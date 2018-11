William Marino

La pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Una respuesta a Fernando PereiraMentiras en conversaLa conjura de los neciosDomingo de eleccionesDe cocina… (Abordando eso gris, que parece la teoría)El dueño de la pelotaPolemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de lecciones1947 a 2018. ONU, UNSCOP, PADRES PUTATIVOS DE ISRAEL – IDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPoniéndole cifras al despilfarro de recursos en la saludLas discusiones que no se danNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféDe espaldas a la producción y el empleo. U$ 120 millones de UTE para rentas generales.Las enseñanzas de ParacelsoCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaParaguay: estado cloacal

Domingo de elecciones

William Marino

07.11.2018

El próximo domingo 11, se realizaran las elecciones a los Consejos Vecinales, que serán "presenciales", donde podrán votar los mayores de 16 años con la presentación de la cedula vigente y en buen estado.

La del Presupuesto Participativo será también ese mismo día, aunque ya se vota desde el día 5 hasta el 10 del corriente, vía web o internet. Para ello hay que realizar un registro presencial en la Intendencia y/o municipios de Montevideo, siendo la edad de votación en esta instancia los mayores de 18 años.

Hay algo que quiero volver a destacar en estos días y es la "opinión" de muchos dirigentes políticos del Frente Amplio, en 2016 decían: "vemos como cada vez es menor la participación ciudadana en los ámbitos políticos-sociales". Los directores de descentralización de la Intendencia en el 2012 decían lo mismo aunque no se le dio mucha importancia en estudiar los porque, para tratar de revertir los motivos.

Este tipo de elección es muy interesante, pues en ella participan actores de primera línea en lo social, más que nada para aquellos que se encuentran alejados de la "militancia" política partidaria. Pero a no creer que son todos así, NO pero hay muchos jóvenes o mayores que lo hace como una "patriada" o porque están arrimados a una pata política o social. De los 833 candidatos propuestos, por los vecinos y/o organizaciones barriales, que tal vez sean pocos, los representantes de estos últimos. La mayoría de los candidatos se presentaron con la firma de los vecinos. Eso sigue reflejando un tema muy importante el individualismo, dejando un poco de lado lo colectivo. Por otra parte este tema se viene reflejando en la votación, pues el vecino NO solo no sabe de la existencia de los Concejales Vecinales, y aquel que lo sabe, se pregunta: ¿y qué papel juega en esa maquina política y/o social del entramado del Municipio y la Intendencia? Como es posible que se informe desde la intendencia que se han realizado charlas con cientos de organismos sociales, de fomento, deportivos, cooperativas si después los candidatos que se presentan no alcanzan a cubrir los cargos de titulares y suplentes. Algo está fallando, pues no logramos enamorar al vecino, a que por lo menos se arrime a votar. En algunos lugares, cosa que yo veo bien, el arrime ha sido a lo político partidario. Porque pensamos esto, en primera instancia por que estamos a estamos a unos 200 días de las elecciones internas de los partidos políticos y a menos de un año de las Presidenciales y la oposición por más que dice que no les interesa, algunos de ellos dicen que de ganar en Montevideo eliminarían esta instancias de los concejos, les sigue interesando pues ellos vieron que marcan presencia. Es más, en las últimas elecciones a los concejos vecinales, si bien se aumento levemente la votación, fue gracias a la puja electoral que hubo en el Municipio CH, en manos de los rosados, sin ese crecimiento se hubiera mantenido en votantes. Creemos que la separación en tiempo y forma de Concejales y Presupuesto Participativo, es más perjudicial para el Concejal, pues el vecino se arrima más a votar presupuesto, que concejal. También cosas interesante de esta votación es que se vota en hoja separa y a su vez estarán diferenciados los votos, es decir creemos que esta vez se podrá saber cuántos votaron a los presupuestos participativos y cuantos a los concejales. La propaganda y comunicación a votar en este evento electoral, está siendo en su mayoría por las redes social, otro hecho a analizar a posteriori.

Esperemos que esta vez "los vecinos acudan en masa" a votar, nos decía un integrante del equipo de Descentralización de la Intendencia de Montevideo, pues la misma se ha volcado toda a que este año 2018, marque una muy buena votación en todo, es decir queremos un record de presencia de los vecinos. Ante esto último le decía que habíamos comenzado mal pues la presencia de los candidato había sido muy baja, la más baja de toda las elecciones a los concejos, Es mas exceptuando un solo CCZ, los otros 17, en 16 salen todos titulares o suplentes. En un CCZ, los que se presentaron, NO cubren los cargos titulares..... A esperar a ver que sale de todo esto, para luego sentarse a charlar con los interesados realmente, que son todos los vecinos.