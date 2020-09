Carlos Grau Pérez

¿Qué pasaría al día siguiente de triunfar el plebiscito Uruguay soberano?Historias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)FACEBOOK, el mayor poder arbitrario en el mundoReconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaPara todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Dejá vu: El costo lo van a pagar los perceptores de ingresos fijos

Carlos Grau Pérez

11.06.2020

No hay almuerzos gratis. La aparición del coronavirus en nuestro país trajo, entre otras consecuencias, un incremento del gasto público y una disminución de los ingresos tributarios. La recaudación de la DGI cayó en abril de 2020 en relación a igual mes de 2019 (a precios constantes) cerca del 10%. Los ingresos del BPS, también, sufrieron una importante contracción. Todavía no se cuenta con información acerca de a cuánto ascenderá el gasto público adicional vinculado al coronavirus, pero es esperable que su incremento sea significativo, como consecuencia de aumentos que ocurren de forma automática, como es el caso del seguro de paro, y otros resultantes de las medidas específicas implementadas por el gobierno.

No se sabe, todavía, cuál será la magnitud final del impacto que esta situación tendrá sobre las cuentas públicas. Sin embargo, existen pocas dudas respecto a que el financiamiento de mayores déficits fiscales enfrentará al país a un problema nada sencillo. Suele afirmarse que para cada problema complicado existe una solución clara, simple y equivocada. Esperemos que esa no sea la solución por la que, finalmente, se opte en esta ocasión.

La propuesta del Poder Ejecutivo ante los emergentes problemas financieros del sector público ha consistido en aumentar la recaudación sin alterar la presión impositiva formal. El único ajuste tributario permanente realizado en los primeros meses de gobierno implicó un aumento en la imposición al consumo (suba del IVA sobre las compras realizadas con medios electrónicos de pago). Y de acuerdo a lo manifestado por el Presidente de la República, durante su gestión no habrá otros aumentos impositivos, de hecho declaró que es imposible pensar en un aumento de impuestos, por lo que la herramienta tributaria no será utilizada para restablecer el equilibrio fiscal. En este contexto, los eventuales aumentos de la recaudación serían, entonces, consecuencia de la reactivación de la economía.

En sintonía con lo anterior, en los lineamientos presentados al Consejo Superior de Salarios del sector privado para la octava ronda de negociación salarial, se propone una pauta de ajustes de las remuneraciones que implica aumentos por debajo de la inflación, es decir que se propone, como criterio para la negociación entre empresarios y trabajadores, la reducción del poder adquisitivo de los salarios, o sea una reducción del salario real.

El fundamento de una medida de este tipo es que, en las actuales circunstancias, se requiere reducir los costos reales (salariales) de las empresas, mejorando su situación económica y propiciando la mayor demanda de trabajo, lo que generaría mayor recaudación. La contracción del salario real crearía un círculo virtuoso que, finalmente, derramaría resultados positivos sobre los trabajadores. En el documento presentado por el Poder Ejecutivo se plantea, textualmente, que "La pérdida del poder adquisitivo del salario verificada al finalizar la octava ronda será recuperada en posteriores negociaciones, en la medida en que las condiciones de crecimiento lo permitan". Crecer primero para distribuir después, parece ser la consigna de la propuesta del gobierno para la negociación colectiva. A veces el orden de los factores altera el resultado.

La pérdida de salario real no impedirá el aumento de la desocupación que, previsiblemente, se consolidará durante los próximos meses, por lo que es dable esperar que la terapia propuesta no consiga evitar la pérdida de empleo, sobre todo de empleo formal. El diagnóstico del Poder Ejecutivo parece fundarse en que la economía uruguaya enfrenta un shock de oferta negativo y que la reducción de los costos empresariales representa una respuesta eficaz para restablecer el crecimiento económico que permita recaudar más.

Ante estas circunstancias parece oportuno evaluar si no existen otros caminos para la recuperación del crecimiento, que permitan distribuir de manera diferente el costo de la crisis. Obviamente, uno solamente entiende las preguntas que puede responder y la respuesta a la interrogante planteada es afirmativa y puede ser fundamentada desde el punto de vista técnico. Los caminos alternativos no están exentos de dificultades. Si encuentras un camino sin dificultades desconfía, seguramente, no te conduzca a ninguna parte.

En el planteo del Poder Ejecutivo existe un problema de inconsistencia temporal. Quien va de fuego en fuego, corre el riesgo de morirse de frío. El impuesto transitorio a los sueldos (impuesto emergencia sanitaria COVID-19) se definió, exclusivamente, para los empleados públicos. En su momento, se argumentó que se excluía al sector privado de este tributo, porque sobre éste recaían los mayores problemas económicos que estaba padeciendo el país. Es decir, se consideró que aquellos trabajadores del sector privado que ganaban un sueldo nominal de más de 120.000 pesos mensuales (valor que se estableció para el pago del impuesto que se aplicó a los trabajadores públicos) estaban dentro de la población vulnerable y que, por tanto, no era adecuado agregarles una carga tributaria adicional.

