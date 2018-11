Ana Jerozolimski

La pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Una respuesta a Fernando PereiraMentiras en conversaLa conjura de los neciosDomingo de eleccionesDe cocina… (Abordando eso gris, que parece la teoría)El dueño de la pelotaPolemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de lecciones1947 a 2018. ONU, UNSCOP, PADRES PUTATIVOS DE ISRAEL – IDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPoniéndole cifras al despilfarro de recursos en la saludLas discusiones que no se danNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféDe espaldas a la producción y el empleo. U$ 120 millones de UTE para rentas generales.Las enseñanzas de ParacelsoCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaParaguay: estado cloacal

Una respuesta a Fernando Pereira

Ana Jerozolimski

09.11.2018

Hola Fernando, te agradezco la nota que publicaste en respuesta crítica a mis notas sobre Roger Waters y el PIT CNT. Es bueno poder plantear públicamente las discrepancias y escucharnos mutuamente. Creo que más allá de las mutuas críticas, ambos hemos escrito sin bajezas ni insultos, así que aquí estamos.

Hay varios puntos que quisiera mencionar, pero creo que lo más oportuno es ante todo exhortar a quienes están leyendo estas líneas, a que lean primero tu respuesta a mis notas anteriores. Está en tu muro en Facebook y también en el diario La República, bajo el título "El ejercicio permanente de la Tolerancia. Una primera respuesta a Ana Jerozolimski". Es mejor eso que intercalar aquí cada párrafo al que contestaré, a fin de no extenderme exageradamente.

-Quisiera comenzar por las concordancias.

Compartimos plenamente el apoyo a la creación de un Estado palestino independiente. Quienes consideran cada tanto de interés leer algunas de mis notas, seguramente se habrán topado en varias ocasiones con mi postura al respecto. Supongo que veremos varias aristas de este tema con ópticas distintas, pero no es este el marco para entrar en ello. En resumen, yo también quisiera ver un Estado palestino independiente junto a Israel, viviendo ambos países en paz. Lamentablemente, hasta ahora, todas las propuestas presentadas a lo largo de los años a los palestinos al respecto, no han prosperado. Ojalá llegue el momento en que esto cambie.

-Otra concordancia: el apoyo de Israel al embargo a Cuba me parece impresentable. No conduce a nada, no aporta democracia a Cuba, no soluciona ningún problema. Siento que es importante recalcar sin embargo que fue Cuba la que rompió relaciones diplomáticas con Israel en 1973, cediendo a presiones árabes, y quien apoyó entusiastamente la resolución de la ONU que equiparaba sionismo con racismo, lo cual en Israel se vio como una afrenta a la esencia misma del Estado. Aún así, rechazo categóricamente ese embargo. Y claro que me parece más que oportuno exhortar al gobierno de Israel a levantarlo.

Y ahora, vayamos a algunas discrepancias.

-Una aclaración que me parece importante. Comentas que en mis notas les recuerdo "las partes más convenientes de una entrevista" que tú, Fernando Gambera y Fabio Riverón me concedieron. Deja la sensación de que oculto las que no me vienen bien. Evidentemente, hice referencia más que nada a las partes sobre el tema del boicot, que era el tema tratado. No era oportuno repetir toda la entrevista en absoluto.

- Los cité a ustedes, reproduje varios párrafos de vuestras declaraciones, pero en ningún momento los coloqué personalmente del lado "de los que generamos odio". Si ustedes habían visto en Israel todo lo que me dijeron en aquella interesante entrevista pero dentro del PIT CNT se recibe con tal entusiasmo a quien llama abiertamente a boicotear a Israel y en vuestras propias instalaciones se exponen esas remeras cuya foto publiqué, también apoyando el BDS, no me parece descabellado preguntarme qué pasó.

Es más, en mi nota titulada "¿Qué hace esta foto en el PIT CNT?" (la foto en la que se ve claramente esas remeras), recordé explícitamente: "Cuando en el 2016 el secretario de Derechos Humanos de Fuecys, el sindicato del comercio, publicó un llamado a no consumir productos israelíes, el Secretario Ejecutivo del PIT CNT se desvinculó del mismo".

No escribí que haya habido un pronunciamiento oficial del PIT CNT a favor del boicot a Israel. Pero sinceramente Fernando, si en el PIT CNT reciben a un músico cuyo discurso favorable al boicot es bien conocido (recordemos, boicot al Estado, no diferencia con tal o cual política del gobierno israelí) , y luego se ven las remeras en cuestión, dentro del PIT CNT, con un llamado explícito a apoyar el BDS , cabe plantear lo que yo escribí: "¿Qué hacen remeras apoyando al BDS-la campaña de boicot contra Israel- en la central obrera uruguaya?". Por eso critiqué que "desde el PIT CNT se llame al boicot". Fue dentro del PIT CNT. Quizás parezca un juego semántico de matices. Pero no lo es.

