Contrapunto

Salgado salió al cruce de declaraciones de Carolina Cosse: “Quiero pensar que se trabucó”

23.12.2020

MONTEVIDEO (Uypress) – El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, respondió a las declaraciones de la intendenta de Montevideo, que entre otras cosas instó a la población a usar medios de locomoción alternativos al transporte público, como medida de prevención ante el coronavirus.

Cosse y Salgado (Archivo/adhocFOTOS/Nicolás Celaya)

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, había realizado una serie de recomendaciones luego que se detectara presencia de coronavirus en unidades de transporte colectivo de pasajeros, luego de realizados procesos de desinfección.

Entre otras cosas, Cosse había sugerido usar medios de transporte alternativos, lo que generó molestia en el sector, y en especial en el presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte, Juan Salgado.

Salgado, que fue asesor honorario del fallecido expresidente Tabaré Vázquez, manifestó su preocupación por las declaraciones de la jefa comunal.

En declaraciones a Andrés López Reilly para el diario El País, el empresario manifestó que consideraba que la intendenta se equivocó al pedirle a la población que no utilice los ómnibus.

Según Salgado, la preocupación no se manifestó únicamente en su empresa, son también entre las cooperativas que prestan servicios en la capital.

También manifestó que no será posible tener el 100% de la flota en la calle en el mes de enero, como se estaría exigiendo desde la comuna.

En contrapartida, fue elogioso con las medidas adoptadas por el Gobierno a nivel nacional.

"Por un lado obliga a poner el 100% de la flota y por el otro dice que no se utilice el transporte público. Yo quiero pensar que no es lo que quiso decir, quiero pensar que se trabucó. Y mucho más al hablar de que la gente utilizara transportes alternativos. Si yo no pensara que no quiso decir eso, entonces contestaría otra cosa. Diría que el transporte colectivo tiene credenciales más que suficientes de haber trabajado de forma responsable y seria en estos nueve meses con todas las autoridades, poniendo lo necesario para tener la garantía sanitaria dentro de las unidades. Y tenemos la capacidad de darles respuestas a las autoridades sin tener que pensar en ningún otro medio alternativo", afirmó Salgado.

El presidente de la empresa de transporte manifestó su convicción de que están haciendo las cosas bien, y llevando adelante con corrección los distintos protocolos.

Con respecto al estudio del Instituto Clemente Estable que había detectado presencia de coronavirus en casi el 15% de las unidades estudiadas, sostuvo que "restos de coronavirus evidentemente debe haber en muchos lados. Yo la noticia la daría al revés. Si el informe dice que estos procedimientos fueron muestras realizadas antes del comienzo de los protocolos de limpieza rutinarios, quiere decir que una vez que las unidades comienzan el servicio y al hacerse la limpieza normal, prácticamente desaparece el rastro de coronavirus. Lo que yo digo es que se están haciendo las cosas bastante bien, más allá que se tengan que mejorar".

"En la conferencia de prensa de los científicos se identificó los lugares en los cuales era más factible contraer el coronavirus, y en ninguno de esos casos estaba el transporte colectivo", recalcó.

Salgado afirmó que ya se atendió el pedido de Cosse de poner en circulación el 100% de la flota, "dando un servicio a un mercado que no llega al 60% al día de hoy".

Expresó también que en enero no se puede cumplir con ese porcentaje, ya que la demanda baja significativamente. "Creemos que no se va a llegar al 50% de demanda, porque cae naturalmente por el verano (la gente se va para el interior) y porque no hay bares de noche, no hay carnaval y las playas de Montevideo van a estar condicionadas, con aforo. Estamos estimando poner un 45% más de oferta que la demanda que exista en enero y febrero".

Por otro lado, Salgado se manifestó "totalmente de acuerdo" con el pedido del presidente Lacalle de bajar al 50% el aforo en el transporte interdepartamental. "A diferencia del urbano, el interdepartamental comienza su zafra. Se prevé que los primeros días los ómnibus no den abasto, especialmente para la zona del Este. Me parece que el anuncio estuvo correcto y en tiempo. Para las empresas es un esfuerzo importante y hay mayor gasto, porque para llevar a las mismas personas tienen que poner más ómnibus".