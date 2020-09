William Marino

Más que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Operación Océano

William Marino

03.09.2020

La Operación Océano ya comenzó a hacer un poco de agua, con "chicanas", grandes o chicas pero chicanas al fin, por parte de los defensores de los acusados. Esperemos que no sea como el Titanic, que se hundió casi sin dejar rastros. Un diario, decía que en el Tribunal de Justicia se dio cita la crem de la crem de los estudios y abogados.

Si de esos que no se pagan con dos pesos con cincuenta. Ahí corre mucho dinero, no son abogados para los roba gallina, son para gente de alto poder económico. Porque la "operación océano" dio a luz un sub mundo donde el lujo, el dinero, la corrupción, la droga junto a la "carne fresca", corre como el agua. Es algo que todos sabemos que está ahí, pero jamás, nadie o casi nadie le pudo hincar el diente. Seguro que es muy difícil, porque ahí, en esos investigados, aparece el poder político y el poder de don dinero. Hombres de cincuenta años para arriba, que son políticos, jueces, dueños de locales nocturnos, organizadores de eventos, dueños de yates y con familias a sus espaldas. Hasta podrimos decir que por el día son "hombres respetables", pero que cuando se esconde el sol se transforman, como lo hacía dracula. Por el otro lado están las jóvenes acusadoras, jóvenes que vienen del mundo opuesto, es decir donde la carencia es casi total. Si es total: en dineros para alcanzar en ocasiones la comida diaria, en las mas los zapatos caros y ropas de marca de muy difícil acceso para estas jóvenes, el viaje en yate, la concurrencia a eventos caros, muy caros. Niñas y jóvenes con mucha TV y poco afecto familiar, y porque han dejado de estudiar, eso sería un denominador común en la vida de la parte acusatoria.

Para lo que se mueve en el entorno, esto se asemejaría a un tornado jamás visto en el Uruguay. Si ese entorno de las 32 personas procesadas por la justicia, pero cuyos nombres aun en forma oficial nada sabemos. Mueve mucho poder e influencia, política, social, económica, cuyas conexiones con los medios de comunicación son inimaginables. Pero no es solo donde están los potentados con casas, yates, apartamentos y muy buen pasar en Punta del Este. Eso como símbolo de poder económico. Porque al parecer en este país, muchas cosas las descubrimos por casualidad, por olfato de los iluminados, NO porque investiguemos, eso que les pasa a los más débiles y desprotegidos de la sociedad. Luego tenemos el gran problema, el olvido de algunos temas sin decirle al resto de la ciudadanía, lo que realmente paso, o sea el resultado de investigación. Nos olvidamos de lo que paso, en la Terminal del Cerro, nos olvidamos de la violación cometidas por cinco integrantes de la armada nacional que violaron y grabaron a un joven en Haití, nos olvidamos de lo que paso con los cinco jóvenes que aparecieron muertos en Cerro Largo y nos seguimos olvidando. Por un lado porque así es la mente humana, por otro por la "protección" que dan algunos medios de comunicación a sus "lectores". No sabemos, o tal vez no sepamos, o no queremos saber por qué en los medios de comunicación, se escribe o habla tan poco sobre la Operación Océano. ¿Por qué será? Aun después de meses, casi un año NO se puede, o no se quiere dar a conocer los nombres de esta "gente", violadores de menores, por el solo hecho de tener dinero y poder social y político, piensan que pueden realizar lo que se les antoje con menores. Y aquí podríamos decir que viene la pregunta del millón: ¿Dónde están o que se hicieron los organismos del estado que deberían de defender a nuestros niños y niñas?

Esto podríamos decir que es solo una gota de agua en un inmenso océano. Pues a raíz de todo esto y a través de denuncias anónimas comenzaron a ver a luz decena de hechos, que en algunos casos no son tan nuevos tienen año de denunciados y fueron mal o muy lentamente investigados. El más comentado podemos decir que es el carnaval de las promesas, sin olvidarnos el futbol de los niños. Hay quien sostiene que sobre la mesa de trabajo de la fiscal Viera más de 600 denuncias de casos que estarían en la fase de investigación..... Seguro que una de las preguntas a realizarse es saber, porque comenzaron a fluir denuncias contra esta Fiscal, por su mal trabajo, es decir presentar mal las pruebas. Aquí vemos que las chicanas o miradas con lupa son muchas. Pero nadie se pregunta, quienes son los responsables que estas jóvenes, con hombres adultos entraran en hoteles y/o casas de citas, pues ahí, tienen la obligación de pedir documentos. Hoy día estamos aun en pleno invierno, por lo tanto hace aun mucho frio en las calles. Cuando venga el calorcito le sugerimos a quien corresponda, salir a recorrer las calles: como Avenida Italia, Batlle y Ordoñez, Léxica, Garzón, las terminales de ómnibus, podría seguir, pues por esos lares se las puede ver ofreciendo sus cuerpos. Un olvido, pero no tan olvido, son esos comentarios que han aparecido, que si los violadores les pagaran o realizaran una transacción económica con las violadas, hasta se podría levantar las denuncias. ¿Sera tan asi?