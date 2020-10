Mujica y “lo que está pasando Talvi”: “Los adversarios en política están afuera y los enemigos están adentro”

Uruguay proclama derechos del Estado de Israel: ¿son absolutos?Bloques de apartamentos: "conejeras" y "dispositivos de almacenamiento humano masivo". El “ejemplo” de Dina marca.A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidadEl Papa y la desigualdad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.Elecciones: dos pasos para atrás y ninguno hacia adelanteAnálisis autocrítico, ya, ahora. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las Mujeres del Presidente¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipalesDictador a la vista¿Qué es CERES?Elecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasDelitos: entre la opacidad y el subregistroUn domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLas DepartamentalesEl perfume embriagador de lo posibleEl medio millón de pobres de CeresMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Política Te encuentras en:

CRITICÓ AL HERRERISMO: “TIENE HAMBRE VIEJA”

Mujica y “lo que está pasando Talvi”: “Los adversarios en política están afuera y los enemigos están adentro”

02.07.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El expresidente de la República y senador del Frente Amplio, José Mujica, se refirió este miércoles en su columna radial en AM 24 a la renuncia del canciller, Ernesto Talvi: ”Hoy amaneció con alguna novedad. Jocosa, tal vez, en el fondo trágica”. También criticó al Herrerismo.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

Mujica recordó una frase de un exsenador blanco Dardo Ortíz. "Decía: 'Los adversarios en política están afuera y los enemigos están adentro'. Semejante afirmación, con un dejo de experiencia y amargura, lo estoy recordando por lo que le está pasando a Talvi".

Y agregó: "Van a decir lo que quieran, pero parecen que no bancan las encuestas, no bancan el prestigio adquirido y tratan de sacar como chicharra de un ala. No vaya a ser que crezca en la consideración pública y hoy o mañana pueda disputar la jefatura. Han hecho aliados, sí, porque les conviene para llegar, pero no son bobos. Nada de criar criaturas que después son mayores".

Críticas al Herrerismo

En esta línea, el senador dijo que a lo largo de los años recogió experiencia en la política corriente, "en la pequeña". Allí, según Mujica, existen los egos y la envidia, como en otras cosas de la vida. A continuación, se refirió directamente al gobierno: "Por más multicolor que digan que es este gobierno, no hay duda de que están bien ensillados por el Herrerismo. Y el Herrerismo tiene hambre vieja, ha luchado muchos años, tiene un hambre contenida y no les afloja ni un tranco de pollo. Ya están pensando en la otra, recién arrancaron y ya están pensando en la otra", sostuvo.

"Pulverizando los restos del Wilsonismo"

En esta critica al Herrerismo, Mujica agregó que a Larrañaga "lo pusieron en el brasero", en referencia al Ministerio del Interior: "Donde se cocinan todos, el peor ministerio, la tumba de los crack ¿por qué? porque ahí se van pulverizando los restos del Wilsonismo. Apuntan a varios frentes".

Sobre los colorados: "Están explotando sus contradicciones"

En referencia a la actitud del Herrerismo en la política, dijo que "a los colorados los pastorean viejos enemigos - amigos" y que "están explotando sus contradicciones". "El sabio genovés (en referencia a Sanguinetti) no le preocupa tanto. Está viejo. de una forma u otra inevitablemente es la despedida, pero Talvi, potranco más nuevo, técnico, poco ajetreado en la política, no vaya a hacer que lo dejen crecer. Excusas y discrepancias, por supuesto, siempre sobran. Acaso en una democracia no se puede discrepar en el propio gobierno ¿quién dijo que no se puede? El problema de que no se toleren es otra historia", opinó el expresidente.

Bustillo: "Un fiel a la casa"

Finalmente, Mujica se refirió a quien suplantará a Talvi, Francisco Bustillo. "Y van a poner un fiel a la casa. Recuerdo algún furioso senador colorado gritaba 'vamos a poner técnicos', pero así son las cosas, la realidad es la realidad. No me preocupa que pongan personas de su confianza política, me preocupa que dijeron una cosa y están haciendo otra, que es distinto. De todas maneras, esto va a pasar, estos cambios están reflejando algo y como tal hay que registrarlo".