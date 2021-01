Luis C. Turiansky

No hay vacuna contra el fascismoLas mentiras sobre el “apartheid” en la vacunación israelíCovid19 y la maldición para quiénCuba: un barco a punto del naufragioEl covid 19, un incendio forestal globalUn gran desafío: ¿Qué vacunas aplicar y porque?(Abordando eso gris, que parece la teoría)Elevar el nivelNegociación por la vacuna a espaldas de la democraciaHerrar es humano y con herraduraPequeño gran giganteMi regalo de Reyes: “PARADOJAS” (¿Te acordás?)Navidad y muerte en EcuadorLoly, ¡mirá quien vino a cenar!El largo plazo y la negociaciónForestación en debateEn la piedra de los sacrificiosDiario de la guerra del cerdo ¿Rebelión juvenil?Una franja de tierra sitiada desde hace 14 años… Hechos que mortifican a unos y le resbalan a otrosLa segunda Guerra Fría está llegando¡Qué años!De vacunas y geopolítica"Gravemente ilesos"Tommy Lowy, el precursorMi madre¿Podrá Bolsonaro sobrevivir el 2021?Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?Los diamantes son para siempre, por desgraciaAño tras año, ya son 46 del asesinato de Raúl FeldmanHabía una vez... un verdadero poderMansa la Mansa: El coronavirus en las playas de Punta del EsteOportunismo político e inequidad tributariaZapatero a tus zapatosPortarse bienSe nos pegó la pandemiaNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?Carta abierta al rugbier Pablo MateraLa otra epidemiaLa MaradoniaSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Sigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososLa Revolución Rusa y UruguayLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? No hay vacuna contra el fascismo

Luis C. Turiansky

08.01.2021

Vinieron los Reyes Magos y el Congreso de Estados Unidos confirmó a Joe Biden y Kamala Harris como el presidente y la vicepresidente, respectivamente, de la nación. Pero antes fue necesario expulsar a las "barras bravas" del presidente saliente, que pretendían impedirlo. Balance provisional: 5 muertos, 14 heridos y 52 detenidos.

Mucho podemos criticar a EE.UU. y su sistema político, incluido un proceso electoral anacrónico. Pero siempre habremos de respetar su vieja tradición proclamada de libertad, al menos formal. Es verdad que también la "caza de brujas" y el macartismo fueron su expresión, pero "nadie es perfecto", como dice la última réplica de una famosa comedia cinematográfica de Billy Wilder.

Sin embargo, lo que pasó en el Capitolio washingtoniano, ese monumento de la democracia burguesa, no tiene nada de cómico, es por el contrario trágico y se ha equiparado a un intento de golpe de Estado en el peor estilo fascista. El empecinamiento de Donald Trump en desconocer el resultado electoral y sus arengas a sus partidarios para que se movilicen y hagan valer "por la fuerza, si es necesario", el derecho y la justicia (palabras textuales) culminaron ese día invitando a la multitud enardecida a ir al Capitolio "a hacer oír su voz". Inevitablemente vuelve a la memoria la estrategia de violencia, la "Marcha sobre Roma" y los desmanes de los Fasci di Combattimento de Mussolini en Italia, y las SA de Hitler poco después.

¿Es posible una dictadura fascista en Estados Unidos? Ya en 1935, en pleno auge del fascismo europeo, el escritor norteamericano Sinclair Lewis se hizo esa misma pregunta en una novela irónicamente titulada "Esto aquí no puede pasar" (It can't happen here, poco después trasladada al teatro). Decididamente, podrá uno vacunarse contra la covid-19, pero para el fascismo no hay vacuna. Cabe creer que actualmente el golpe de Estado no está en los planes inmediatos de Donald Trump. Él proviene de los medios financieros, en los que se destacó como hábil negociante, y debe saber que sería derrotado y ya no podría actuar en política, cuando su deseo es volver a la Casa Blanca dentro de cuatro años. No obstante, su retórica actual permite prever el estilo de enfrentamiento que adoptará en su campaña desde la oposición: movilizar a sus huestes más radicales, amenazar y pretender, como buen jugador de póker, que tiene la mejor baraja, pero sin mostrar el juego.

La otra posibilidad es pensar que ha perdido el juicio, como alega la presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, del Partido Demócrata, al proponer su destitución (impeachment). Parece un paso inútil cuando, de todos modos, dentro de unos días saldrá solo por haber terminado su mandato, pero el hecho de destituirlo por decisión del Congreso le impediría volver a presentarse como candidato.

Es cierto que, finalmente, el presidente saliente parece haber recapacitado, quizás a pedido de sus allegados y colaboradores más cercanos, y ha declarado su voluntad de asegurar "una entrega pacífica del poder" al nuevo presidente, pero el cuadrienio ya empieza mal, con un saldo trágico de cinco muertos, ya que un policía gravemente herido se agrega ahora a las cuatro víctimas iniciales.

Sin duda proseguirá su retórica acerca de que "esos demócratas corrompidos" les robaron el poder a los norteamericanos decentes. No esperará hasta que llegue el año de la promoción de candidatos en el Partido Republicano, su campaña ya ha comenzado. Y si el "viejo gran partido" no lo acepta, no importa, se presentará como candidato independiente y sacará su "honrada gente" a la calle, y en las ciudades y villas de la "América profunda" reinarán el caos y el miedo.

Si esto pasara en un país subdesarrollado o donde gobierna un régimen que no gusta (Venezuela, por ejemplo), todo quedaría en el plano anecdótico y de pronto, hasta el presidente derrotado se convertiría en víctima y objeto de una vasta campaña de solidaridad. Claro que es difícil hacer creer que quien tiene las riendas del poder en sus manos es precisamente el que se deja estafar una elección, pero cosas más raras se han propalado por los medios últimamente.

Sucede sin embargo en Estados Unidos, guía, no solo espiritual, del actual capitalismo global. El problema es que el sistema está en crisis y ahora hasta lo carcome un virus que ni se ve. Al final de este período histórico puede suceder que las previsiones de Sinclair Lewis se cumplan y vivamos bajo la hegemonía de una potencia regida por una dictadura. ¿Y si los mandos militares se deciden a apoyarla? Como se sabe, sus intereses económicos no son nada superfluos.

Luis C. Turiansky