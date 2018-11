Milton A. Ramírez

La pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Una respuesta a Fernando PereiraMentiras en conversaLa conjura de los neciosDomingo de eleccionesDe cocina… (Abordando eso gris, que parece la teoría)El dueño de la pelotaPolemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de lecciones1947 a 2018. ONU, UNSCOP, PADRES PUTATIVOS DE ISRAEL – IDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPoniéndole cifras al despilfarro de recursos en la saludLas discusiones que no se danNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféDe espaldas a la producción y el empleo. U$ 120 millones de UTE para rentas generales.Las enseñanzas de ParacelsoCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaParaguay: estado cloacal

Lacalle Pou es el candidato ideal

Milton A. Ramírez

15.10.2018

Lacalle Pou es el candidato ideal. Es el candidato ideal para hablar desde una tribuna propia, rodeado de seguidores propios y con un público propio.

Solo imaginarme a Lacalle Pou queriendo ejercer como Presidente y empezar primero lidiando con las múltiples facciones internas del Partido Nacional -que no se la andan con chiquitas a la hora de reclamar cargos y demás cuestiones de poder - lidiando con colorados hambrientos para salir del ostracismo político, y todavía teniendo que dar alguna señal a Novick y su barra, ¡ay mamita querida!

No solo no tiene experiencia en la gestión, no solo no tiene un solo indicador de éxito, algo para mostrar, no solo sus economistas anuncian que hay que bajar el déficit fiscal -que por cierto hay que bajarlo- pero que en clave herrerista significa lisa y llanamente recortes, recortes y más recortes, sino que no tiene idea cómo relacionarse con la compleja telaraña de organizaciones sociales, con el PIT-CNT a la cabeza, que le reclamarán por salario a un político que ¡no votó ni las 8 horas a los peones rurales!

Cualquier periodista lo puede dejar en falso, y no se necesita ser Gabriel Pereyra para eso. Cualquiera que pregunte medio rápido dos o tres preguntas seguidas lo pude dejar respondiendo como un trompo dando vueltas. Y en esto a las prueba me remito. Testimonios hay por Youtube a baldes.

Realmente en esto creo que le asiste razón a Bottana cuando dice que Lacalle Pou "es el mejor candidato para salir segundo".

También tiene la habilidad de juntarse con Sanguinetti y mandar el mensaje -tan fácil de leer- el pasado no pasa solo se renueva para volver a ser un pasado con caras más nuevas. ¡Juntarse con Sanguinetti! Ahí se ve con quién se asesora.

Tal vez el mensaje de peor calidad es darse por 1) victorioso en la interna y 2) victorioso a nivel nacional. Esos mensajes tienen algo de escupir para arriba. Son peligrosos.

Y la pregunta del millón, cuando miles salgan a manifestar, en una eventual reacción a su primera Rendición de Cuentas, o miles salgan a manifestar por presupuestos de aquí y de allá ¿Que hará? ¿Negociará? ¿Reprimirá? Porque los herreristas tienen historia de dar palos y al recuerdo de Ángel María Gianola me remito.

Y como frutilla encima de la torta su discurso ante el Congreso de Todos en Trinidad, de 60 minutos, tuvo una ausencia. ¿Cuál? Pues la ética y la corrupción. No habló una palabra. Chin pum fuera.