Las Departamentales

William Marino

21.09.2020

Los que pensaban que los integrantes del gobierno nacional, Presidente incluido, no se iban a involucrar en las elecciones Departamentales y Municipales, les resulto fallido su pensamiento.

Todo el elenco gubernamental, del gobierno multicolor se largo a las calles para tratar de arrebatarle al Frente Amplio las seis intendencias que hoy gobierna, y porque no, todos los municipios en especial los de Montevideo. Seguro que no es que sea que el Presidente sale a recorrer el interior de nuestro país, sino como sale y a quien visita, es decir apoyando a los candidatos del partido nacional y luego a los del elenco multicolor. Eso ya sucedió y sus propios aliados se lo reprocharon, en Salto, Rivera, Rocha, Cerro Largo. El colmo llego en Cerro Largo donde el candidato a la intendencia, José Yurramendi realiza un spot publicitario junto al Presidente en la residencia de Suarez y Reyes. Por eso la gran pregunta que se hacen algunos integrantes de la coalición es: ¿si Lacalle Pou es presidente del Partido Nacional, de la coalición o de todos los uruguayos? ¿Son picardías o avivadas de los blancos? Podríamos decir que son ambas cosas. La derecha neo fascista, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero ha salido a dar la pelea para arrebatar todos lo que tenga olor a izquierda, a pueblo, a pobrerío, ellos saben cómo realizarlo pues tiene el gran poder de la comunicación, es decir los medios de masa en comunicación están de su parte. Por otra parte, derecha aprovecha muy bien las divisiones que presenta la izquierda. En nuestro país, esta derecha multicolor y neo fascista, llego al poder nuevamente con la mentira y verdades a medias como bandera. Ejemplos podrían sobrar. Por citar algo. El aumento de las tarifas públicas fue un verdadero tarifazo, pero para ellos fue la adecuación de las tarifas. Otro tanto paso con los combustibles, que si se podrían haber rebajado, pues el precio del barril del petróleo sigue muy bajo en relación al precio de hace un año, pero no se baja porque en la LUC dice que eso deber de venir luego del estudio de los precios en varios lugares del mundo. Cantinflas no lo hubiera dicho mejor. También tenemos al "Rey de los Mentirosos", si aquel que no quería fueros para presentarse en la Justicia, pero la mentira tiene patas cortas, por eso dijo y el partido nacional acepto: "muchachos NO voten mi desafuero". La gente me eligió para estar en el Parlamento, no puedo terminar preso en Domingo Arena.

Se realizo la Rural del Prado y nuestro bien amado Presidente les volvió a decir a los dueños de la tierra, a los que se quejaron porque debían de pagar horas extra si sus trabajadores realizaban más de ocho horas y a los industriales, comerciantes y dueños del capital financiero: estamos con ustedes los poderosos del capital financiero, estamos con el campo. Por algo decretamos la rebaja salarial y suba del dólar. Este gobierno de derecha, también subió, solapadamente el 2 % de IVA al recortar rebajas otorgadas por el gobierno anterior del Frente Amplio, en las compras con tarjetas. Tampoco aumenta las inversiones en educación, en la ciencia o en la investigación, cosa que había dicho en la campaña que realizaría fuertes inversiones en educación y la ciencia. Se está rebajando las inversiones en la salud pública, que es el cuidado de los que menos tienen. Hoy parece que nadie de la derecha multicolor se quiere acordar de cuando acusaban al Presidente Tabaré Vázquez, de realizar proselitismo político con sus salidas al interior, a rendir cuenta de lo realizado. La derecha es más hábil en su manera de realizar su propaganda política e ideológica, siempre supo engañar a las grandes masas trabajadoras, esas que son las más carenciadas en las necesidades básicas. Aun estamos a tiempo de poder revertir algunas de esas grandes mentiras con las que siguen engañando a nuestro pueblo. Este 27 de setiembre, será crucial no solo para p el pueblo, sino para la izquierda toda. Es vital un triunfo en lo que seria los 35 años de Gobierno en la capital del país, los 50 años del Frente Amplio y rumbo a los 300 años de la fundación de Montevideo.