Bitácora. Año XVII, Nro. 760: La crisis de la izquierda latinoamericana

La pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Una respuesta a Fernando PereiraMentiras en conversaLa conjura de los neciosDomingo de eleccionesDe cocina… (Abordando eso gris, que parece la teoría)El dueño de la pelotaPolemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de lecciones1947 a 2018. ONU, UNSCOP, PADRES PUTATIVOS DE ISRAEL – IDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPoniéndole cifras al despilfarro de recursos en la saludLas discusiones que no se danNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféDe espaldas a la producción y el empleo. U$ 120 millones de UTE para rentas generales.Las enseñanzas de ParacelsoCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioLacalle Pou, y el arte de hacer política desde los trascendidos de prensaParaguay: estado cloacal

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVII, Nro. 760: La crisis de la izquierda latinoamericana

10.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 12 titulando en su portada: 'La crisis de la izquierda latinoamericana'.

Escriben en este número:

Matías Caciabue, Francisco Castejón, Samuel Farber, Paula Giménez, Michele Giorgio, Francisco Louça, Branko Milanovic, Roberto Sansón Mizrahi, Alberto Negri, Rafael Poch, Michael Roberts, Ashley Smith, André Singer, Rossana Rossanda, Eduardo Sánchez Iglesias, Esteban Valenti, Renán Vega Cantor







La crisis de la izquierda latinoamericana

Por Esteban Valenti



Sobre este mismo tema escribí hace tiempo varias columnas, pero ahora se trata de una crisis más profunda. No hay ninguna duda de que la tendencia de principios de este siglo de un avance importante de las ideas de izquierda y de los gobiernos de izquierda en América Latina se ha revertido y coleccionamos graves derrotas, no solo por la pérdida de gobiernos, algunos de dudosa orientación de izquierda, sino por la profundidad ideológica y política de las derrotas sufridas.







¿Volvemos a los gélidos años 60?

Los peligros de la retirada de Trump del acuerdo de desarme de armas nucleares de alcance medio

Por Francisco Castejón



El pasado 21 de octubre, Donald Trump hizo otro de sus inquietantes anuncios; uno de esos que suelen tener gran repercusión en el mundo. En este caso se trataba, nada menos, que de la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, INF por sus siglas inglesas (Intermediate-Range Nuclear Forces). La excusa que Trump aduce es que la Rusia de Putin tampoco está respetando ese acuerdo. Da la impresión de que el mandatario vive sumido en una competición consigo mismo para ver cuál de sus anuncios y declaraciones produce un mayor impacto. Y, desde luego, éste es el ganador.







Opciones para la economía popular

Por Roberto Sansón Mizrahi



Transición de la muy pequeña a la mediana escala para emprendimientos de la economía popular. ¿Puede encararse? ¿Qué apoyos se requieren?







Donald Trump, un lumpen capitalista

Por Samuel Farber



Lo más importante acerca de Donald Trump no es su condición psicológica; es que es un capitalista. Y un tipo particular de capitalista: un capitalista lumpen. Nadie está muy seguro sobre cómo entender a Donald Trump.







Arabia Saudí: El fin de la fabulilla del "príncipe reformista"

Por Alberto Negri



Para Erdogan, que mantiene en la cárcel a 150 periodistas y escritores, entre ellos Ahmet Altan, condenado a cadena perpetua, el homicidio de Yamal Khashoggi ha supuesto una buena oportunidad para endosarse el gabán de la respetabilidad, hacer algún favor a los EE.UU., mostrarse firme pero no del todo malévolo con los Saud y volver a presentarse como líder del mundo musulmán suní, no obstante las derrotas en Siria y de los Hermanos Musulmanes, detestados en Riad.







El socialismo y la Casa Blanca

Por Michael Roberts



El equipo de investigación de Trump en la Casa Blanca ha publicado un informe muy extraño. Se llama "Los costes de oportunidad del socialismo". Pretende demostrar que el 'socialismo' y las políticas 'socialistas' serían perjudicial para los estadounidenses, porque los 'costes de oportunidad' del socialismo en comparación con el capitalismo son mucho más altos.







