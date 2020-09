Carlos Perez Pereira

Para todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteLa danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Los indicios expuestos en la antesala del gobierno no son alentadores.

Carlos Perez Pereira

01.03.2020

Lo menos que podremos exigir a quienes gobernarán desde el 1 de marzo de 2020, es coherencia con lo que han dicho durante estos 15 años en que fueron oposición. Porque no basta con criticar, también hay que ser coherentes con lo que se critica y asumir las responsabilidades.

En los gobiernos de izquierda tuvimos lo nuestro. Tuvimos a Bengoa (procesado por fraude), Fernando Caloia y Fernando Lorenzo (abuso de funciones ambos), Michele Suárez, ex Senadora, también por fraude, el ex-diputado Daniel Placeres, procesado por faltar a sus deberes de legislador (debió informar a la Comisión de Diputados que era integrante de la Cooperativa Envidrio, a la cual favorecía una ley), quien renunció a sus fueros parlamentarios para facilitar su procesamiento. Y finalmente tuvimos a Raúl Sendic, Vicepresidente de la República, procesado por peculado en el uso de la tarjeta corporativa de ANCAP. Quizás alguien me recuerde que faltan nombres en esta lista (que no pretende ser exhaustiva), y los agregaremos enseguida.

La izquierda no puede sostener que delitos cometidos por compañeros en ejercicio de sus cargos son despreciables si son pocos, si son de mínima repercusión pública o si causan daños exiguos en el currículo de quienes delinquen. La confianza de la ciudadanía en la responsabilidad republicana de quienes manejan bienes públicos, es uno de los valores que sostienen a la Democracia y que estamos obligados a salvaguardar. Para la izquierda, como una obligación escrita a fuego en su ADN, no solo hay que parecer honesto, sino que hay que serlo, siempre. La responsabilidad ética en la conducta de los gobernantes no tiene deducciones por cantidades, volúmenes, densidades, circunstancias o credenciales militantes, ni es un problema de escala. Tampoco rinde tributo a apellidos ilustres, inscriptos en panteones sacros de héroes de revoluciones, fallidas o no. Pueden fallar los intentos de cambios, pero en lo que no se puede fallar es en respetar y no frustrar la esperanza de los ciudadanos que adhieren a nuestras propuestas. Esa es otra cuestión de principios que debe ser de las más caras a la izquierda.

Veamos cómo se resolvieron cada uno de los casos presentados: Bengoa fue procesado, sentenciado y desapareció de la vida pública. Caloia y Lorenzo (dos de las injusticias más flagrantes de la política vernácula), terminaron cada uno en su casa y en actividades privadas. Michele Suárez fue expulsada del Partido Comunista y renunció al Senado, y el ex diputado Placeres renunció a sus fueros de motu propio, para facilitar el procesamiento aún en trámite.

El caso de Raúl Sendic fue el más claro. El Frente Amplio (si bien al principio esperó), una vez aclarado el panorama presionó desde sus sectores y bases para que el Vicepresidente renunciara ante el Plenario Nacional. Y Sendic lo hizo. Luego se le negó toda posibilidad de presentarse a elecciones con el logo FA en sus listas. En los hechos fue una sentencia de muerte política. O sea que la fuerza política se hizo cargo, con demoras (hay que decirlo) pero lo hizo.

Compárese (la comparación es inevitable) con las situaciones denunciadas de violación a la norma penal o a los principios de la ética de los gobernantes, por integrantes de la coalición de partidos que el 1 de marzo sustituirá a la izquierda en el gobierno nacional. Y no hablo de hechos pasados, sino de actos recientes. Como quien dice, perpetrados en la antesala.

Menciono nada más que tres, y seguramente quedarán varios fuera de lista. En el caso del Intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, juzgado por la JUTEP (y expulsado del sector de Larrañaga), los actores encontraron recursos jurídicos para eludir las reservas planteadas y aceptaron su candidatura por el Partido Nacional, a la reelección en su departamento. O el caso del Intendente Caram en Artigas, denunciado por irregularidades varias (además de la JUTEP), por un Edil colorado. Ambos se quedan donde están y, por ahora, aquí no ha pasado nada, o ha pasado poco. El tercero y más reciente es el caso del próximo titular del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, cuya pareja es requerida por Interpol, desde Panamá, con probable solicitud de extradición por supuesta participación en delitos vinculados al caso Oderbretch. Por manos del Ministro de Educación y Cultura pasará el expediente que, eventualmente, solicitará la extradición de su novia para ser juzgada en Panamá. Pero el Ministro ya lo dijo: ni siquiera la leerá y la reenviará a tapas cerradas a la Presidencia. No interferirá ni presionará a los jueces y fiscales que entiendan en el caso.

Excelente. Pero no se trata de eso.

No hay que presumir la permeabilidad del novel Presidente a influencias de amistades o a naturales reflejos de protección a hombres de su confianza, pero de darse una decisión de Presidencia a contrapelo de lo que digan los informes jurídicos, la sospecha será inevitable. El Ministro calla y hace bien, pero seguirá siendo su novia la persona implicada. Para colmo sobrevuela por ahí una propuesta venida desde tiendas de socios cabildantes, de hacer en la LUC algunos cambios en el papel de la Fiscalía. Nos consta que este cambio viene por otros López, pero la ocasión amerita para que alguien agregue otra causal para alterar el papel de una Fiscalía que no ha sido del agrado de varios integrantes de la Coalición Multicolor. La confirmación de Pablo da Silveira como Ministro ya deja de ser un justificado rechazo a prejuzgar (cautela inexistente en los casos de Caloia y Lorenzo, por ejemplo), para tener relevancia en un asunto futuro de orden penal y de jurisdicción internacional. Sería plausible que el designado Ministro tuviera el pudor de (por lo menos) postergar su toma de posesión, mientras se dirime la cuestión en los estrados judiciales y el Presidente tome la decisión final. Estaremos atentos para saber si éste resuelve en consonancia con el informe de Fiscalía, por sí o por no. Porque no es lo mismo una cosa que la otra, en estas circunstancias.

Es decir que desde las tiendas multicolores ya hay, antes de tomar las riendas del gobierno nacional, indicios de conductas que ponen en duda aquella coherencia que exigíamos al comienzo de la nota. A los que se agregan opiniones en pugna no ya con la Ética, sino en abierta violación de normas penales vigentes. Nos referimos a las que denuncian la presencia de apañadores de delincuentes acusados de delitos de Lesa Humanidad, de apologetas de violadores de la Constitución y de promotores de formación de grupos violentistas que claman por baños de sangre como forma de saldar contiendas, en franca ruptura de principios elementales de la convivencia democrático-republicana.

Esperemos que el tiempo revele que estos casos responden a arrebatos aislados y circunstanciales y no a actos integrados a la conducta política de quienes pretenden gobernar por cinco años. O de algunos de sus importantes aliados. Dentro de la institucionalidad republicana y el respeto a las normas de la convivencia democrática, la ciudadanía estará atenta a cómo gobiernan ahora quienes durante quince años clamaron por la decencia, la honestidad y la responsabilidad de los gobernantes de la izquierda. Tendrán que ser coherentes, porque en gran parte gracias a esa prédica, ganaron las elecciones pasadas. Aunque los indicios previos al comienzo del ejercicio del gobierno, no son muy alentadores que digamos.

