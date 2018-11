Esteban Valenti

La pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Una respuesta a Fernando PereiraMentiras en conversaLa conjura de los neciosDomingo de eleccionesDe cocina… (Abordando eso gris, que parece la teoría)El dueño de la pelotaPolemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de lecciones1947 a 2018. ONU, UNSCOP, PADRES PUTATIVOS DE ISRAEL – IDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPoniéndole cifras al despilfarro de recursos en la saludLas discusiones que no se danNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféDe espaldas a la producción y el empleo. U$ 120 millones de UTE para rentas generales.Las enseñanzas de ParacelsoCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaParaguay: estado cloacal

El dueño de la pelota

Esteban Valenti

07.11.2018

Nunca les tuve simpatía a los que, por aportar el balompié al picadito del barrio, se sentían con más derechos de los demás. Me pregunto: ¿no será por qué en muy pocas oportunidades me tocó ese privilegio? Las preguntas sobre los detalles son en definitiva una prueba fundamental de la honestidad.

En política, cualquiera, aún el menos avezado sabe que la "pelota" es la fuerza, en sus más diversas manifestaciones: aparato, medios, votos, líderes, militantes. "fuerza" y por lo tanto "poder".

La izquierda en América Latina nos pasamos décadas disputando entre nosotros, sobre la pelotita, mientras las otras fuerzas políticas jugaban con el balón de cuero, en el gran estadio y por el campeonato. Cuando las cosas se complicaban las clases dominantes - como las llamábamos correctamente antes - porque no había duda de que eran dominantes a como diera lugar, llamaban a los blindados, anticuados o herrumbrados, a la hinchada armada y pesada y se adueñaban de la cancha por un buen tiempo.

Uruguay fue uno de los únicos y de los primeros países en los que la izquierda, e incluso sectores de centro izquierda, ante la decadencia y el desgaste de 170 años del más antiguo sistema binario de partidos del mundo, se decidió a compartir la pelota y a jugar en la cancha grande. Y nació el Frente Amplio.

La premisa fundamental era una sola, la pelota había que compartirla con generosidad, no era propiedad de ninguna vanguardia y todos teníamos derecho a jugar y a valer de acuerdo a los propios méritos, pero incluso los méritos no autorizaban a nadie a pretender adueñarse del "útil", al contrario, se premiaba la generosidad.

No era una generosidad táctica sino un adelanto, una experiencia formadora y transformadora de todos los integrantes del FA, para construir el país pluralista y generoso que queríamos para todos los uruguayos. Esa generosidad era un programa, más que un método. Y la generosidad tiene una gran ventaja, educa, forma gente generosa.

Y fue esa generosidad, llamada unidad, pero que iba mucho más allá, porque a gritos de unidad en muchas circunstancias y en muchos países nos dimos de palos y de balas dentro de la propia izquierda, que se construyó el Frente Amplio, que se forjó una identidad que estaba por encima de todos nosotros, que nos contenía a nosotros y con ella fuimos capaces de superar la larga y tenebrosa década de la dictadura, salir unidos y generosos y seguimos de largo. Solo algunos personajes se bajaron durante la dictadura.

Quiero reconocer nuevamente para que no haya dudas y crean que estoy escabullendo el bulto, que yo vengo de un partido, el PCU que vaya si tenía una redonda y lustrosa pelota y además una teoría y una ideología de adueñarse de ella ocupando la más visible de las vanguardias, en aparato, en fuerza, en medios, en militantes y en capacidad de disputa teórica y cultural. Y muchas tentaciones.

Pero el Frente Amplio nos cambió radicalmente. Y la dictadura, que nos hizo aprender de la peor manera el enorme valor de la democracia. Nunca, incluso en los momentos que teníamos una fuerza desproporcionada a todos los demás integrantes del FA se nos ocurrió hacerla valer, le hubiéramos hecho un mal irreparable al Frente Amplio y a nosotros. Una vez casi lo intentamos en el congreso del PIT CNT a la salida de la dictadura y nos salió un enorme chicón de tanto darnos la cabeza contra la pared. Pero aprendimos.

Hay algunos que no solo no aprenden, sino que empeoran año a año, no por burros, sino por angurrientos del poder y porque en realidad su ideología fue siempre únicamente el poder y nada más que el poder. Me refiero al MLN y en particular a su máximo líder José Mujica.

En estos días estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso y la inmensa mayoría de los otros sectores frenteamplistas lo viven en silencio, calladitos y acurrucados. Y por ello es posible esta transformación regresiva.

