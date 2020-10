¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipalesDictador a la vista¿Qué es CERES?Se cerró un ciclo, se abre otroElecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Reflexiones sobre la “generación 83”

Héctor Musto

29.06.2020

Días atrás, se homenajeó en el Placio Legislativo, a la llamada "generación '83". No me caben dudas de que aquellos que se incorporaron a la lucha contra la dictadura a partir del '80, año en en el que pueblo uruguayo en las urnas le dió una gran bofetada a la dictadura con el NO histórico, merecen un homenaje. Esos compañeros y compañeras, a partir de ese momento crucial, determinaron la caída de la dictadura.

Hicieron posible la derrota en el 82 de los sectores más retrógrados de los partidos tradicionales, marcaron la presencia del FA con el voto en blanco, fueron parte decisiva del Rio de Libertad del 27 de noviembre de 1983. Como tantas acciones más. Y unos cuantos, pagaron muy caro su amor a la democracia, cayendo presos y sufriendo la tortura. Así que en estas líneas, no cuestiono a esos compañeras y compañeros... por el contrario, los admiro y respeto. Y con tantos, me unen lazos enormes de amistad y agradecimiento.

Pero me pregunto, y me consta que voy a ser demasiado polémico, me cuestiono si llamarla "generación" es justo. Claro, todo depende de qué entendemos por "generación". Me explico. Discutiendo (siempre en términos amistosos) con compañeros de ruta, dije que para mi, "generación" abarca mucho más que haber dicho presente, corriendo todos los riesgos, en determinado momento histórico (por más heroico que "estar" en ese momento haya sido). Una "generación" abarca más, sobre todo y fundamentalmente, lo cultural. Y en esas discusiones, me definía a mi mismo -a pesar de haber participado en el movimiento estudiantil no solamente hasta el 81 en que me tuve que ir del país, sino a mi vuelta del exilio en 1984- mucho más como "sesentista" que como integrante de llamada "generación 83".

Me explico desde el principio. ¿Por qué considero que existe una de la generación de los '60s, de la cual soy parte? La manera más fácil de empezar, explicando cómo viví todo yo, es que, habiendo nacido en 1952, nací a la vida política en esa década. Y la viví a pleno. Sin dudas, en lo político. Mi primer manifestación en la calle fue en 1965 cuando la invasión a Santo Domingo... y mi primer consigna gritada fue "fuera gringos de Santo Domingo". Luego, la lucha por el boleto (creo que en 1967), algún piñazo que me ligué en el liceo 15 por llamar a alguna huelga, las luchas en la calle desde 1968 en adelante. Los asesinatos de Líber, Hugo, Susana. Era pro tupa, y apoyaba sus acciones. No hice nada particularmente heroico... y lo más duro que me pasó, fue ligarme algún palo de los milicos en 18 de julio. Y lo más "clandestino", era mentirle a mis padres diciendo que iba a estudiar a la Biblioteca Nacional cuando en realidad iba a manifestar en la Universidad o al IAVA para salir a la calle a tirarle piedras a los milicos. No hice nada que no hicieran decenas de miles de jóvenes de mi edad, o mayores... y algunos menores. Pero no era sólo eso.

Era, además, ser parte de un movimiento cultural y político que iba más allá de la aldea montevideana. Era desde escuchar a los Beatles, que habían roto parámetros culturales establecidos, hasta el mayo francés, pasando por el cine (La caída de los dioses, La batalla de Argelia, Busco mi destino, Teorema y otras); leer por primera vez 100 años de soledad, vivir y sentirme parte del festival de Woodstock, vivir la revolución de la píldora anticonceptiva, de la revolución que era la minifalda, dejarme crecer el pelo, identificarme con los hippies y su lucha en el "primer mundo", sentirme parte de Angela Davis, admirar al Black Power, sentirme parte de todos los que peleábamos contra la intervención yanqui en Viet Nam, ir al Galpón a ver lo que diesen, escuchar en vivo a el Kinto, a Zitarrosa, a Viglietti y a los Olimareños. Y tantas cosas más. De acá, y del resto del mundo. O sea, y resumo, los '60s, para mi, fueron tanto algo político como cultural.

Que era nuestro, pero a su vez, era universal. Eramos algo así como "nosotros", de cualquier parte del mundo, contra "ellos", los detentadores del poder.

O sea, para mi, los '60s, fueron eso. De forma contradictoria: no la veíamos igual, pero éramos algo no solamente político sino cultural. Porque éramos no sólo (ni fundamentalmente) uruguayos contra "el poder que nos dominaba acá", sino que abarcaba, política y culturalmente, a obreros y jóvenes (estudiantes o no) contra el poder establecido. Y esa lucha abarcaba todos los frentes... en lo fundamental, lo político y lo cultural. Así lo viví. Así lo recuerdo. Y así, me sigue conmoviendo.

Entonces, volviendo a la pregunta original. "¿Existió una generación '83?" Y más allá de que me duele, creo, más allá de que me van a dar a dar palos, que no. Porque si bien es cierto que políticamente cumplió su papel, y salvó desde ese punto de vista su examen político con creces, no dejó grandes huellas culturales. Lo digo con dolor. Pero reitero mi opinión (discutible, por cierto): para llamarse "Generación", así, con mayúsculas, hay que dejar huellas culturales. Y ahí, la gente del '83, heroica en lo político, fracasó (desde mi punto de vista) en lo cultural. Los Tontos, Los Estómagos, Desolángeles, fueron un intento musical. Quizás algún grupo de danza contemporánea, como Babinka. O Esmoris con su Antimurga BCG o mi querido amigo y colega Lamolle y la Gran 7. Quizás, la única excepción, desde mi visión (quizás miope) sea Rumbo, que nació en 1979 y nos regaló, entre otras maravillas, "A redoblar", himno entre himnos. Porque el Darno, Fernando Cabrera, Leo Masliah, Jaime Ross son hijos directos o indirectos de los '60s y vienen de antes del '83.

Y, por si fuese poco, no pueden ser parte de lo que yo entiendo como "Generación" quienes hoy, a 33 años del 83 están tan lejanos en lo político como Pablo Mieres, Javier García o Jorge Gandini de los que cayeron en cana en setiembre de 1983.

Reconozco que esta nota es dura. Me costó mucho escribirla. Porque admiro, y mucho, lo que dieron los '83. Pero no son una "Generación", al menos como la entiendo yo. Pero escribo lo que siento. Y asumiendo que me puedo equivocar les mando un abrazo enorme a todos aquellos que, siendo blancos, PI, colorados o del FA, dieron todo en aquellos años. Sin ustedes, esta democracia no sería posible. Pero así la veo. A todos, salú!

Héctor Musto