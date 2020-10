Danilo Arbilla

Se cerró un ciclo, se abre otroElecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

¿Apostar ahora?

Danilo Arbilla

26.06.2020

Tan sólo faltan cuatro meses para las elecciones en los EEUU o, también podría decirse, que faltan cuatro meses, todavía . Son dos miradas diferentes para una misma cosa.

De acuerdo con las encuestas el demócrata Joe Biden va cómodo al frente con una ventaja de 14 puntos . Se le presenta difícil la reelección a Donald Trump, aparentemente. Si las elecciones fueran hoy Biden le ganaría. No hay que ignorar, sin embargo, que las encuestas solo reflejan el estado de la opinión pública en el momento en que se realiza la consulta. Para el caso es lo que piensan los estadounidenses en estos días pero, lo dicho, para el día de las elecciones faltan cuatro meses todavía.

La prensa norteamericana que no lo quiere mucho a Trump, y con sobrada razón, habla de oleadas de indignación contra el presidente. Hay mucho de eso, no obstante lo cual no se puede desconocer que mientras las olas son visibles también hay mareas y corrientes ocultas que importan y mucho

Lo de Trump es muy desprolijo, dicho así con tono suave. Además, en una primera percepción se suman más hechos que corroen su imagen y le recortan las expectativas.

El libro de su ex asesor John Bolton, por ejemplo . Lo deja muy mal al presidente Trump. Ahora, no es el primero:¿ alguien recuerda el anterior?. Su efecto no va mas allá de dos o tres semanas, a lo sumo. Y no hay que dar por hecho que lo afectara solo negativamente. Ni la figura, ni la actitud e incluso las propuestas del autor le caen bien a todos.

El caso George Floyd sí lo daño mucho. Por todo lo que significó el hecho en si mismo y por la conducta errática de Trump. La pregunta es si el sentimiento de indignación y rechazo se mantiene con la misma fuerza y si el 3 de noviembre incide como incidiría hoy en la decisión de la gente. Y aunque solo sean cuatro meses, es mucho tiempo y pasan muchas cosas. Mantener el tema latente y en la orden del día a través de una movilización continua, con actos de protesta, marchas y eventuales disturbios es posible, pero a la vez pueden tener un efecto bumerang.

Es lo que pasa con el muro: le quita votos y le suma votos. Lo difícil de precisar es cuántos menos y cuántos más.

Los de las redes, es discutibles. Podrán hacerle fracasar un acto a nivel de papelón, pero no por ello pierde ningún adepto. Los que no pudieron estar, se reafirman. Además al momento de votar es un voto por persona, y los Twitter los trolls y los bots no votan. Podrán multiplicarse en el espacio mas que los panes y los peces, pero en las urnas no suman

La pandemia, el empleo y la economía en general son las claves. Sobre el desastre del coronavirus Trump va a sostener, como lo hace ahora, que si no fuera por la política que aplico su gobierno hoy habría el doble de infectados y de fallecidos. No le va a ser fácil vender ese paquete, aunque haya algunos que se lo compren.

Empleo y marcha de la economía son las dos variables que pesarán mas el 3 de noviembre. Depende de los número y del rumbo. Hoy no favorecen a Trump, pero cuatro meses, pueden ser suficientes para que cambie algún numero y la tendencia.

Lo único que aparentemente sí juega a favor de Trump es Joe Biden. Mas allá de lo que digan las encuestas no es el presidente que los estadounidenses querrían tener: da esa sensación.

Pero Biden tiene una carta que es decisiva: quien lo secunde en la fórmula. A quien elija, y en principio todo dice que será una candidata, será decisivo para el triunfo. Pero tiene que afinar la puntería. No puede errar y correr el peligro que se le vaya muy a la izquierda.

Lo de socialismo sigue asustando por el norte. Y más aún cuando Putin se asegura el "carguito" hasta el 2036 y se manda una imponente demostración de fuerzas en una Plaza Roja, mas roja que nunca.

Conclusión: si no es obligatorio apostar ahora, vale mas esperar; hasta unos muy pocos días antes que el día 3 de noviembre.

