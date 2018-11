Marcelo Marchese

Mentira la Verdad (El País, Sanguinetti y Palestina)¿Barbarie a que estilo?El relato… (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los uruguayos y el tiempoIzquierdas...Cosecha de muerte en Franja de Gaza.Alto el fuego Israel-Hamas: entre alivio y preocupaciónTrump Vs. Xi. Buenos Aires, 29 de noviembreEn libertad… el día despuésLa “carne cultivada” y otras amenazasLa apertura y bienvenida a los inmigrantesLa pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Polemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPoniéndole cifras al despilfarro de recursos en la saludNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioParaguay: estado cloacal

Mentira la Verdad (El País, Sanguinetti y Palestina)

Marcelo Marchese

15.11.2018

Le propongo al lector estudiar un artículo editado por El PAÍS el martes pasado (1), acerca del llamado conflicto en medio-oriente, un estudio que nos permitirá ver cómo, tal si fuera una media, se da vuelta la verdad y qué "verdades" se nos quieren imponer y qué es lo que realmente sucede en Palestina.

El titular, lo importante del asunto y la clave del asunto, pues los titulares se leen por miles y los artículos por decenas, reza así: "Nuevo estallido de violencia en Gaza con cruce de misiles". Si uno lee esto le queda la impresión de que aquella gente anda de nuevo a los tiros, o a los misilazos, lo cual lleva al lector a pensar: "otra vez el demonio de la guerra se apodera de esas gentes" y no le permite comprender qué ha sucedido en realidad y cuál es la causa de la "guerra".

Antes de analizar la falsedad de una de las palabras del titular, veamos cómo, de inmediato, el articulista aclara quien en verdad es el culpable del "nuevo estallido de violencia", pues debajo del titular se dice "Tres palestinos, todos milicianos de grupos armados, murieron por la represalia israelí a ataques de Hamas".

Ya lo ve el lector: la pobre Israel sólo se defendió, hubo de emplear represalias "a ataques de Hamas" que, aunque no es necesario decirlo, pues ya se nos ha dicho hasta el hartazgo, son unos fundamentalistas dementes.

La responsabilidad del nuevo enfrentamiento del lunes a la noche ya está aclarada, sin embargo, si el lector avanza en el artículo, encontrará al verdadero responsable: "El domingo por la noche, un teniente coronel israelí y siete palestinos, entre ellos un responsable local de la rama armada de Hamas, murieron en una incursión de las fuerzas especiales israelíes en el interior del enclave. Las brigadas de Hamas declararon que habían lanzado los cohetes en represalia a los hechos del domingo".

Como vemos, el ejército israelí incursionó en Gaza, como ha hecho al menos setenta veces este año, con un propósito deliberado, pero esta vez fue detectado y hubo un enfrentamiento en el cual murieron siete palestinos y un teniente coronel israelí. Acto seguido los palestinos respondieron a la agresión y los israelíes respondieron a su vez como suelen hacer, por centuplicado.

¿Por qué el artículo desmiente el propio titular? Explicaciones puede haber varias. La primera implica que ya entrado el lector en una verdad, en un dogma, aunque luego el artículo lo desmienta, se tragará el sapo. Otra explicación sería que el articulista agarró un artículo de otro lado y sin razonar demasiado, pues el tiempo apremia, hizo un refrito sin darse cuenta que se contradecía. Una tercera indicaría que el articulista escribió algo, pero luego la mesa de edición del diario lo transformó y en particular, le cambió el titular, y una cuarta, nada descartable, sugiere que el articulista debe cuidar su trabajo y escribir lo que debe escribir, pero al menos puede regar una pista por ahí, pues a buen entendedor, pocas palabras bastan.

El titular usa una palabra falsa: "misiles", y en rigor "cruce de misiles", con el deliberado propósito de que pensemos que allá lejos hay una guerra con dos ejércitos que se enfrentan. Absoluta y radicalmente falso. Sólo hay un ejército, el que tiene misiles y aviones, del otro lado, lo que hay, son milicianos, esto es, civiles armados que los únicos misiles que han visto en su vida son los que les arrojan los israelíes cada vez que a su negocio le conviene. Lo que arrojan los palestinos de Gaza a modo de respuesta ante las agresiones, son cohetes y para darse una idea de lo que son, imagínese el lector una buena carga explosiva puesta en la punta de un caño que uno dirige hacia allá, digamos, para que caiga en algún lugar del otro lado de la frontera, pero sin precisión ninguna.

Los misiles que arroja Israel, en cambio, caen en el exacto lugar donde quieren que caiga, sea hospitales, escuelas o playas donde los niños juegan al fútbol. La tecnología, es decir, la inteligencia aplicada a la destrucción de hospitales, escuelas y niños futbolistas, les permite lanzar a distancia el misil en la cabeza de una aguja o un niño, misiles que pueden o no tener tungsteno, una cosa que cuando explota lanza millones de esquirlas que al entrar en el cuerpo genera radiaciones nada aconsejables para la salud. La inteligencia suele estar aplicada a este tipo de cosas.

