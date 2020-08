Hector Musto

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Carta abierta a Lacalle Pou

Hector Musto

23.04.2020

Si bien soy miembro de la comunidad científica del Uruguay (docente de la Facultad de Ciencias, investigador del PEDECIBA, miembro de la Academia de Ciencias del Uruguay) en estas líneas no pretendo representar a nadie... solo digo lo que pienso yo. Y me hago responsable.

Históricamente, el sistema político siempre nos ignoró. Y nos dio, más allá de los aumentos que reconozco durante el primer período del FA, un presupusto extremadamente bajo.

A pesar de esa triste realidad, hemos logrado formar una cantidad considerable de científicos de muy alto nivel. Muchos están acá, trabajando en distintas instituciones. Otros demasiados, están fuera del país. Y se nos vino arriba esta tormenta. Y debo reconocer un mérito a Lacalle Pou: llamó científicos de primera: Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen. Los tres asesoran al gobierno sobre las medidas a ir tomando. Y los tres lo hacen basándose en datos científicos, sin improvisaciones. Cada uno de ellos se asesora, a su vez, con otros científicos, esos que siempre fueron ignorados por el sistema político. Porque se asumió que la ciencia era un lujo que no nos podíamos dar.

Lamentablemente tuvo que ocurrir esta tragedia que vive el mundo para que un Presidente tomase en cuenta la ciencia, esa siempre dejada de lado. Lo felicito a Lacalle Pou. Hizo lo que todo Presidente serio debía hacer: tomar resoluciones a partir de lo que la ciencia nos muestra. Asesorado por esos "prescindibles". Bien por el Presidente. No lo voté pero hizo bien. Sin los científicos, uruguayos y del mundo, no saldremos de esta situación. Somos muchos los dedicados a la ciencia que desde muchos lugares estamos trabajando para entender la pandemia, generar conocimiento, asesorar sobre qué ir haciendo, basados en datos reales. Lo hacemos por convicción y vocación. Que no nació con la pandemia... la tuvimos siempre. Es parte de nuestra formación y de nuestras convicciones más íntimas: nos debemos al país, y le daremos al país lo que necesita. Cada uno le dará al país lo que pueda dar. Somos así, los científicos y las científicas.

Y, entonces, más allá de los aplausos al Presidente, le pido algo. No te olvides de la ciencia cuando envíes al Parlamento sea rendiciones de cuentas como presupuesto. No podemos sobrevivir con menos del 0,4% del PBI. Tenemos que seguir formando jóvenes, hacer ciencia, Para seguir estando. Lo haremos aunque no nos des nada, porque somos uruguayos y uruguayas comprometidos por vocación, pero pensá en lo que te damos hoy, en lo que le damos al país. Depende de vos. Esta pandemia va a pasar. Como tantas otras. Pero cuando pase algo de nuevo, vos o quienes asuman tu cargo, vaya uno a saber por qué, nos va a precisar. Estaremos. Pero queremos ser más y mejores. Y para eso precisamos inversión. Los Radi, Paganini, Cohen o tantos otros no surgen por generación espontánea. Se requiere inversión. Espero nos tengas en cuenta cuando mandes tu ley de Presupuesto. Mientras, nuevamente te felicito por haber acurrido a quiénes mejor nos representan.

Depende de vos. Mientras te aplaudo, te lo pido. El PEDECIBA, la UDELAR, el INIA, el IIBCE precisan de tu apoyo para generar los y las capaces de responder cuando es necesario. Pensá más allá de esta crisis pesadillezca.

Te saludo atentamente, y como todo el sistema científico, estoy para lo que sea,

Héctor Musto