Stella Maris Zaffaroni

Otra que la guerra de las galaxiasCuando un país no es como una casa: El poder no sabe dónde queda San IsidroKatólicos AfrikaEl Covid, los virus y nuestro paísModeración y revoluciónAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirLa teoría: el partido comunista chino. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los parientes incomodos del PresidenteLa civilidad en Uruguay y juegos de espejosTodo empezó con…La militancia y la críticaCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Que no nos gane la tristezaUn gobierno siervo de los organismos internacionalesGordo, dame una chapaLa infantilización de la sociedadSigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”Desidia y poco apegoLa antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaLicencia para opinar con distanciamiento físico sostenido y tapabocasSe idolatra la tragediaMaradona no fue ni será dios, es inolvidable y eternoLa democracia contratacaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasMi carnicero y los precios de AncapInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasSugerenciasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaBuena vecinaTrump se va, pero no el trumpismoLa Revolución Rusa y UruguayRodolfo Rabanal, escritor y periodista, falleció en Punta del Este“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoHistorias reales e intemporales. El sentido del deber con amor. General LicandroLa hora de la nueva izquierda chilenaLos 75 del PeronismoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Riesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Otra que la guerra de las galaxias

Stella Maris Zaffaroni

09.12.2020

Resulta que me llega una comunicación de la UTE donde plantean cómo puedo bajar la cuenta de la energía eléctrica.

Encantada me pongo a leer.

¡Nuevos Beneficios 2021! El Horario Punta: Se reduce de 6 a 4 horas en los días hábiles.

Se elimina en los fines de semana y feriados*.

Si tenés Medidor Inteligente conectado, podrás elegir cuál va a ser tu Horario Punta entre las siguientes posibilidades: de 17 a 21, 18 a 22 o de 19 a 23.**

Estos nuevos beneficios, implican una reducción de las horas de punta a menos de la mitad en el mes y permiten como mínimo un ahorro del 15% en la factura, sin cambiar la rutina.

*El consumo se factura a precio Fuera de Punta (para tarifas TRD) o Llano (para tarifas TRT).

** Si no tenés Medidor Inteligente conectado, se facturará un 33,3% del Horario Punta de los días hábiles a precio Fuera de Punta (para tarifas TRD) o Llano (para tarifas TRT) y se prorratearán los fines de semana y feriados del periodo de consumo, para facturar el cobro del Horario Punta a precio Fuera de Punta (para tarifas TRD) o Llano (para tarifas TRT).

Me quedé con los ojos como el 2 de oro, no entendí nada.

La llamo a Macarena.

-Dear, fijate que hoy me entero que se puede cambiar de tarifa y bajar lo que pago por mes de electricidad.

-Ay no, esperá a que me despabile -la oigo bostezar- detené todo hasta que llegue.

Pues dejé las cosas ahí y me fui a regar las plantas, lavar la ropa, tender la cama, todo eso tan divertido que hago en piloto automático.

Al fin llegó Macarena y le leí la propuesta de UTE.

-¿Te acordás que cuando éramos chicas decíamos que la sigla de la UTE quería decir Unidos Todos Estafamos?

La miré asombrada.

-¿Estás diciéndome que esto es una estafa?

-No, pero yo tampoco entendí -se encogió de hombros- Llamá y vemos que te dice.

-No voy a llamar, mejor entramos en la página y vemos si podemos beneficiarnos.

-Mejor llamá- hacía énfasis con la mano.

Llamo, me atiende una voz, me explican que solo use este medio si es imprescindible, que puedo hacer los trámites bla, bla, bla y más blablabla. Al final que me dice si quiere esto apriete 1, si quiere lo otro apriete 2... Al fin llegué al punto donde dijo: Si quiere ser atendido por un operador apriete 0 ¡Apreté y me salió una música muy gloriosa, muy llena de energía, la cual escuché, y escuché, y escuché y a los 4 minutos, con la oreja llena de vibrante energía musical ¡corté!

Macarena ni me miraba para no ver mi cara de Te lo dije.

Decido que mejor entro en la página y consigo número para atención en vivo y en directo. Me meto en la agenda web, pongo todos los datos y ¡nada!, no aparece calendario, no hay botón de siguiente, o sea está desactivada la agenda y no podés ir sin número y no atienden el teléfono...

-¡Aggggg!, odio cuando las puertas se estampan contra mi nariz- digo, la arranco el mate a Macarena y me lo tomo.

Furiosa largo todo y le digo a Macarena que desisto.

Ella me dice: -Calma, radicales, calma.

Me voy al baño y cuando regreso... ¡aleluya! apareció el calendario!

Elegimos día y hora y vamos al último paso... espero mirando la pantalla, como cuando ponía a hervir la leche, ¿te pasó de quedar mirando?, ¿cuál es la fascinación?

Esperamos, esperamos y nada.

De pronto aparece cartelito que dice: Se ha restablecido la conexión. Y ponen una carita con la boca para abajo.

-Hay que comenzar todo otra vez- digo y,antes de perder los estribos, me tomo el té que se enfriaba en la taza-

Macarena, se ceba un mate y me dice: - Dejame a mí, tal vez tenga suerte.

- ¿Ahora es cosa de suerte agendarse por la web?

Ni me contesta.

Tres intentos después se nos acabó la paciencia.

-Unidos Todos Estafamos me superó- dijo, se puso de pie y se marchó.

- ¿Dónde vas?

-Al balcón, me suicido y al rato vuelvo- me gritó.

Entonces me puse a leer una nota de El Muerto

Macarena, vení- le grité.

De mala gana vino y se quedó parada contra el vano de la puerta.

