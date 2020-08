Jorge Aniceto Molinari

Elecciones: pasado y futuroHistorias Reales. Capítulo 27. De los famosos, casi famosos y pichesAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosRey estás, donde estás?Ser de izquierdaQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateUna madraza al SenadoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaNada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

A propósito de un editorial de Leandro Grille. Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

04.02.2020

Reproducimos integralmente esta nota para luego comentarla. La hacemos porque desde nuestro punto de vista es una muy buena base para analizar los problemas que hoy está viviendo la izquierda.

La nota:

URGENCIA. El presidente electo Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de Ley de Urgencia de de más de 450 artículos.

El proyecto de Ley de Urgente Consideración dado a conocer por el presidente electo entraña un profundo acto de deshonestidad cuyas consecuencias pueden ser dramáticas. Es deshonesto, porque Lacalle Pou reveló que venían trabajando en esta ley en octubre de 2018 -en entrevista concedida al diario El País-, pero se cuidó de mantener su contenido oculto durante trece meses, aunque ya lo sabía y hasta conocía el número aproximado de artículos con los que contaría la norma. Es deshonesto porque se ampara en una urgencia que no existe y que abarcaría a todas las funciones del Estado, para imponer un programa de restauración mediante un trámite expedito que clausura la discusión parlamentaria.

Para los que seguimos la política cotidianamente y conocemos el pensamiento de la derecha, no hay ninguna novedad llamativa en un proyecto de punitivismo rancio, antisindical, desregulador y hondamente neoliberal, pero a la gente la estafaron. Le escondieron la ley durante toda la campaña electoral, tanto el mismísimo Lacalle Pou como los medios de comunicación afines a él, que eran, son y seguirán siendo la inmensa mayoría y los más poderosos; medios que, además, surgen, sobre todos los canales, fuertemente retribuidos en este proyecto, que les va a permitir hacer los negocios que querían y no podían, cuando La Ley de Urgencia derogue parcialmente la Ley de Medios y además se les autorice a ofrecer internet.

El 30 de agosto del año pasado, en Caras y Caretas publicamos lo que habíamos podido averiguar de lo que se estaba tramando. Así señalamos que si Lacalle Pou resultaba electo, la Ley de Urgencia iba a incorporar la "eliminación de la representación docente en la ANEP"; la "creación de una regla fiscal para financiar el gasto público"; la "reorganización del Ministerio de Desarrollo Social"; la "presunción simple de legítima defensa" para los policías; el "control de las sociedades anónimas de los entes públicos"; la "ley de derribo"; la "autonomía absoluta de las unidades reguladoras", que calificamos como "otro paso para avanzar sobre las empresas públicas, fijándoles parámetros y estándares hasta que consigan su sueño (derrotado en el plebiscito de 1992) de privatizarlas en todo o en parte"; la "desregulación de la importación de combustibles", cuyo propósito es liquidar Ancap; la "eliminación de la bancarización obligatoria"; la "conformación de una comisión para establecer reformas a la seguridad social"; y hasta la "creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas".

Aunque estuvimos finos en los pronósticos, nos quedamos cortos. La ley es todavía peor que todo lo que podíamos imaginarnos y regula materias de una heterogeneidad asombrosa. Valga de ejemplo que en un artículo se mete con la Ley Orgánica de la Universidad de la República y le quita a la Universidad la competencia de revalidar títulos extranjeros, y en otro artículo autoriza a las carnicerías a hacer chorizos artesanales.

Usted se preguntará por qué Lacalle Pou incurrió en la torpeza de regular mediante esta ley asuntos tan disímiles y de trascendencia incomparable. Sin perjuicio de la existencia de normas a demanda de amigos y particulares -la de los chorizos no puede tener otro fundamento-, cabe admitir que la urdimbre de la ley respondió a la lógica megalómana del hijo de un patrón de estancia cuando le escribe una carta a Papa Noel: lo mismo pide una Play, una tabla de Surf, un pasaje a Disney y un sobre de figuritas del álbum del Mundial. Es una ley para materializar sus sueños, confiado en la robustez inicial de una coalición multicolor, que debería darle los votos para darle vuelta y vuelta al Uruguay porque se le canta. Más que una ley, es una bravata de baladrón.

Dicho esto, ¿qué opción le deja a la sociedad que no comparte su delirio? Debatir está claro que no, porque el trámite parlamentario previsto para una Ley de Urgente Consideración obligaría a cada una de las dos cámaras a dar tratamiento, debate y aprobación a la friolera de diez artículos por día y, así y todo, con ese ritmo frenético, le faltaría un día a cada cuerpo legislativo para abordar los 459 artículos de la norma. El único instrumento posible, si se aprueba, es promover su derogación por medio de un instituto de democracia directa, lo cual tampoco representa una novedad, porque varios de los proyectos más ambiciosos de esta la Ley de Urgencia ya han sido derrotados en las urnas. Entre ellos, la ley de desmonopolización y asociación de Ancap aprobada en 2001 en el gobierno de Jorge Batlle y derogada en referéndum por más del 60% de la ciudadanía el 7 de diciembre de 2003, que ahora Lacalle Pou quiere reintroducir como a un zombie que emerge atravesando la tierra con las falanges agusanadas.