Un par de meses después, y a pesar del fuerte agravamiento de la situación del mercado de trabajo y la consecuente caída en los ingresos de los hogares, (en marzo hubo una caída de la ocupación de alrededor de 100.000 personas y una reducción interanual del salario real del 2,9% en el mes de abril), se proponen lineamientos para la negociación salarial que apuntan a reducir el poder adquisitivo de todos los asalariados del sector privado, nuevamente, sin importar su nivel de remuneración. Como te digo una cosa, te digo otra cosa. La rebaja del salario real que surge de la propuesta del Poder Ejecutivo genera un resultado equivalente al que resultaría de aplicar un impuesto de tasa uniforme sobre todas las remuneraciones salariales. Es decir, lo que se propone aplicar es, simplemente, el equivalente de un impuesto regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Es bien sabido que el impuesto inflacionario no discrimina, trata por igual a todos los perceptores de ingresos fijos. No hay nada desconocido en la aplicación de este tipo de medida.

Es importante destacar en este punto que en realidad la afirmación ya mencionada de que en este gobierno no es posible pensar en aumentos de impuestos no es acertada. Proponer una rebaja del salario real es equivalente a poner un impuesto caracterizado por su opacidad, el no requerir aprobación parlamentaria, transferir recursos directamente a las empresas, y ser regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso y de la riqueza.

Ahora bien, en el caso de las empresas, sí está previsto un tratamiento diferencial. En algunos casos, se prevé que el aumento de los salarios deberá hacerse efectivo en enero de 2021, mientras que, en otros casos, los empleadores podrán postergarlo hasta el próximo mes de abril. Es decir, a partir de un criterio general para los ingresos de los trabajadores, se considera pertinente atender situaciones dispares de los empleadores, otorgando un tratamiento diferencial. En el caso de los trabajadores está previsto el tratamiento igual para los desiguales. Nadie puede dudar que se está frente a una evidente dualidad de criterios.

Por otra parte, la propuesta del Poder Ejecutivo carece de un mecanismo que ponga un límite a la caída del salario real. En el diseño planteado, los trabajadores quedan expuestos al riesgo resultante de lo que finalmente suceda con la caída del PBI de este año (la reducción del producto se descontará en el ajuste de julio de 2021) y la variación de los precios en los próximos doce meses. Hubiera sido deseable y conveniente que en una propuesta de este tipo se incluyera alguna salvaguarda, para proteger a los trabajadores en situaciones extremas de pérdida de poder adquisitivo. Los acuerdos salariales suelen incluir cláusulas gatillo para evitar que se den situaciones no deseadas. En este contexto, a la luz de estas pautas, las estimaciones actuales acerca del aumento de la desigualdad y de los niveles de pobreza, seguramente, están subestimando la situación que se enfrentará en el futuro.

La "propuesta puente" de ajuste salarial presentada por el Poder Ejecutivo consolida una doble imposición sobre las remuneraciones del conjunto de los trabajadores. Existe consenso entre los analistas económicos respecto a que este año el PBI va a contraerse, por lo menos 3%, si se consideran los pronósticos del Ministerio de Economía y Finanzas, y del 4,1%, según la última predicción del equipo de coyuntura de CINVE. Con esta caída, es esperable que la participación de la masa salarial en el ingreso nacional va a disminuir, así lo muestra la evidencia empírica disponible para nuestra economía. El país va a ser más pobre, pero sobre todo van a ser más pobres los que, como único capital, tienen su fuerza de trabajo. Es precisamente a este sector de la sociedad al que se le está pidiendo un esfuerzo adicional, con la esperanza que al retomar el crecimiento económico, y "cuando las condiciones lo permitan", podría recuperarse del sacrificio realizado, aunque no se establece a través de qué mecanismo se procesaría la recuperación.

Otra consecuencia importante de la propuesta de reducción del salario real es su impacto directo que tendrá en el ajuste de las pasividades y, por tanto, en la situación fiscal. Con esta medida se genera un ahorro real significativo en el gasto, dado el mecanismo de ajuste de las pasividades previsto en la Constitución de la República.

¿Existe otra alternativa viable y que distribuya de manera diferente los costos de la crisis? La respuesta, como ya fue dicho, es afirmativa. En esencia, los otros caminos se contruyen a partir de reconocer la existencia de diferencias en la capacidad de aportar que tienen los distintos actores y en la necesidad de aplicar incentivos para la reactivación de la actividad en los sectores productivos. La línea de argumentación detrás de estas alternativas tendría como fundamento no pedir un esfuerzo al que no está en condiciones de hacerlo, y no destinar recursos de la sociedad para incentivar aquellos sectores de actividad que no lo requieren. Se trata, por ende, de una intervención que requiere dejar de lado el cuchillo y, en su lugar, emplear el bisturí.

Una alternativa a los lineamientos del Poder Ejecutivo, que considera como variable de ajuste los salarios, consistiría en emplear herramientas tributarias. Haciendo ajustes en la estructura impositiva se podrían obtener los recursos necesarios para mejorar la competitividad de aquellos sectores productivos que lo necesiten y se podría tener en cuenta la capacidad contributiva de personas y empresas. Una intervención focalizada aportaría soluciones bien diferentes a las que surgen de los actuales lineamientos de la negociación colectiva.

Los recursos generados por la aplicación de esta modalidad de intervención podrían utilizarse para exonerar, total o parcialmente, los aportes patronales a la seguridad social en los sectores que lo requieran. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad.

En "ajuste salarial puente" propuesto por el gobierno, no es una propuesta ni justa ni adecuada. Existen alternativas que implican recorrer caminos diferentes. El otro lado del río siempre estará triste de no estar de este lado. Esa pena es muy grande y no se arregla ni siquiera con un puente.

Carlos Grau Pérez

Profesor Titular de Economía Pública, FCEyA - UDELAR

Investigador de CINVE