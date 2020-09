Fiscalía investiga a ex funcionario de Ursec “por destrucción de documentos”

La danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

INSÓLITO

Fiscalía investiga a ex funcionario de Ursec “por destrucción de documentos”

05.06.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El pasado 1° de junio, un exfuncionario que renunció a la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), volvió a ir a la dependencia pública, presencia que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos delictivos cuando sustrajo y destruyó papeles en una máquina trituradora.

URSEC. Foto: @radiogruposur.org

Según informó el diario El Observador este miércoles, la actual presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendia, enterada del episodio, tomó los restos de los documentos destruidos, con los videos del ingreso del exfuncionario a la oficina y los adjuntó a la denuncia ante Fiscalía.

Este jueves, por la tarde, El País se contactó telefónicamente con el involucrado en el hecho, que fue identificado por el expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, como un asesor del director de esa dependencia, Nicolás Cendoya, para conocer su versión de lo ocurrido.

Se dio el siguiente diálogo:

-"Por el momento prefiero no hacer ningún tipo de declaración. Porque formalmente no me enteré más que por la prensa de todo esto. Nadie me notificó de Fiscalía ni nada", dijo al ser consultado, el exfuncionario.

El País- "¿Pero imagino que usted recuerda qué papeles fue a destruir?".

-"Yo recuerdo haber estado en la Ursec. Yo no te voy a responder eso porque no se lo respondí ni siquiera al fiscal".

Personal de la dependencia comentó a El País que vio al denunciado ingresar a las oficinas de la Ursec. Incluso quedó registrado por las cámaras de video, entrando al recinto donde trabaja el director en representación del Frente Amplio, Cendoya; quien ya fue propuesto por la coalición de izquierda para integrar el actual directorio de Antel. Antes de retirarse con papeles saludó a funcionarios de la Ursec que celebraban el último día de uno de sus compañeros que se jubilaba.

Además de la denuncia en la Fiscalía, se puso al tanto del hecho a la Presidencia de la República. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a El País que el hecho lo observaron como insólito.

"Me parece absolutamente dramático, peligrosamente dramático. Funcionarios públicos, destruyendo documentos por parte de funcionarios que aparentemente no estaban trabajando en la oficina. En Uruguay es la primera vez que lo siento, lo veía en otros países. Me parece de una gravedad inusitada. Ojalá la Justicia investigue y llegue a la conclusión de qué era lo que se destruía", comentó el jerarca del gobierno.

El involucrado contó en la charla telefónica con El País que es consciente de la gravedad de la denuncia. "Evidente que sí (que es grave la denuncia). Por ahora no tengo ningún análisis de ningún estudio que diga que soy medio retardado (sic) y puedo llegar a entender que sí. Que lo que dice la acusación es grave. Es gravísimo, no grave. Pero ta", expresó el exfuncionario de la Ursec quien pidió no se identifique su nombre para preservar la intimidad de la investigación.

Según la denuncia presentada en la Fiscalía, se detalla que en los videos, el involucrado ingresa al área de Secretaría General de Ursec a las 11:02:34, se retira a las 11:26:28, y vuelve a ingresar a la hora 11:48:57 con un bolso, y se retira a la hora 12:24:24 con documentación en su mano.

Al ser consultado por El País sobre si destruyó algún documento el denunciado respondió: "Yo no te voy a afirmar, ni te voy a negar nada".

En el escrito presentado en Fiscalía se detalla que en la máquina trituradora que se encuentra en la Secretaría General de la Ursec se halló material triturado y se procedió a recolectarlo para entregarlo como prueba a investigar. Uno de los testigos presentados en la denuncia señala que vio al involucrado cometer el hecho.

"Aproximadamente a la hora 11:15 del 1° de junio de 2020, había visto al involucrado revisando un mueble del área de la Secretaría General de Ursec y posteriormente destruyendo documentación en la máquina trituradora", dijo.

El País intentó comunicarse telefónicamente con Cendoya, quien aún ejerce funciones en la Ursec, pero no respondió el llamado. Sobre la noche se volvió a intentar y el jerarca que responde al Frente Amplio tenía el móvil apagado.