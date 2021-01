Stella Maris Zaffaroni

Loly, ¡mirá quien vino a cenar!Nos ponemos la coronaEl largo plazo y la negociaciónCuba: Un cañonazo oficialista contra la prensa independienteForestación en debateEn la piedra de los sacrificiosDiario de la guerra del cerdo ¿Rebelión juvenil?Sánchez Padilla, Clarín y la vacunaA mis compañeras, compañeros, amigos, amigas y a todos en general. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Una franja de tierra sitiada desde hace 14 años… Hechos que mortifican a unos y le resbalan a otrosLa segunda Guerra Fría está llegando¡Qué años!De vacunas y geopolítica"Gravemente ilesos"Tommy Lowy, el precursorMi madreJuan Casanova y la dama de la noche¿Podrá Bolsonaro sobrevivir el 2021?Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?Los diamantes son para siempre, por desgraciaAño tras año, ya son 46 del asesinato de Raúl FeldmanHabía una vez... un verdadero poderMansa la Mansa: El coronavirus en las playas de Punta del EsteOportunismo político e inequidad tributariaZapatero a tus zapatosPortarse bienCOVID 19 – ¿La maldición?Se nos pegó la pandemiaNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?Carta abierta al rugbier Pablo MateraLa otra epidemiaLa MaradoniaSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Sigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaLa Revolución Rusa y Uruguay“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasAprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Nos ponemos la corona

Stella Maris Zaffaroni

05.01.2021

Me levanto acalorada, medio como abotargada.

Entro al baño a tientas, me paro frente al espejo, me miro y me agarra el espanto: mis ojos son dos bolas.

Me lavo, me limpio, me pongo crema, gotas, toda la magia en frascos que tengo.

Lentamente subo la cabeza y vuelvo a mirarme... ¡horror y espanto!

Entonces pesco el tapaojeras, la base, el rubor, el rímel y voy sacando años, borrando encierros, eliminando el gallinero alrededor de los párpados.

Me miro, soy una reina.

Ahora, feliz y contenta, me voy a desayunar.

Como el sol pegaba en los sillones, me senté en un banquito, allá en un rincón, la laptop en las rodillas, la tacita de té a mi lado, en el suelo, entonces entré a navegar páginas de noticias.

Al entrar, Macarena frena su andar coqueto y me mira.

-Ni falta que hace que me cuentes tus desvaríos.

- ¿Y eso a qué viene?

-Chichí estás de pestañas postizas, toda producida tu cara, espectacular y pijamita ajado, ojotas, sentada en un banquito y con la taza en el suelo- me miraba espantada.

-Ah- me acomodé el pelo, cerré la compu, me la puse bajo el brazo, levanté la tacita y ahí fue cuando me tropecé...

Rápida en sus reflejos Macarena me atajó onda Kevin Dawson... pero no salvamos al gol; se escrachó la tacita.

Aproveché que estaba en sus brazos para susurrarle: - ¿Te dije cuánto te quiero?

- ¡Largá, pavota! - me contestó emocionada y me estampó un beso sonoro en el cachete.

Barrí los restos de la tacita con pena.

-Paloma, cambiá la jeta, ni que estuvieras recogiendo tus ilusiones destrozadas.

-Era de Giocondita esta taza-miraba los restos de porcelana china, roja con lunares blancos.

-Ay, adorada, entonces tiene como 100 años.

-Ahora me siento peor- tiré los restos en la bolsa.

-Las cosas tienen que romperse para que la gente vaya, las reponga y las fábricas produzcan.

-Hoy no te sigo en ritmo.

-Serán las pestañas postizas- se rió de su chiste sin tener eco en mí.

-Tomate este mate que tiene lavanda y mburucuyá.

- ¿Mate con lavanda?

-Sí- levantó la barbilla- un toque místico.

Me tomé el mate, estaba con el gusto de siempre.

-Che, escuchá este título de Caras y caretas: El misterio de la compra de vacunas sigue sin desvelarse

-Pues al Pepe Mujica lo tiene bien desvelado.

- ¿Cómo así? - dije en tono colombiano.

-Escuché su audición de radio, dijo que el gobierno uruguayo "no la tiene sencilla" para acceder a una vacuna porque el país no es una potencia económica mundial.

- ¿Y no era que Cuba va a regalar vacunas?

Macarena sacó el celular, lo abrió y leyó: - la vacuna "se ha transformado en un refugio para la esperanza", ya que "la gente quiere sacarse esta pesadilla de la pandemia".

-Ay sí, estoy deseando mezclarme con Juan Pueblo.

-Vos, con tal de encontrar a un Juan sos capaz de cualquier cosa.

-No te desvíes y seguí con el discurso.

-"Estamos en un mundo y en una civilización de mercado. Al parecer algunos laboratorios de los muchos que están en carrera tratan de aprovechar la coyuntura. Me han dicho desde el exterior, por ejemplo, que una de las firmas más conocidas que está fabricando vacunas ha pedido en algunos países compromisos jurídicos de que no se le hagan reclamos por contrariedades secundarias de salud que pudieran aparecer como efectos secundarios de la vacuna"

Ahora la cacatúa espeluznada era yo, se me erizaron hasta las pestañas postizas.

-Bajá del borde del sillón que vas a desnucarte- me miró por encima de los lentes- "Como si esto fuera poco", continuó Mujica, "estarían exigiendo para comprometerse a que en los próximos 15 años le tienen que comprar la vacuna a ellos".

- ¿Están pensando en 15 años más de Coronavid?

- Escuchá cómo, o qué, termina diciendo: "Yo no sé si es cierto semejante disparate, pero la gente que me ha dicho eso es bastante seria y bien informada. Obviamente hay una guerra comercial, por abajo, entre firmas, entre laboratorios y, para colmo, con algunos tintes inconcebibles de geopolítica"

-Me vino Quino a la mente; estoy como el padre de Mafalda, necesito Nervocalm grajeas

- ¿Qué onda con la cepa nueva de Inglaterra? - me dijo al tiempo que se arrellenaba en el sillón- ¿lograron aislarla- revoloteó la mano- en la isla?

-Pues encontraron a uno contagiado; en San Pablo, la ciudad más abarrotada de Brasil. Hay también en México DF, ahí viven millones.

-Esto es de nunca acabar, se nos viene una nueva ola- suspiró.

-Habrá que aprender a surfear.

-La solución está en el contagio, Chichí, te enfermás y ya estás imunizada, ¿conocés alguna piscina municipal?, que está abierta, digo para meternos en el caldo de cultivo.

-Tenemos playa.

-Vayamos a la más superpoblada- propuso.

-Vayamos a las más elegantes, recordá que este virus lo importó la Carmela y lo estrenó en un casamiento de ricos y famosos- le pasé el mate.

-Brillante lo tuyo, nos vamos a Rocha

- ¿A Rocha que el total de activos de Coronavirus es 38? Cuando en Montevideo tenemos 3.501 enfermos- la miro frunciendo un ojo.

-Es mucho más chic codearnos con El Reyecito Pou Street. Es real- se esponjaba como gallina clueca.

-Brillante lo tuyo, si vamos a coronarnos que sea donde El Reyecito.

Agarré los trajes de neopreno, la tabla de surfear y nos fuimos.

Chichí