SIN “COMPLEJOS REFUNDACIONALES”

Asumió Lacalle Pou: “La gente eligió un cambio y nos vamos a hacer cargo”

01.03.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- Luis Lacalle Pou asumió la Presidencia de la República ante la Asamblea General, con un discurso de poco más de media hora, en el Palacio Legislativo.

Foto: Presidencia

Según marca el protocolo, Lacalle Pou comenzó saludando, y se salió del mismo al dirigirse al "expresidente y querido padre", Luis Alberto Lacalle Herrera.

Democracia uruguaya

Destacó la continuidad democrática y que Uruguay haya sido nombrado como una de las democracias más plenas del mundo: "Somos herederos de una larga historia y tenemos la obligación de cuidarla", al tiempo que se definió como "inquilino del poder".

Relación con el pueblo: "Acuerdos y diálogo"

Como lo señaló en la campaña electoral, anunció un gobierno que pretende una relación transparente con "sus empleadores", el pueblo. Reconoció "la incertidumbre" que puede generar el hecho de que por primera vez el gobierno sea ejercido por una coalición de cinco partidos, pero dijo que el cambio se hará con acuerdos y en "diálogo constante con los partidos que no forman parte del gobierno".

Y reiteró: "Si la gente eligió un cambio es para la acción y nos vamos a hacer cargo", para, acto seguido, dejar claro que no tiene "complejos refundacionales" y que "no se trata de tierra arrasada": "Nos negamos a que esta nueva etapa sea cambiar una mitad por la otra de la sociedad. La unión es lo que nos piden los uruguayos", y señaló: "Estamos aquí para continuar lo que hizo bien y corregir lo que se hizo mal. Sobre todo para hacer lo que no se supo o no se quiso hacer estos años".

Economía

Lacalle Pou hizo un diagnóstico de deterioro en la economía, con la pérdida de 50.000 puestos de trabajo y la cifra de desempleo "más alta de los últimos años". Afirmó que hay que mejorar la situación fiscal "muy deteriorada", con el déficit más alto de los últimos 30 años, y al respecto, reiteró el "compromiso de manejarse de manera austera" con una "verdadera regla fiscal".

Seguridad

Anunció la reunión, de este lunes, con las jerarquías policiales de todo el país, en la Torre Ejecutiva, para darles "instrucciones claras de la estrategia y la táctica para cuidar a la enorme mayoría de los uruguayos que se sienten desprotegidos".

Enseñanza

Dijo que los años de gobiernos del Frente Amplio "han sido de retroceso en la enseñanza" por lo que se impulsará un "cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil" y se buscará crear "auténticas comunidades educativas", asumiendo que el compromiso es que "cada alumno consiga superar debilidades preexistentes".

Tecnología de la Información y la Comunicación

Afirmó que tiene el sueño de convertir a Uruguay en un centro internacional de formación en las Tecnología de la Información y la Comunicación. Prometió estimular la radicación de inversiones en el interior.

Vivienda

Prometió dar prioridad a "un plan de vivienda popular recurriendo a todos los mecanismos legales y de construcción que tengamos a nuestro alcance" para atender la situación de los 190.000 uruguayos que viven en asentamientos.

Medio Ambiente

Confirmó la creación del ministerio en la materia: "No podemos mirar al costado cuando nuestro medio ambiente se sigue deteriorando".

Relaciones Internacionales

Pidió fortalecer la región y el Mercosur pero logrando la flexibilidad para que cada uno de los socios puede negociar individualmente.

Compromiso

Dijo que como presidente se compromete a "respetar el derecho de todos" y mencionó a quienes viven de su trabajo y quienes lo generan, a hombres y mujeres de diferentes creencias y orientaciones sexuales, a los presos, a quienes tiene miedo, "a quienes no se animan a dejar sus casas solas y a quienes no tienen casa", a las organizaciones y a quienes "no tiene voz", a "quienes tienen estrechez en su vejez" y a quienes "ahorran para no tenerla", a quienes tienen discapacidad y a sus familias: "Dentro de cinco años podrán evaluar los uruguayos nuestro desempeño. Estamos convencidos de si al final del período los uruguayos son más libres, habremos hecho mejor las cosas. De lo contrario habremos fallado".

Antes de terminar, prometió "trabajar por la libertad en todas sus formas".

"Nos hemos preparado para este desafío, lo asumimos con conciencia y con mucha confianza", señaló. Y finalizó: "Llegó la hora de hacernos cargo, llegó la hora de hacerme cargo. ¡Viva la patria!".