De ahora en adelante, la izquierda y el movimiento popular uruguayo deben abstenerse de llorar sobre la leche derramada. Porque llorar no sirve para nada. La única estrategia para contener el daño tremendo que este verdadero aparato legal puede producirle a nuestro país es poblar de argumentos la cancha, compartir la información, analizarla colectivamente, recorrer el país, casa por casa, para que todo el mundo sepa lo que se está votando, y organizar la mayor juntada de firmas de la historia que nos lleve derechito al referéndum, donde una vez más el pueblo los derrote. No hay otro camino que el debate y la lucha. No hay otro camino que volver a lo que éramos cuando no teníamos la sartén por el mango ni la máquina de ganar de votaciones en el Palacio Legislativo. No hay otro camino que volver a ser la izquierda de la resistencia, la que nos dio todo, desde la organización hasta la esperanza, la que nos hizo lo que fuimos, cuando éramos más flacos y perdíamos siempre, sin cargos para repartir ni ambiciones desmesuradas, pero capaces de forjar la historia en la mitad de avenida. Vamos a necesitar de la memoria de nosotros mismos.

Hasta aquí la nota.

Nuestro comentario.

Desde la modestia de nuestros conocimientos y respetando la posición de Leandro Grille queremos señalar lo que desde nuestro punto de vista son los problemas que hoy tiene la izquierda.

Para Grille la responsabilidad es de la gente que no ha sabido apreciar el momento político que vive el país, extensible a los que tienen la responsabilidad de difundir el mensaje que relacione la obra realizada y su continuidad.

Ahí nacen dos caminos. Nosotros nos plantamos intentando analizar la realidad y viendo que la crisis de la predominancia del modo de producción capitalista no solo que es irreversible sino que alcanza a toda la humanidad. Lo que hacen los gobiernos es en función de los intereses que representan tratar de absorber sus consecuencias para beneficio de su gente, en el caso del Frente Amplio como expresión de los intereses populares.

La multicolor ha mostrado sus cartas, para los intereses del pueblo trabajador es un retroceso, que el curso de la ley fue más que reservado es cierto pero también es cierto que nadie pueda llamarse a engaños.

¿Ahora cuales son las armas para enfrentarla? ¿La resistencia?: si sin duda, pero no alcanza es necesario un programa que hoy el Frente y la Izquierda no tienen, por desgracia generalizado en el mundo.

Porque lo que analiza Grille como avances y que efectivamente lo fueron, hicieron que el Uruguay utilizara parte de la coyuntura en beneficio de la gente, prepararse relativamente bien para lo que viene, pero que no resuelve lo que inexorablemente nos llega a todos, la crisis irreversible de la predominancia del modo de producción capitalista que hace que los países se endeuden cada vez más - Uruguay no es excepción- y se acrecienten sin solución de continuidad los déficit fiscales.

Me han dicho: ¿pero como que el Frente no tiene programa, si en cada rubro reunió a los mejores técnicos y especialistas y elaboró así el programa? Y es verdad, pero esa elaboración carece de un análisis sobre su posible realización sustentable sobre una base económica que todos reconocen en crisis. ¿O es que el actual sistema impositivo basado en los impuestos al consumo, los salarios y las pensiones no debe ser analizado en el programa? No, eso se deja como el manejo de la moneda en la capacidad técnica de los equipos de economía. También se me puede decir: eso no lo puede manejar el país.

Es por eso que el programa, no puede ser un compendio de buenos deseos, debe ser un planteo ante el mundo, que también sufre los mismos problemas, como lo muestra claramente la realidad que vive cada uno de los países salvo en aquellos en que aún el sistema se desarrolla como China y su entorno.

Que hay que defender lo conquistado y resistir el retroceso, no cabe la menor duda, ahora no alcanza es necesario proponer que el país impulse medidas centrales para el mundo, como que no debe haber en ningún país una moneda para el manejo de los burgueses y otra para el manejo de la gente, se debe ir a la moneda única y universal.

Gran parte de los conflictos actuales en el mundo eclosionan cuando las oligarquías mueven el valor monetario con el empobrecimiento inmediato de los sectores más explotados. Y en aquellos países en que no lo pueden hacer como en Francia (lo impide el EURO) intentando introducir ajustes ante el aumento incesante en ese país del déficit fiscal para el cual el gobierno y las movilizaciones no tienen programa de solución.

El otro tema clave es el sistema impositivo. Hay un sector medio de la sociedad que en Uruguay dio el triunfo a la Multicolor que sintió como una agresión del Frente el sistema impositivo vigente. ¿Ahora la Multicolor de donde va a sacar los recursos?: de las restricciones y eso es un panorama de conflictos. Pero ¿el Frente se planteaba una opción distinta? Este punto no forma parte del programa, porque no se ha discutido y cuando Mujica en la ONU (setiembre del 2013) habló del problema impositivo, ni él ni nadie han hecho un comentario posterior. Y ahí está el quid de la cuestión. Ya cuando se proyectó en el primer gobierno del Frente la reforma impositiva era claro cuando se decía al capital no se le pueden poner impuestos pues los traslada al consumo o se va a otra parte que le sea más conveniente a invertir.

Que Leandro Grille llame a preparar la resistencia con su análisis, no nos parece mal, sí que es insuficiente para abordar una crisis que nos afecta a todos. El centro es el programa y el manejo de dos herramientas claves: la moneda y los impuestos.

Jorge Aniceto Molinari