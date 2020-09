Fernando Gil Díaz

"Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaSentencia a la Samuel Gelblung: “Uruguay no es un país”Para todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteLa danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

"Quién" está en primera base...

Fernando Gil Díaz

08.06.2020

Los que pasamos los cincuenta crecimos viendo la rutina de Abbott y Costello sobre un peculiar equipo de béisbol cuyo nombres o apodos eran similares a las respuestas que requería el interrogador.

La locuacidad de ambos llevaba a que el espectador sucumbiera en el intento de llevar el hilo a un diálogo disparatado que termina siendo una verdadera ingeniería dialéctica. El sketch vino a mi memoria para tratar de entender lo que derivó en una denuncia penal contra un panel de periodistas que compartieron una sección de humor en su programa, donde uno de los titulares del programa interpretó a su escatológico personaje, al que define como el presentador de la familia. Se podrá compartir o no el tenor de la humorada, pero en ningún momento se puede dejar de sopesar ese tenor en un contenido radial que hace del humor su principal ingrediente. En tiempos del Covid-19 las sensibilidades están a flor de piel y los meses de autoaislamiento pueden haber conspirado a favor de la escasez de comprensión auditiva de un espacio que se dedica a construirnos una sonrisa. No intento justificar el contenido, ni siquiera comparto la forma de hacer reír apelando al humor soez y grosero que practica el personaje, pero pensar que ello merece una denuncia penal es a todas luces un exceso que no podemos compartir más allá del gusto o no por la humorada. En tiempos en que se restringen libertades por razones sanitarias -que se suman a otras más violentas que fueron denigrando nuestra vida en relación- no podemos admitir este tipo de cuestionamientos que afectan la libertad de expresión sea cual sea la forma o género en que la misma se manifieste.



El humor al banquillo de los acusados

La sensibilidad parece ser otra de las facetas que quiere imponerse por el nuevo gobierno, así lo ha dejado entrever el propio Presidente con sus periódicas salidas de prensa siguiendo muy de cerca la actuación de todos los miembros de su gobierno. Esa marca a presión fue la que llevó a sendas destituciones en ANTEL y la CND, sin ir más lejos, como un claro mensaje que no se dejarán pasar gruesas desviaciones de lo que está pautado como hoja de ruta a seguir.



Esa hipersensibilidad también se aprecia en determinadas reacciones a cuestionamientos sobre el acervo cultural que acumula una candidata a vicepresidir el BPS, al punto que los defensores de su designación denigran la calidad de los currículums y elevan otras cualidades no escritas para fundamentar la idoneidad para asumir cargos públicos de alta responsabilidad.



El humor tiene distintas facetas y para cada una de ellas hay un público receptor que lo disfruta. Así, hay quienes son afectos al humor negro, otros que disfrutan del humor ácido donde la ironía hace parte principal de la fórmula. Y está el humor grotesco, ese que apela al insulto soez y que también tiene sus adeptos. Herederos del argentino Yayo y sus cámaras ocultas para Videomacht, tiene sus adeptos en este siglo que todo lo puede y sendos representantes uruguayos como el que dio motivo a la denuncia de ciudadanos de Rivera.



Las sensibilidades están sobre expuestas y permean entre la sociedad al punto de afectar la tranquilidad de los habitantes de un departamento como Rivera; por lo menos a algunos que se tomaron la cosa en serio al punto de llevar el tema ante la justicia. Una humorada del programa La mesa de los galanes, en el espacio de Edison Campiglia, enervó los ánimos de los que se erigen en representantes del sentir riverense.



No entro en el contenido -que tomado literalmente y despojado de lo que era, un espacio de humor- seguramente hiere muchas sensibilidades, pero no puede permitirse que la respuesta sea una denuncia penal, no solo porque la ley exonera expresamente de responsabilidad cuando el emisor realiza sus expresiones con esa tónica (literal C del Art. 336 del C.Penal), sino porque -sobre todo- vulnera una de las libertades más representativas de nuestro sistema democrático de gobierno: la libertad de expresión.



La denuncia -que se viralizó como por arte de magia- es en sí misma una forma adicional de dimensionar el hecho y potenciar sus repercusiones. Los denunciantes han transformado el tema en un hecho político que han tomado legisladores y líderes departamentales que cierran filas en defensa de lo que consideraron una afrenta contra los riverenses. La calidad de los denunciados hace que las repercusiones adquieran otra dimensión mayor por cuanto hay una suerte de defensa corporativa de otros periodistas que, comentando la noticia, defienden la libertad de expresión -y su propio trabajo- puestos en riesgo con actitudes como estas. Je suis Charlie (Todos somos Charlie), se hizo mundial tras el atentado a la revista Charlie Ebdó, porque cualquiera de nosotros pudo haber estado entre sus víctimas, y porque las víctimas sucumbieron por la simple razón de hacer de la sátira su forma de protesta y expresión. Salvando la distancia con aquel atentado, la actitud asumida por los denunciantes lleva al extremo de que cualquiera puede ser denunciado por lo que opine o escriba.



Una joda paraTinelli

La frontera entre lo que está bien y lo que está mal es una cuestión hasta personal, donde entra a jugar esa sensibilidad social que se va construyendo con el paso del tiempo. Los tiempos han cambiado, la defensa de los derechos de la mujer han transformado a una sociedad uruguaya que otrora entonaba canciones que serían rechazadas hoy (Cacho Castaña supo ser tendencia en el Río de la Plata con aquella canción cuyo estribillo hablaba de matar a su mujer si la encontraba con otro, por ejemplo). También es notorio que hay temas que están blindados, como es el caso de los desaparecidos, lo que nos permite entender que hay una frontera imaginaria que pone límites socialmente admitidos... al menos por ahora.



Es un camino empedrado el de querer complacer a todos, más en estos tiempos de redes sociales donde todos nos sentimos parte de un sistema que construye un relato colectivo al que cada uno le aporta una palabra o una frase. Esa masa de pensamiento fluye por el éter y se actualiza al ritmo del teclado, construyendo un pensamiento que sigue el minuto a minuto y se modifica a un ritmo vertiginoso.



El humor no tiene que ser explicado, porque hacerlo llevaría a que perdiera su esencia, además que lo equipararía con un chiste mal contado. Pero el humor será siempre humor y nunca ofensa, cuando el humorista desempeña el rol de tal. Podrá gustar o no, pero nunca podría entenderse que merece una acción penal cuando el receptor cuenta con una acción personalísima: cambiar el dial. El tema de la sensibilidad es opinable y personal, pero la ley no puede evaluar conductas según la sensibilidad de cada uno, sino que debe juzgar con carácter general y en el caso, previó una excepción que no deja duda alguna.



Entender que hay ofensa cuando se hace humor es no entender el chiste -algo que es posible y válido- pero ello no puede habilitar la acción penal por la mera y sencilla razón de no haber entendido que lo dicho era como aquella jodita para videomatch.Algo así como "quién está en primera base, cuál en segunda y no sé en tercera"...





