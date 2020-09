Liliana Pertuy

Más que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

El Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativas

Liliana Pertuy

08.08.2020

Es muy interesante analizar la forma de la comunicación de estos nuevos gobiernos de derecha. No soy comunicadora, ni experta en esto, solo es mi observación.

Si se fijan nadie dice NO. Desde el presidente para abajo. Nunca "por la negativa". No se usan palabras que denoten negatividad:

¿La rebaja salarial? Es ajuste.

¿La suba de las tarifas? Es adecuación

Toda un ingeniería comunicacional. Para estos nuevos populismos de derecha, el tema de la comunicación es estratégica, y la retórica es un pilar fundamental. Pues con ello esconden la verdadera acción política, que es contraria a los intereses y beneficios de las y los más necesitados y de las inmensas mayorías. Aunque utilizan la oposición, élites - pueblo, cómo cualquier populismo para llegar a las masas, aquellas que tienen menor formación, pero sobre todo desarrollo de pensamiento crítico y capacidad de análisis, las que pueden ser manipuladas con "amenazas" externas.

En Europa es clarísima la utilización de los migrantes, para obtener sus objetivos. En esta parte, lo han sido los grupos neopentecostales, "la ideología de género", como un invento que refuerza, pero también las nuevas clases medias que lograron con gobiernos de izquierda o progresistas trabajo y desarrollo y consiguieron un bienestar, relativo. Auto, casa, vacaciones, sus hijos estudios, etc. A estás les crearon un "enemigo", el vago, que recibe prestaciones sociales. Les machacaron que ellos trabajan, se esfuerzan, haciendo una carrera, incluso Masters y esos están tirados debajo de un árbol, drogándose.

Claro, si una no tiene capacidad de análisis y nadie te dice que pudo hacer todo eso porque había un gobierno que decidió invertir en la gente, es decir, en ellos y ellas, creen que siempre estuvieron esas posibilidades, UTUs en el pueblo, Universidades, trabajo, hospitales de primera, etc. Mi abuelo siempre decía "... no tiene la culpa el chancho, sino quien le rasca el lomo..."

La forma de esta comunicación tiene un clarísimo ejemplo: cerraron refugios para la gente en situación de calle, y luego abrieron 500 cupos. Con un aparato comunicacional reiterando lo positivo, los "500 cupos nuevos".

¿Qué queda en la mayoría de la gente? Hay más gente en situación de calle, que es cierto, pero estos son buenos abrieron "más" refugios.

De esa manera manipulan y contienen el descontento, por lo menos al principio. Hasta que las mayorías empiezan a darse cuenta a fuerza de carencias y necesidades no resueltas. Para ese entonces también estarán muy desprestigiadas y venidas a menos las organizaciones tradicionales de los trabajadores y otros sectores, entonces aparecen los estallidos muy válidos, pero sin orientación y sentido unido como en otras épocas. Esto se ha dado en Europa, en Chile, en otros lugares.

Nada nuevo lo que nos sucede aquí, es parte del libreto universal del capitalismo y expresión de estás "nuevas" derechas, más corridas a la derecha y capaces de aliarse con los sectores de ultra derecha, fascistas y nazis. El objetivo general es siempre el mismo, concentrar poder y riquezas en las élites.

En lo que va de la pandemia los ricos son más ricos y el resto solo mírense. Me quedó largo, pero no se puede reflexionar en 144 caracteres, eso también es parte de no razonar.

Liliana Pertuy es socióloga, feminista. Militante por la memoria, la verdad y la justicia. Denunciante de terrorismo de Estado, caso menores detenidos en Treinta y Tres. Ciudadana y artista plástica.