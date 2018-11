Inicio | Columnas Te encuentras en:

Izquierdas...

Luis Ferández

14.11.2018

Los líderes de los partidos de derecha llegan a ese lugar sostenidos por los intereses que representan. Estos consideran que el personaje es el mejor, lo apoyan, lo sostienen y luego gobierna para ellos.

Los líderes de la izquierda tradicional que pertenecían a un partido clasista, llegaban a ese lugar luego de pasar por muchos "tamices"; en general con la aceptación de gran número de sus compañeros. En esos "tamices" no sólo se evaluaba la capacidad política, expositiva, de fundamentación, sino la firmeza de convicciones y sobretodo ese líder daba muestras claras que el colectivo siempre sería más importante que su figura.



También han existido y existen partidos o grupos de izquierda dónde el líder es como la gallina que cobija a todos. Este es el estilo caudillista.



Algunas izquierdas "modernas", han incorporado a su crítica sobre el llamado "socialismo real", el hecho de que en ese régimen todo estaba todo digitado por un partido regido por el Centralismo Democrático. Hoy es reconocido ampliamente que ese adjetivo de dos palabras fue quedando sólo en la primera en todos los partidos que lo practicaron.



Por eso estas "nuevas izquierdas" no han vivido la práctica de aquellos años y se han enterado de casi todo por lecturas y algunas versiones directas de los viejos que aún quedan.



Estos muchachos traen además en sus "mochilas subjetivas" una historia de empuje y bienestar de su pais (en el caso de España y muchos países de Europa), que comenzó a caer, precisamente cuando ellos, muy jóvenes aún desarrollaban sus primeros "cara a cara" con la política oficial.



Así fue como un grupo de 5 universitarios, lideró el 11 M. De esos 5 hoy queda 1 y medio.



Seguramente debieron sentirse como "asfixiados" por esa muchedumbre que les rodeó.



La necesidad de dar una respuesta a aquél régimen fue tan grande que luego de esa poblada, se imponía la lógica de una gran organización para dar cauce a esa expresión. Para mantener la mayor cantidad de apoyo efectivo y militante, se optó naturalmente por el estilo asambleario.



Comenzaron a funcionar los grupos. Como ocurre siempre, mientras la izquierda es oposición todo o casi, funciona bien. Al poco tiempo esos grupos debieron elaborar listas y se presentaron en distintos ámbitos del Estado. Los ciudadanos les respaldaron con 5 millones de votos, más o menos la cuarta parte de lo que suele obtener un partido de primera línea estatal.



Empezaron a aparecer distintos problemas, la mayoria por cuestiones de poder o pareceres personales. En muchos de esos muchachos de clase media con formación académica aparece primero en su pensamiento la frase: "Yo opino que..." antes que: "Mi partido opina..." Es que no había tradición, no había historia. Comenzó a escasear la argamasa que une "a pesar de algunas diferencias, en bien del colectivo".



La dirección formada por esa misma clase de personas, no ha dado señales claras.



Han reconocido que no han militado fuerte en los gremios u organizaciones de base e la Sociedad.



Luego de varias manifestaciones importantes por el aumento de las pensiones, recién han aparecido al frente de las mismas. A su vez, esto genera el tufillo de "subir al camión en marcha".



Seguramente tienen muy buenos analísis sociológicos de la población española, algunos de ellos son expertos en esto, por tanto sabrán que deben conquistar las voluntades de miles o millones de españoles de escasa cultura, con una mentalidad tradicional.



Conozco gente que rechaza el aspecto del líder por su "colita".



Estimo que nadie de los convencidos se sentiría desfraudado si se la quitara. Tal vez parezca un tema menor este, pero reparemos que estamos eligiendo el camino electoral y de la exposición meditática y el objetivo es no perder posibles apoyos, en tanto claro, sigamos siendo coherentes. Allí me parece triunfa otra vez el "Yo opino" al "lo que mi partido necesita".



El líder debe entender que casi todas sus cosas públicas, dejan de ser "personales" incluso su "colita", porque es parte de "su" imagen pública. Ya no es el líder universitario que entraba a la Facultad como a él le gustaba.



Él y su compañera tuvieron un gran problema cuando les nacieron 2 mellizos sietemesinos. Por suerte han evolucionado favorablemente. Fue justo en el receso parlamentario, cuando transcurrió la recuperación de los bebés. Esto coincidió con una serie de asuntos públicos que necesitaban de la presencia del líder.



Se decía que su ausencia se debía para acompañar a su compañera en ese trance. Pero ocurre una gran casualidad. Exactamente el día en el que se levanta el receso, aparecen Pablo y su compañera radiantes porque sus niños estaban bien. Justo mejoraron horas antes de que terminaran las vacaciones...



Meses atrás, antes del alumbramiento ambos compraron un chalet en un lugar lejano, para que la vida de ellos y los niños no fuera interferida por la prensa y curiosos. Es una casona de muchos miles de euros que pagarán con la hipoteca de sus sueldos, durante varios años. Todo súper legal.



Otra vez primó: "Yo no voy a cambiar mi manera de pensar porque viva en un chalet" Y le creo a pie juntillas. Estoy seguro que Pablo jamás me va a decepcionar. ¿Pero qué puede pensar ese posible votante que no llega a fin de mes, al que quiere convencer?



Planteemoslo al revés: ¿ Alguien piensa que con esto juntará más votos?



Y por último, lo más importante, las desavenencias que ocuren un día y otro tambien en distintos lugares de España, entre la gente de Podemos.



Y los que se van no son ignotos militantes.



Debo agregar que de la primera a la segunda elección perdieron 1 millón de votos. Y ahora siguen perdiendo.



Cada vez aumenta más la abstención en las encuestas.



¿Será este el gran triunfo estratégico del sistema?



Personas con buenas ideas y seguramente buenas intenciones no aciertan en la práctica.



Mientras, la ultraderecha avanza en Europa y otras partes.



Luis Fernández luisfs50@gmail.com