Israel se encamina a otra guerra en Gaza, y Hamás está preparado

Por Michele Giorgio



No hay otra interpretación posible. El aplazamiento del viaje del jefe de la inteligencia egipcia, Kamel Abbas, al que se esperaba el jueves en Gaza, indica que es inminente una ofensiva israelí en la Franja. La única incertidumbre es cuándo.







Hacia una nueva guerra fría con China

Por Ashley Smith



La principal prioridad de la administración Trump en política exterior apenas ha producido algarabía en medio de todas las otras provocaciones y atrocidades de Trump: las etapas iniciales de una nueva guerra fría con China.







Italia chocó con el iceberg

Por Francisco Louça



En 2015, la Comisión castigó a Grecia con austeridad para evitar la contaminación. Contra Italia la cosa es más fina.







Brasil: "Hay condiciones para un frente democrático". Entrevista

Por André Singer



"El próximo período es muy indeterminado. Ante lo que fue la campaña de Jair Bolsonaro, nadie sabe lo que él va a hacer. Una campaña muy distinta de todas las otras, en que la televisión y la estructura partidaria pesaron poco. Logró con su discurso colocarse en la posición de alguien que representaba una alternativa antisistema, aunque la gente sabía que él es un candidato conservador. Pero no sabemos lo que va a hacer y, por lo tanto, tampoco sabemos cuál va a ser el comportamiento de la oposición" asegura el politólogo y periodista André Singer.







Rossana Rossanda / Escritora y Periodista



"Me acuerdo bien del fascismo, por eso me da miedo".

Concetto Vecchio (La Repubblica)



"En julio decidí volver a Italia, apremiada por la necesidad de entender. Seguía a Salvini en la televisión desde París, donde vivía desde hace doce años, y sentía vergüenza por lo que veía".







¿Qué hacer? Quince autores en busca de una solución

Por Branko Milanovic



La pregunta es si existe un camino intermedio para la izquierda que combine el internacionalismo y la redistribución nacional.







Imperios Combatientes

Por Rafael Poch



La situación es mucho más peligrosa que en la guerra fría. Sobre el anuncio de EE.UU. de retirada del acuerdo INF.







Para leer a Louis Althusser

Por Eduardo Sánchez Iglesias



A cien años de su natalicio, tanto para los que lo consideran una alternativa de reconstrucción del pensamiento de Marx como para los que entienden que son parte de la crisis del marxismo, su legado sigue en debate.







Capitalismo, tecnología y pulsión de la muerte. Las selfies suicidas.

Renán Vega Cantor

Rebelión/Periferia



La selfies son una de las derivaciones recientes de las innovaciones microelectrónicas que son presentadas como una notable expresión de libertad individual. Uno de sus aristas perversas, y del capitalismo en general, es el incremento de muertes por las fotografías extremas. Una investigación realizada en los Estados Unidos registra 259 muertes en el mundo, ocasionadas por tomarse selfies en el período transcurrido entre 2011 y 2017. Esta cifra, que debe ser considerada como conservadora, indica la magnitud de lo que está ocurriendo con la utilización de esta "nueva tecnología" de la muerte. Vale la pena preguntarse que está detrás de esta epidemia de suicidios, y qué relación tienen con el capitalismo.







¿Quién está detrás de la caravana de hondureños que se dirige a EE.UU.?

Por Matías Caciabue y Paula Giménez

CLAE / Rebelión



En el contexto de las elecciones de medio término en EEUU, ¿George Soros dispara contra Donald Trump? ¿Neoconservadores vs globalistas?

La oligarquía financiera opera acciones locales de alcance global. La "glocalidad" ha llegado para quedarse como estrategia política de la actual fase del capitalismo.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy