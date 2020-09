Luis Fernández

Más que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

No basta con los partidos políticos

Luis Fernández

01.06.2020

Estamos en una época demasiado peligrosa, los partidos políticos son hijos de las sociedades, éstos no provocan los cambios, a lo sumo los conducen.

Hoy los EEUU con este presidente, no sólo tienen un serio problema con el COVID 19, sino también, este otro gran problema de convivencia.

Por supuesto que Trump no debe haber dado ninguna orden de matar afrodescendientes. Pero su ideología, su mensaje permanente de mostrar a las minorías como culpables de todos los males, produce en ciertas cabezas el "aval" para reprimir con más fuerza, y así ocurren las desgracias.

Esta es otra consecuencia de un voto sin meditar, un voto sin raciocinio. La sociedad civil seria y responsable deberá tener estas cosas muy en cuenta, para defender al mundo de estos pensamientos y sentimientos propios de los bárbaros.

Esa sociedad civil, educativa, gremial y hasta la religiosa, cada una en su papel, deben profundizar sus consignas y sus actividades.

La gestión de algunos partidos, les ha engullido su vínculo con la sociedad.

¿Dónde está la responsabilidad de Lula y su partido, en la situación actual? ¿En que fueron corruptos? Por supuesto que NO. Pero sí son responsables de no haber advertido el avance de Bolsonaro y de sus técnicas de captación de votos. Que quede claro. Los equipos de Bolsonaro o de Trump no hicieron magia. Usaron métodos y técnicas bien conocidos. ¿Por qué no nos preguntamos dónde estaban todos esos intelectuales de izquierda, que se las saben todas y dictan cátedra de sociología, de técnicas de propaganda, de captación de mercados, etc, etc.? ¿Todos trabajaron para la ultraderecha, en Brasil y los EEUU, o algún otro país más al sur? ¿O es que la izquierda decidió no invertir en ellos? ¿Cuándo se van a evaluar estas cosas?

Porque las consecuencias son nefastas, se cuentan por miles de muertos...por ejemplo y por cientos de miles de desocupados y hambrientos.

¿Cuando pase el COVID19, es con estos personajes que esos países intentarán recuperarse, dentro de la mayor crisis del sistema que se conoce?

Aquellas izquierdas que perdieron sus elecciones, por no encarar debidamente ese vínculo con la sociedad, ¿Están elaborando alguna propuesta diferente?. Precisemos los términos, no es lo mismo publicidad que propaganda o vínculo social, este último es permanente.

¿Qué pasa con los planes de estudios? ¿Y con la extensión universitaria? ¿El vínculo entre las escuelas o liceos con su barrio, que también es una extensión educativa, se está desarrollando?

Los partidos politicos de izquierda deberían desarrollar grupos especiales de gente que sepa de estas cosas y se dedique a las mismas. Luego el partido deberá considerar este trabajo.

Estimado lector: ¿No le parece que no basta con dedicarse al Ejecutivo, al Parlamento o a las Intendencias?

No alcanzan las buenas intenciones para ser representante de una ciudadanía, hay que estar con ella; así ella siente que ese partido es parte de la misma.