Si el Presidente-tú Fernando-se había pronunciado claramente en contra de boicots ¿acaso no era relevante preguntar qué cambió, por qué alguien dentro del PIT-CNT está promoviendo o aceptando iniciativas que no corresponden con aquella postura que me habías dejado muy en claro?

-Resumo este punto: no escribí que el PIT CNT convocó a un boicot sino que expuse en contra de que "desde el PIT CNT" se llame al boicot. La referencia fue claramente a las remeras llamando al boicot, expuestas dentro de vuestras instalaciones. La foto las muestra, no es invento mío. Para quien no lo sepa, cabe recordar que el lema del movimiento BDS es "Palestina desde el río hasta el mar", en referencia a desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, lo cual equivale, geográficamente, a decir "no" a la existencia misma de Israel. No es cuestión de fronteras ni de ayuda a los palestinos, sino de oposición a la existencia misma del Estado judío.

Creo que lo mínimo que cabe plantearse es si acaso alguien dentro de la central obrera está intentando promover una línea, que me alegra que tú reiteres que no es la aceptable, de llamado a boicotear al Estado de Israel.

Me alegra pues tu pronunciamiento explícito contra un boicot, que además, perjudicaría ante todo a los 78.000 palestinos de Cisjordania que entran todos los días a trabajar en territorio israelí, gozando allí de mejores sueldos y condiciones laborales que los que tienen en la zona controlada por la Autoridad Palestina.

-Vuelvo a las concordancias: la importancia de la libertad de expresión. Si no la apoyara, no podría ser periodista. Esta es una buena oportunidad para recordar que eso incluye también mi derecho a criticar a otros, siempre que no entre en insultos y bajezas. Aclaro que no lo digo por tu texto, que no perdió altura en ningún momento, sino por otro estilo de comentarios que conozco, de aquellos que no soportan que alguien ose defender públicamente a Israel, y creen que lo oportuno es tratar de insultar a "esa judía que escribe basura". Me permito tomar esas expresiones como confirmación de que quien no tiene argumentos, opta por tratar de insultar personalmente. Claro que mi condición judía nada tiene de insulto para mí, sino que es motivo de orgullo. Pero evidentemente, la intención de quienes escriben de esa forma, es otra.

Sea como sea, considero que la libertad de expresión también tiene sus límites, aunque suena antipático. Yo personalmente considero que ciertos discursos- especialmente recordando que las palabras de odio pueden conducir a actos de odio- no pueden estar protegidos por el principio de la libertad de expresión. En aras de la libertad de expresión, no me parece legítimo permitir cualquier cosa. Hay diferencia entre criticar una política determinada y demonizar a un pueblo entero. La libertad de expresión no debe incluir pronunciamientos racistas, discriminadores, antisemitas, de ningún tipo.

-Y ya que de libertad de expresión hablamos, cabe recordar que las organizaciones que pidieron al PIT CNT las instalaciones para recibir a Roger Waters, son las que declararon al cantante español Sabina "persona non grata" por haber ido a cantar a Israel. Con Joan Manuel Serrat no se animaron. Fueron juntos (recuerdo con especial emoción la rueda de prensa con ambos en un hotel en Tel Aviv), condenaron públicamente a Sabina y evidentemente consideraron que con la fama mundial de Serrat no les convenía meterse. Se ve que esa gente no comparte tu apoyo al principio de la libertad de expresión.

-Está muy bien que "la casa del PIT CNT" sea, como has escrito, "de puertas abiertas". No sé a qué "empujones de una periodista" te refieres .Bueno, supongo que a mi crítica a la recepción de Roger Waters. No son "empujones". Simplemente yo también puedo ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinar que eso es darle al músico un honor que no merece. ¿Por qué? Porque vive presentando una imagen casi demoníaca de Israel y no lo oí jamás diciendo una palabra contra el terrorismo.

Y como conozco a Israel muy de cerca, como me constan sus constantes expresiones de solidaridad con quien necesita de sus avances científicos y tecnológicos, su automática disposición a mandar equipos de ayuda cada vez que hay una catástrofe en alguna parte del planeta, como veo siempre en sus hospitales a árabes y judíos recibiendo tratamientos sin diferencia ninguna, y como conozco personalmente a palestinos de Gaza y Cisjordania que son atendidos en Israel, como sé todo esto de primera mano, porque lo veo con mis propios ojos, cuando alguien demoniza a Israel y miente sobre su realidad, sí, me provoca especial sensibilidad.