¿Qué ha sucedido entonces? Mientras el primer ministro israelí, el bueno de Netanyahu, con una máscara democrática declaraba en París, la Ciudad Luz, que estaba haciendo esfuerzos inhumanos para alcanzar la paz, al mismo tiempo, adoptando su verdadero rostro enviaba, por la noche, un grupo selecto del ejército con el propósito de secuestrar, o al menos, asesinar, a un comandante militar de Hamas. En la Ciudad Luz se presentan estas gentes como pacifistas, pero en ese otro sitio de la guerra entran en la noche para secuestrar o asesinar.

Sucede que, cuando uno va a dar, a veces recibe y en particular puede recibir de parte de aquellos que no tienen nada que perder. No sabemos qué pasó con exactitud, pero los que incursionaron, antes o después de llevar a cabo su plan, fueron detectados y habida cuenta que evitan como la peste el mano a mano, se replegaron bajo una intensa cobertura aérea y en el proceso murieron siete palestinos y el teniente coronel israelí.

¿Son estos los primeros palestinos que mueren asesinados este año mientras el bueno de Netanyahu y el Estado que representa, alegan que hacen inhumanos esfuerzos por la paz? ¿Son estos los primeros asesinados a cargo de "La trinchera de Occidente", como gusta llamar al Estado de Israel el sionista llamado Julio María Sanguinetti? ¡No! Desde marzo de este año, decenas de miles de palestinos han sido heridos dentro de la Franja de Gaza, es decir, dentro de ese inmenso campo de concentración, y muchos de ellos han quedado sin brazos, sin piernas y sin ojos. Han muerto cientos de personas, obviamente, desarmadas, incluyendo niños, mujeres, médicos y periodistas, pues "La trinchera de Occidente", en aras de la paz, en aras de la gloria de Occidente, debe mantener la paz para beneficio de Occidente, lo que implica dejar a la gente sin piernas, sin brazos y sin ojos y además, asesinar niños y mujeres, médicos y periodistas, pero como eso no alcanza, a los dos millones que viven hacinados en cuarenta kilómetros (imagínese el lector las dos terceras partes de nuestra población hacinada en una franja de un kilómetro de ancho que va desde Montevideo a Atlántida) hay que destruirle de tarde en tarde los hospitales, las escuelas, los canales de televisión, mientras se regula la energía eléctrica y todo lo demás, así van muriendo lentamente esos fanáticos orientales.

Sin embargo ¿quién escribe este libelo? ¿No será "El señor Marcelo Marchese", ese "declarado antisemita" que además de ser malvado es tan imbécil como, a la hora de enfrentar enemigos poderosos, comete la imbecilidad de dar a leer a "presuntos intelectuales" una carta blanca para después publicar una carta negra? ¿Cómo creerle a un malvado que riega sobre los ravioles de la maldad, una salsa de asnal idiotez?

Amigo lector, la prudencia indica que no hay que prestar atención a un sujeto de esta calaña que además, debe esconder algún oscuro propósito y en ese caso, recuerda que vivimos en el mejor de los mundos posibles, lo que implica que "La trinchera de Occidente" afortunadamente vela por todos nosotros y no hay mucho que temer. Afortunadamente, los buenos ganaron las guerras y como es de esperar, seguirán ganando las guerras ¡Si seremos afortunados! Imagine lector, que sean los malos los que hayan ganado las guerras y ahora estuviéramos sometidos a su maldad ¡Que suerte, además, que los grandes medios de información estén del lado de "La trinchera de Occidente", en caso contrario, nos encontraríamos en un grave aprieto! El bien y la verdad y las grandes potencias, además, están de nuestro lado y velan por nuestro sueño. El mal está y siempre existió, ya sabemos la historia aquella de la manzana, pero el bien es más poderoso y gracias a Dios, tiene misiles para descuartizar a los malvados y muy buenos periódicos y canales de televisión y además, para el bien del bien, es decir, de Occidente, tiene derecho a establecer censura sobre los malos y sobre todos los demás, pero ojo, el bien no es bobo, tiene el derecho a establecer censura pero los censurados no tienen derecho a decir que fueron censurados.

En el artículo que acabo de leer titulado "Las incursiones israelíes en Gaza son la regla, no la excepción" (2), de una tal Henriette Chacar, palestina que presumo escribe desde el lugar de los hechos, se encuentra al final estampada esta aclaración que dejo aquí para tu consideración: "[Nota del editor: De acuerdo con nuestra obligación legal, este artículo se envió al Censor del ejército de Israel para su revisión antes de su publicación. No se nos permite indicar si se censuró el artículo y dónde]"

Descansa en paz, amable lector, te encuentras de este lado de la trinchera, la trinchera de los vencedores.

(1) https://www.elpais.com.uy/mundo/nuevo-estallido-violencia-gaza-cruce-misiles.html

(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249043