaren que lo conocen de toda la vida."

Reales o no tales frases les fueron adjudicadas en aquellos tiempos al Intendente esteño. Eran tiempos en que las velocidades de las comunicaciones eran mas lentas, sin internet, ni redes sociales.

Pero lo cierto y concreto es que por aquella época las criticas de lo que denominaríamos "la intelectualidad" nacional, no se hacían esperar. Cuestiones por el estilo surgían a raíz de actos o dichos de otros personajes "celebres" de la vida publica, como lo fueron por ejemplo Carlos Guani "Alma" Dos Santos o Saviniano "Nano" Perez.

Esas críticas no iban dirigidas exclusivamente a esas personas sino a la colectividad a la colectividad política entera a la que pertenecían. Y habían criticas para todos los gustos, desde los que condenaban la ignorancia mas brutal, a los que le calificaban a las colectividad políticas entera como organizaciones que acunaban, fomentaban y protegían a los ignorantes etc etc.

Nunca me quedó claro en los casos de Adauto, "Alma" o "Nano", si realmente pecaban de ignorantes o tales salidas eran parte de una puesta en escena populista o algo por el estilo.

Mas acá en el tiempo seguramente encontramos algunos políticos que con mas menos suerte han incursionado por esas prácticas e incluso con seguidores o imitadores de baja monta.

Pero dejando de lado lo cuasi-cómico o jocoso, vale la pena detenernos un instante en el mensaje que recibe la ciudadanía en este tipo de situaciones.

Hay un quizá excluyente que debería ser preocupante.

Tomemos el caso de Paysandú y vamos a ver que la Directora fue defendida a capa y espada por sus compañeros políticos encabezados pro el propio intendente y la mismísima Ministra de Educación y Cultura. Empleando argumentos sumamente frágiles su afán fue minimizar el asunto y decir acá no pasó nada. Los nervios, la juventud, la falta de experiencia fueron los argumentos mas empleados. Llegando incluso la Sra. Ministra a decir que no había que darle tanta importancia, dado que las respuestas habrían sido dadas entre 2 o 3 personas (Programa de Nelson Fernandez), cuando en realidad fueron brindadas a un medio de prensa (FM Felicidad).

Del otro lado el ataque a toda la fuerza política por parte de la oposición, acusando de incompetente poco menos que a todo el gobierno departamental y nacional.

Y en ese fuego cruzado pocos se han detenido a responder algunas preguntas que a esta altura deberían ser consideradas las básicas para enfrentar este panorama.

¿ Qué condiciones deberían reunir los actores de gobierno para desempeñarse al frente de la cultura de un departamento o de un país?

¿Es importante valorar solamente la gestión en forma independiente a la formación y solidez de ese gestor, como parecería priorizaron el Intendente y la Ministra en el caso de Moizo?

¿Si se admite, protege y encubre esas actitudes, los uruguayos tendremos luego credenciales suficientes para exigirles a los políticos respeto a la ciudadanía al plantear sus discursos y sus discusiones electorales?

¿Dejando pasar esto como si nada, tendremos capacidad de respuesta para enfrentar los problemas de fondo de la educación?

¿Tendremos credibilidad cuando decimos que decididamente enfrentaremos la violencia en los centros de enseñanza, la violencia en la sociedad o en el deporte?

Si tomamos en serio esas y otras preguntas por el estilo que a cualquiera le surgirían, nos daremos cuenta que estos temas no son menores para una sociedad.

Una opinión sumamente personal. Creo que si ante este tipo de cosas adoptamos una actitud pasiva y miramos para el costado, pensando que son temas menores o que hay cosas mas importantes para atender, etc., etc., esta ola de ignorancia creciente, de desidia, de despreocupación por la cultura básica de un país, nos llevará muy lejos.

Y en ese escenario las pérdidas serán cuantiosas en todo sentido, porque decididamente como ciudadanos perderíamos absolutamente la capacidad de discernimiento y el mínimo sentido de análisis, reflexión y de crítica. Todo será igual. Aquello de la "biblia y el calefón" y sus siguientes estrofas se constituirá en una triste realidad.

Entonces a no quejarnos si el incipiente debate político tendrá como eje central la discusión sobre las habilidades acrobáticas de aquel o aquella candidata política o si a falta de esa aptitud, el pretendiente a gobernantes puede o no realizar tales o cuales otras actividades físicas.

Es tiempo de salir a buscar los puntos de referencia históricos que dan sentido y valor a la convivencia civilizada.

Porque desgraciadamente ya hemos vivido experiencias en las que algunos aprovecharon esas salidas de los "puntos de referencia" en su beneficio y lo sufrimos todos incluso hasta nuestros días.

Está en nosotros exigir que los gobernantes o aspirantes en carrera, nos convenzan con su sabiduría e ideas, para que al momento de ir a votarlos todos estemos convencidos de que nuestro candidato será el mejor de nosotros para dirigir el país.

De lo contrario estaremos en el mismísimo horno.