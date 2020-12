Un país vacíoTe juego un truco y te gano, Manolito2020: ¿el primero de los cinco mejores?Se equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUOtra que la guerra de las galaxiasCuando un país no es como una casa: El poder no sabe dónde queda San IsidroKatólicos AfrikaEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirLa teoría: el partido comunista chino. Te juego un truco y te gano, Manolito

Pablo Tosquellas

10.12.2020

Buena parte de los propietarios de locales comerciales son unos auténticos capullos y niñatos a la hora de manejar los diferentes servicios de internet para comercializar sus productos. Son como niños con chiches nuevos, pero no saben cómo colocar las pilas -u otros son remolones- para que el aparato funcione.

Esta vez te voy a contar un episodio tragicómico que me sucedió el pasado sábado. A media tarde me propuse cenar empanadas. Me gustan tanto que salí corriendo por el menú cual perro tras una liebre artificial como si se tratase de una carrera de galgos.

Encendí la notebook y comencé a buscar las variedades propuestas por los comercios para aprontar el nombre de mis futuras presas. Pero éstas se escondían como hacen los topos en la arena. De pronto, llegué a la página de un local llamado Boccati. Para echarle fuego a mi lujuria, el portal contenía un llamado "programador" que te permitía seleccionar los manjares y fijar el horario de entrega. Mejor imposible...

A las 19.30 la mesa estaba tendida. Ahora pienso, debe haber pocas cosas tan aburridas que una mesa tendida para una persona. Bueno, sí. Por ejemplo, toda la programación de los canales privados, en especial los informativos que son una mole. Ni que hablar si se te ocurre sentarte a tomar mate para mirar el Polideportivo los domingos, con la conducción de dos vendedores de publicidad vestidos de periodistas. Tengo un amigo que tuvo quemaduras graves en su mano derecha porque se quedó dormido viendo el programa de marras con el termo abierto.

Bueno, volvemos al sábado. Se hicieron las 20.00. Yo ya no podía más. Busqué en todos los sitios posibles para encontrar un teléfono de esta empresa hasta que hallé un local en Pocitos. La respuesta me valió un clonazepan entero. El hombre me dijo que los pedidos programados llegan a tu hogar al día siguiente. Pero, si yo puse día 5, sábado 5. Lo escuché sin escuchar mientras que mi bronca subía hasta que le grité por el teléfono: "Si te agarro te mondo la piel, gilipollas".

Busqué otra casa de empanadas, ese collage, esa mezcla de perfumes, esos cambios abruptos de sabores, ese mundo no podía terminarse en los chapuceros de Bocatti. Pues que no, majeton, allí encontré a Mafalda. Con un menú bastante chueco y el ofrecimiento de hacer el pedido a través de una línea de wapp. Al ver que mi pedido no recibía un retorno, llamé a un local de la criatura de Quino. "El problema es que no anda la línea de wapp", me dijo un pelmazo.

¿Sabes qué pasa? Estamos en la tierra de "Los Manolos". Por más que muchos se empeñan en ponerse las pilas en mejorar y brindar excelencia a sus clientes, están quienes tienen pereza en ir a buscarlas porque son conformistas. Para "Los Manolos" es suficiente con abastecer de whisky barato a 4 0 5 parroquianos y servirles unas mustias papas cifras, cuya grasa se termina untando en la parte trasera del pantalón. También servirle un vaso de tinto cortado con agua a aquel guitarrero viejo, "astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar", al que le cantaba Alfredo Zitarrosa. Luz tenue, sonido a hielos que se raspan, ojos que se achican.

Gallego, duro compañero

no hay bolichero que cante mejor

las rías que amó Rosalía

cantan folías y son para vos.

Te juego un truco y te gano, Manolito.

Para Manolo-Alfredo Zitarrosa

Pablo Tosquellas

Mail: tosquellas18@gmail.com