Todos los pre-candidatos a la presidencia de la república, hacen peregrinajes ante el "gran elector" y supremo sacerdote del FA para pasar su examen. Danilo Astori, que viene de la fundación del FA y fue una de las columnas principales del Frente, no fue del agrado de "la barra" y Mujica, para ser más expeditivo se lo dijo por radio. Los otros 4 pre candidatos pasaron la prueba. O casi.

Todos conocieron ante la barra del dueño de la pelota, los lineamientos que propone para el próximo gobierno y además tuvieron que declarar que la política económica aplicada hasta ahora "está agotada". Incluso Daniel Martínez, que recibió el apoyo del astorismo o de lo que queda de él, aclaró que el coincide con esa sentencia bíblica de los pelotaris. (los dueños de la pelota, en idioma refinado).

Seguramente Martínez, en un gesto de gran generosidad, ya le había comentado a Astori y los demás integrantes del ex FLS de su profunda y fundada opinión de que la política económica actual está agotada. Seguramente le preguntó a los pelotaris cuál era su política económica para el futuro, considerando las muy exitosas experiencias en la materia, en la segunda caja del gobierno de Mujica, en los entes, en la OPP etc etc etc. Esperamos ansiosamente conocerlas.

La otra posibilidad es que Martínez tenga su propio modelo económico...

Para aclarar: Tengo la firme convicción que la política económica, que tan buenos resultados dio en el primer gobierno del FA, se agotó, desgastada por 5 años de desórdenes del 2do gobierno del FA (Mujica) y por un buco de al menos 1.600 millones de dólares dejados elegantemente en ANCAP para beneplácito de todos los uruguayos. Pero también por la actual actitud de este gobierno de hacer demasiado la plancha. Pero al menos y comparando con el vecindario, Uruguay flota. Y poco, pero seguimos creciendo durante 15 años. Si la política económica que quieren aplicar los pelotaris es la que han anunciado en varias oportunidades y se utilizó de "modelo" en varios entes del estado y otros países admirados, sería bueno que los uruguayos vayamos comprando trajes de buceo de gran profundidad.

Volvamos a la pelota. El lastimoso espectáculo del peregrinaje a las diversas sedes de los pelotaris, la chacra y la sede del MPP a rendir examen, cosa nunca absolutamente nunca vista en la historia del FA pero aceptada sin ninguna resistencia por todos los pre-candidatos, a la espera de la bendición, no termina el calvario. Falta el profundo examen médico que se estará realizando José Mujica para luego de ciento cincuenta mil afirmaciones de que no sería candidato, dar su respuesta definitiva.

Yo, como un chorlito caí, porque consideré que la afirmación realizada en varias ocasiones por el superior sacerdote de la pelota, de que no sería candidato porque dividía el país, era verdadera, sentida, un gesto de responsabilidad nacional. Falso, nuevamente como te digo una cosa importante te la resuelvo con un certificado médico o la ovación de un congreso.

Es parecido al tema de Sendic, no quieren sacarlo como una demostración de respeto a la moral republicana, una señal clara de que los corruptos no tienen lugar en la política uruguaya y en el FA, le piden con diversos eufemismos, que estudie, que dé un paso al costado, que le evite al FA "la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no serlo". No entienden la diferencia entre lo que expresan las miles de firmas de frenteamplistas resistentes, al lamento reclamando que sea el propio Sendic el que les saqué las castañas del fuego. Nuevamente.

Lo de Mujica es igual. ¿Qué certificado médico le puede dar la garantía, o al menos la más débil de las señales de que no divide al país? No hay especialistas médicos para eso, no es un problema biológico, es político y es de un mínimo de generosidad con el resto de los orientales.

Si yo calculara fría y premeditadamente, estaría deseando que Mujica sea, no solo el pre candidato, sino directamente el candidato por aclamación a Presidente de la República en octubre del 2019 por el Frente Amplio. Así definitivamente queda al desnudo en toda su enormidad la total transformación del actual FA en otra cosa que nada tiene que ver con el Frente Amplio, el de los principios, el de ciertos valores, el de la izquierda, el de las diferencias ideológicas y políticas, resueltas con generosidad y sentido popular y nacional.

Sería el colmo que sea un certificado médico que resuelva esos dilemas. Cosas del dueño indiscutible de la pelota y de los que le permiten humillarlos por un cachito más de poder.

Lo más lamentable es que todos los pre candidatos no entienden que no necesitan el apoyo de Mujica, solo necesitan el apoyo de la gente.