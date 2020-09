Álvaro Asti

Para todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteLa danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

8 de marzo, ¿desde donde luchamos? De-Construyendo lo Cotidiano

Álvaro Asti

Se acerca otro 8 de marzo, y nuevamente la discusión y la duda de que hacer invade mi pensamiento, lo he analizado mucho, he leído mucho y he hablado con muchas compañeras, amigas. Siempre sostuve que era muy importante que los varones participáramos de estas movilizaciones, como forma de mostrar al mundo que algunos de nosotros apoyamos y luchamos por las reivindicaciones de nuestras compañeras, pero he llegado a la conclusión que la forma de apoyar su lucha, como varón, no es marchar cada 8 de marzo, por el contrario, la militancia comienza por dentro, es en el día a día, en cada acción que realizamos, y en que lugar nos ubicamos frente as sus derechos como personas, como seres humanos.

En este proceso de des-construcción que pude haber hecho con mas o menos éxito, he transitado por varios sentimientos en ese sentido. Participe de muchos 8 de marzo, de cuando las movilizaciones no eran mas de una cuadra, también de la primera gran marcha masiva, aquella de las 300.000 personas, también me molesté cuando años anteriores, algunas organizaciones feministas, incluso algunas compañeras de militancia, pedían que los varones no estuviéramos presentes, pero luego de analizarlo mucho, y de conservarlo hasta con mi hija adolescente, llegue a entender, ha comprender esta posición y este 8 de marzo obviamente voy apoyar, voy a participar pero sin estar en las marchas, voy a participar revisando si estoy haciendo todo lo posible por sus reivindicaciones y de que forma debería pararme en el futuro para contribuir a que sus luchas sean derechos consagrados, sea realidad.

Soy varón cis, heterosexual, mayor de 40, también soy padre de una adolescente y obviamente he tenido a lo largo de mi vida muchas conductas machistas, he ejercido roles estereotipados mas de una vez, y por mas que creo haber logrado, en buena parte de mi vida cotidiana, eliminar los mas posible esas conductas, sigo siendo varón, y solo este hecho, el de ser varón, me hace ser parte de los opresores, ser parte de los que golpean, violentan, acosan y abusan de las mujeres, aunque yo no lo haga directamente, me siento casi cómplice de ello, solamente por el hecho de haber nacido varón. Me ha costado mucho entender esto, me a costado mucho dolor que las compañeras me vean como el "enemigo" sin siquiera conocerme, pero el paso del tiempo me a enseñado a entenderlas. Es el hecho de vivir en la violencia solo por el hecho de ser mujeres, es el de no poder caminar tranquila, de pensar dos veces que ropa se ponen, el de tener que siempre anteponer las tareas domesticas a su desarrollo personal y también es el hecho de cobrar menos, solo por ser mujer, y que hay del otro lado, hay varones, hay una sociedad dominada por el patriarcado, que ubica a la mujer como objeto, y ese sistema opresor esta dominado y sostenido por los varones.

He tenido discusiones con amigos, conocidos, hasta con compañeros y compañeras de trabajo, para evitar determinados comentarios, determinadas bromas que ubiquen a las mujeres en lugar de objeto, de cosa, he tratado de desalentar que se difundan los clásicos vídeos o fotos de whatsapp donde aparecen mujeres violentadas, o simplemente imágenes privadas, que alguien se le ocurrió que sería divertido hacerlas públicas. Pero a pesar de ello siento que he fallado muchas veces, sobre todo desde el silencio, no siempre he encontrado las palabras, o tenido la valentía de evitar esas actitudes. Creo estar en el debe en muchos casos y es por allí la lucha que me propongo asumir como militancia, para promover y luchar por reivindicaciones que mis compañeras repiten cada 8 de marzo. Me propongo encontrar los mecanismos, las herramientas, para poder evitar estas actitudes de los varones que me rodean, desde el acoso callejero, los vídeos, las fotos, los chistes y toda conducta que ubique a la mujer en lugar de objeto, que cosifique a las compañeras, porque creo que es allí donde nace la violencia patriarcal, en la lógica de cosificación de la mujer, es desde ubicarlas como "cosas" que surge todo lo demás. Y no me olvido de las tareas domesticas, de los cuidados, y todo los que implica el sostener un hogar.

He leído como en algunos casos, otros varones piden "perdón", respeto eso, he incluso en algunos casos me ha generado agrado leerles, pero yo no puedo pedir perdón, mi forma de reconocer los errores es y será procurar cumplir con lo anterior, así lo veo y es por acá que humildemente creo hay que transitar.

Finalmente, y no quiero dejar de mencionar el tema que ya hace 4 años acompaña la movilización, el denominado paro internacional de mujeres, que este año, al caer el 8 de marzo un domingo creo pasa un tanto mas desapercibido, y acá tengo también un matiz con algunas consignas que se han difundido para que los varones realicemos ese día. Yo no voy a cubrir a ninguna compañera de trabajo para que pueda parar, el paro en un derecho humano, y salvo en servicios esenciales, el objetivo de parar es precisamente ese, parar, que las cosas no se hagan, que sentido tiene que las compañeras realicen un paro y que los varones hagamos sus tareas, allí seriamos carneros, estaríamos quitando valor a la medida de paro, cuando se para nos se trabaja, y esa es la idea, que se sepa que las trabajadoras son imprescindibles. Donde si debemos redoblar el esfuerzo, pero no el 8 de marzo, sino cada día de nuestras vidas, es en las tareas del hogar, en las tareas feminizadas, las tareas de cuidados y todas aquellas responsabilidades no remuneradas que hacen posible y viable la sostenibilidad de un hogar.

Queridos varones, la lucha por la equidad, por la igualdad en este caso no se hace en la calle, se hace en tu casa, en tu laburo, en el club, en la barra de amigos, en todos lados.

Lic. Psic. Álvaro Asti