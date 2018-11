Luis Fernández

Alto el fuego Israel-Hamas: entre alivio y preocupaciónTrump Vs. Xi. Buenos Aires, 29 de noviembreEn libertad… el día despuésLa “carne cultivada” y otras amenazasLa crisis de la izquierda latinoamericanaLa apertura y bienvenida a los inmigrantesLa pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?La conjura de los neciosDomingo de eleccionesDe cocina… (Abordando eso gris, que parece la teoría)Polemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de lecciones1947 a 2018. ONU, UNSCOP, PADRES PUTATIVOS DE ISRAEL – IDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPoniéndole cifras al despilfarro de recursos en la saludLas discusiones que no se danNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioParaguay: estado cloacal

Las discusiones que no se dan

Luis Fernández

04.11.2018

Hay una discusión dentro de la (o las) izquierdas que nunca se dará, porque en el corto y mediano plazo no hay ganadores.

Están los llamados "ultras", son los que se mantienen aferrados a las consignas de los 60. Rechazan toda forma de capitalismo, (pero usan celulares y si deben tomar medicamentos no preguntan quién los hizo y por qué motivos.).

Esta gente considera a la Educación como "reproductora del sistema capitalista". Esta línea de pensamiento domina en toda la estructura de la Enseñanza y se hace lo que ellos permiten. O sea mejoras de salarios y de locales. Del qué y cómo se enseña, se encargan ellos. Pretenden hacer docencia en contra del sistema. La mayoría de los temas y textos de estudios, que no pertenezcan a las ciencias formales, aparecen con un desarrollo inusitado en contra del capitalismo. Tanto en Uruguay como en Argentina (allí, aparece el mismo esquema). Parece evidente que con esto no se prepara a los muchachos para el futuro. Sin embargo ellos dicen que de lo contrario se está enseñando para fortalescer el sistema. Así los cambios que puedan proponerse llevarán el estigma de que se realizan al servicio de las multinacionales. Parece demencial, pero eso ocurre, aunque muchos lo nieguen, porque no le sirve a nadie.

Ninguno de los 3 gobiernos del FA pudo cambiar este estado de cosas.¿Por qué?

La otra corriente de opinión en esos sindicatos (el PCU) tiene las mismas concepciones teóricas que los ultras. Han intentado adaptarse a los gobiernos "capitalistas" del FA, buscando y logrando mejor distribución de la riqiueza y de condicciones de trabajo para los asalariados en general.

Pero en la Enseñanza es dónde menos pueden apoyar a esos gobiernos progresistas. Allí los ultras llevan las discusiones al plano teórico y si los camaradas no se avienen, pierden apoyos. Esto también ocurre a nivel de la Central.

Esa es la finísima línea por donde se mueve nuestro PCU hoy.

Si dejamos de lado al MPP, que es paradójicamente el sector mayoritario del FA, no tuvo, ni tiene basamento teórico. Es pragmatismo puro, con un líder con gran capacidad de seducción, pero eficacia cero a la hora de gestionar. Lo del MPP no es populismo, es liderismo. Como dijera un amigo: "Muerto el líder se acabó la rabia".

Los demás grupos frenteamplistas rechazan el sistema capitalista, pero asumen la realidad, deben gestionar con leyes y prácticas globales que no controlan, pero existen y determinan.

Siempre será infinitamente mejor un gobierno de éstos, que cualquier otro de derecha.

Sin embargo estos grupos tampoco pueden discutir en términos teóricos con los otros, sólo lo pueden hacer en términos de gestión.

Su buena gestión consiste en "desarrollar" al país en términos capitalistas y distribuir lo que se pueda, luego de mantener las tasas de ganancias de los empresarios locales y de los que se aspira lleguen del exterior. Esto no lo hacen por ser "perversos capitalistas" (como entre bambalinas los califican los de la izquierda tradicional, para obtener apoyos); es que la realidad es una sola, aunque se mire a través de distintos cristales.

Esa buena gestión muestra algunos problemas como la inseguridad. Esto no lo resolverá ningún partido. Son los deshechos del sistema. Lo dijimos hace mucho tiempo. Cuando se alcanza una "masa crítica" de marginales en un país periférico, ninguna democracia puede con ellos. Simplemente porque el presupuesto necesario es incalculable. Lo decía hace una década la murga La Catalina: "Soy el plan perfecto que ha salido mal"

El Estado tiene que intervenir en distintas direcciones. Está demostrado que la entrega de dinero por parte del MIDES no fue suficiente. Ahora con Leal, seguramente con el aval directo del Presidente, se realiza algo distinto. Se introduce el Estado en sus barrios, se derrumban las casas más problemáticas y se construyen nuevas. ¿Cuántas acciones como estas pueden soportar nuestros presupuestos?

Los marginales se van a desplazar a otros sitios y montarán nuevamente otros "asentamientos". No sólo no están capacitados para trabajar, sino que no les interesa trabajar y/o aprender. Les han inculcado desde niños que los "otros" tienen todo y ellos "nada" y es "válido" quitárselo. Como ya están medio "muertos en vida" si mueren en un enfrentameinto es casi una lógica consecuencia de esa "su" realidad.

Los países desarrollados tienen pocos marginales, no han llegado a esa "masa crítica" y los controlan. Las avalanchas de emigrantes van a complicar la cosa. Porque los que llegan en pateras a Europa no tienen mucho que ofrecer en ese mercado de trabajo tradicional capitalista. No son mentalmente los marginales de Amércia Latina. Éstos probablemente deseen trabajar, pero no encontrarán dónde y al final, luego de un par de generaciones serán marginales.

En un mundo donde la gente sobra, es lógico que la gente emigre. A veces de la guerra, a veces del hambre y de las mafias .

¿Cómo es posible que veamos en la TV esa caravana de latinoamericanos a pie!! no en patera, y menos en avión, a pie!! recorriendo países enteros y no nos preguntemos: "¿Qué está pasando?" ¿Son actores de una película? ¿Se enloquecieron todos juntos?

Luis Fernández luisfs50@gmail.com