-Escuchá esto: Según Nolberque, hay muchos trabajadores del sector fiestas y eventos que han tenido que vender sus equipos y materiales de trabajo, en algunos casos ya no tienen dinero para pagar las cuentas básicas para mantener los servicios de energía y agua en sus casas, e incluso hay muchos que acumulan deudas por alquileres impagos de sus domicilios.

-Este Noble-que, ¿quién es?

-El presidente de la Asociación Servicios para Fiestas y Eventos del Uruguay (ASFEU), sigo leyendo, escuchá: "Nos parece terrible la falta de empatía del gobierno cuando dice «cierro, corto y no importa lo que pase». Por eso exigimos se nos respete nuestro derecho al trabajo, es parte de la dignificación de las personas", y le indigna que "en otras partes del mundo los gobiernos actúan pensando en la población" y no "dejan a la gente tirada".

-ASe-FEU papel el Pou Street en este momento de la patria- chupó el mate y escupió en un vasito- qué asco, este mate está helado.

-También dijo que "nos estamos cayendo, todos los días nos hundimos un poco más y es muy doloroso ver cómo tus compañeros de trabajo de tantos años se van cayendo y cómo día a día se degrada su condición de vida y van perdiendo lo que les costó tanto sin que el gobierno haga nada por su gente".

-El Gobierno hace por SU gente, no estamos todos en el grupo SU, el seleccionado. Noble-que no entendió, se acabó el Gobierno para todos y tenemos Gobierno para algunos. Ya calenté el agua- dijo al regresar de la cocina y cebó.

Me pasó el mate y me lo tomé olvidándome de mi té.

-La asociación que nuclea a los trabajadores relacionados con fiestas y eventos reclama un subsidio por cese de actividad, por monto de un salario mínimo nacional a partir del 1° de diciembre. La propuesta es similar a la renta transitoria en la emergencia, que reclamó el movimiento sindical para los sectores más afectados por la pandemia y que nunca obtuvo respuesta del gobierno.

-Golpiá que te van a abrir ¡ja!, que esperen sentados.

Según Nolberque, "las consecuencias de dejar tirada a la gente nosotros ya las estamos viendo, pero parece que por ahora el gobierno no se hace cargo, no mira, no mide las consecuencias cuando cierra bares, cierra gimnasios, no toma medidas paliativas y le dice a la gente que no trabaje y que cada uno se arregle como pueda".

-Tan bien que íbamos, tan ordenadito que estaba todo...

-¿Escuchaste lo del agua?

-No, ¿qué pasa con el agua?

-El Rey holandés, Willem-Alexander, dijo que la comunidad internacional debe arremangarse para afrontar los desafíos relacionados con el agua- me miró raro- Reinar es más que gobernar, aclaró. Y el Pou Street dijo El poder no se comparte, se ejerce.

-Ay no, se desarma el país, las cosas se vienen abajo y ahora la ...pará que busco y leo-

Y busqué y leí: -El agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street

Por EFE 7 de Diciembre de 2020.

Me atoré y empecé a toser como loca.

Al final, medio desorbitada, seguí leyendo: -El agua, la base de la vida en la Tierra, comenzó este lunes a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo, informó hoy CME Group.

Miré a Macarena para ver algo real y tangible, sentí que se derretía el suelo bajo mis pies.

-El agua, en California, hoy cotizaba a unos 486,53 dólares por acre-pie, o sea 1.233 metros cúbicos.

Me chupé el mate hasta la última gota.

-El precio del agua en California se ha duplicado en el último año. Agricultores, fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua.China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua y según Naciones Unidas 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazadas.

Entró a agarrarme el pánico. me costaba respirar.

-Dear ¿a dónde vamos a parar?

-No sé, con la Ley de riego nos hundimos, creo.

-Pará que leo:-29 de octubre de 2017... la senadora blanca Carol Aviaga fue de las más críticas con el proyecto.

-Ah, la blanca critica, interesante.

-Pide que la Comisión de vivienda y ordenamiento territorial también sea parte del tratamiento del proyecto -no solo la Comisión de ganadería- pero el Frente Amplio (FA) desestimó el pedido.

- ¿Qué? el FA ¿desestimó?- estaba sentada en la punta del sillón

-"Es necesario una ley de riego, pero no de esta forma", dijo Aviaga a El Observador. La senadora también criticó la creación de un "mercado del agua" y la posibilidad de que se generen grandes monopolios, al tiempo que no están contemplados los pequeños y medianos productores. "La evaluación ambiental estratégica brilla por su ausencia", criticó también la senadora.

-Cagamos dijo Ramos.

-Caímos en la boca del lobo.

-Sí, del lobo muerto de sed.

-La Sintiencia quedó de lado.

-No entendí, no sé qué es sintiencia.

-Es la capacidad de sentir, percibir o experimentar subjetivamente. ? Los filósofos del siglo XVIII utilizaron el concepto para distinguir la capacidad de pensar (razón) de la capacidad de sentir (sintiencia), dice la Wikipedia.

-Tengo una sintiencia en el hígado- dije agarrándome el costado...

¡Higado encebollado con arroz quiero almorzar! - contestó alborozada.

-Serás bestia, con todo este drama solo se te ocurre comer.

-Sodado débil no sirve para la guerra, vayamos a la carnicería- dijo y se levantó.

-Se nos viene la guerra del agua.

-Pelearemos con carámbanos y estalactitas.

Hacía movimientos de esgrima.

Yo abrí un paraguas y me puse a cantar: ¡Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva!

Macarena me dio con el codo y dejé el paraguas, nos pusimos los tapabocas, tomó el carrito y nos fuimos de compras.

Chichí