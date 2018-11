Carlos Vivas; Homero Bagnulo

El sistema de justicia: una reforma estructural pendiente¿Hay algo que sirva para “curar” un resfrío?Roger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelMentira la Verdad (El País, Sanguinetti y Palestina)¿Barbarie a que estilo?El relato… (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los uruguayos y el tiempoIzquierdas...Cosecha de muerte en Franja de Gaza.Alto el fuego Israel-Hamas: entre alivio y preocupaciónEn libertad… el día despuésLa “carne cultivada” y otras amenazasLa apertura y bienvenida a los inmigrantesLa pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Polemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioParaguay: estado cloacal

¿Hay algo que sirva para “curar” un resfrío?

Carlos Vivas; Homero Bagnulo

16.11.2018

El resfrío es sin lugar a dudas la enfermedad de mayor frecuencia tanto en adultos como en niños. Los niños presentan en promedio entre 6 y 8 episodios anuales y los adultos entre 2 y 4 de acuerdo a trabajos publicados hace ya muchos años.

El resfrío es causado por virus, los más frecuentes Rinovirus, aunque también hay otros grupos virales que pueden causarlo. Incluso los virus gripales en su forma más leve de presentación remedan un resfrío. Lo mismo sucede con algunos otros virus que pueden presentarse también de esta manera. Lo que caracteriza al cuadro es la congestión nasal con rinorrea ( o sea un corrimiento nasal más bien acuoso) y una cierta dificultad respiratoria nasal que obliga a una respiración bucal. Y que se traduce frecuentemente en una respiración ruidosa. La complicación habitual en el resfrío es la sinusitis, o sea la inflamación de la mucosa de los senos faciales. Habitualmente maxilares (a ambos lados de la nariz) pero también frontales (por encima de las órbitas). Es tal la frecuencia del compromiso sinusal que si la buscáramos por tomografía computada la encontraríamos en el 90 por ciento de los resfríos. Lo que llevó a algunos autores a proponer cambiar la denominación de Rinovirus por Rinosinuso virus. Por supuesto la realización de una tomografía en estos casos solo se explica ante la realización de un trabajo de investigación. En pacientes asmáticos un resfrío puede precipitar una crisis de asma

Es infrecuente que alguien concurra a una consulta médica en forma explícita por un resfrío. Lo que sí sucede fundamentalmente en las épocas en que la incidencia de resfríos aumenta es que alguien, un paciente o un contacto social nos pregunte que hacer frente a un resfrío. Y allí las recomendaciones son múltiples, y con poco acuerdo entre ellas. Por eso nos parece que puede interesar un artículo reciente publicado en el Brisith Medical Journal (10 de octubre 2018), que analiza los tratamientos que pueden ser efectivos en esta situación, tanto en adultos como en niños, escrito por Profesores de Medicina Familiar y Otorrinolaringología de Universidades australianas y belgas.

Lo primero que se destaca es que la evidencia en cuanto a la efectividad de los tratamientos en esta condición es muy limitada y de baja calidad y que los lineamientos tienen poco sustento.

En los adultos, los tratamientos más recomendados son: los descongestivos nasales, los anthistamínicos, analgésicos , corticoides intranasales, minerales (zinc), vitaminas y extractos vegetales (equinácea). Los escasos estudios realizados sugieren que los descongestivos, ya sea solos o combinados con anthistamínicos y/o analgesicos , tendrían un efecto demostrable pero de escasa magnitud en los síntomas nasales. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que pueden aparecer insomnio, cefalea, malestar gastrointestinal y mareos vinculados a la ingesta de estas medicaciones. El uso prolongado de descongestivos nasales (más allá de 5 o 7 días) puede llevar a una congestión nasal crónica vinculado a un posible efecto rebote por vasodilatación de la mucosa nasal. También los anthistamínicos han mostrado un cierto alivio de la rinorrea, no así de la sensación de congestión nasal, si bien pueden tener efectos sedantes. La asociación de descongestivos, anthistamínicos con algún analgésico ( frecuentemente paracetamol) es una de las opciones más utilizadas y en la que existiría de acuerdo a estos autores un aceptable nivel de evidencia.

El uso de antibióticos no está indicado porque incrementan el riesgo de eventos adversos. Tampoco han sido efectivos los antivirales ni los corticoides intranasales. Estos últimos si bien son muy útiles cuando el cuadro de rinorrea se debe a una rinitis alérgica estacional , puede prolongar un resfrío de origen viral. Al parecer el Bromuro de Ipratropium reduciría la rinorrea cuando se utiliza intranasal. Los derivados de vegetales de la equinácea, la vitamina C , los complementos de Zinc y las nebulizaciones no han mostrado mejoría alguna sobre los síntomas. Tampoco las irrigaciones con suero salino mostraron efectividad alguna en los adultos. Lo mismo sucede con otras recomendaciones habituales en ciertas familias como los aceites de eucaliptus, la miel, el ajo, ciertas medicinas tradicionales chinas, el ginseng, etc.

En los niños, que son quienes presentan mayor frecuencia de resfrío, las opciones son todavía más restringidas. Tanto los descongestivos nasales como los anthistamínicos no son recomendados por los autores de la revisión ya citada. Según estos no hay evidencia de que estos tratamientos alivien los síntomas nasales y pueden causar eventos adversos de mayor gravedad en la población pediátrica. Así los descongestivos se han asociado con convulsiones, taquicardia y aún muerte en niños pequeños. A diferencia de los adultos las irrigaciones nasales con suero salino están indicadas y pueden aliviar la sintomatología. Lo fundamental es explicar que estos cuadros son autolimitados y que desaparecerán en aproximadamente 7 días.

Por su parte, en los adultos es necesario insistir en la limitación de utilización en el tiempo (no más de 7 días) de los descongestivos nasales, debido al riesgo de congestión nasal crónica. De la muy útil revisión realizada por estos autores se pueden extraer fácilmente algunas conclusiones: 1) no hay tratamiento "curativo alguno" para el resfrío; 2) los tratamientos que disponemos únicamente disminuyen algunos de los síntomas; 3) no es para nada recomendable utilizar descongestivos en niños; 4) es imprescindible explicarle a la población que este es un cuadro autolimitado que se resolverá habitualmente en una semana y que si esto no sucede entonces está indicado realizar la consulta.

Por último destaquemos la escasa investigación con adecuado diseño que se ha producido en relación a esta situación clínica de elevada frecuencia que conlleva, además, un importante impacto en el ausentismo escolar y laboral, la utilización de servicios de salud y en dinero en medicaciones que habitualmente salen de gastos de bolsillo, ya sea por la compra directa de la medicación por las familias o por copagos. Es muy poco habitual leer revisiones sobre este tema y poco se educa a la población pese a la elevada frecuencia que presenta. Más llamativo aún nos resultó que en un curso reciente que participamos, estudiantes de medicina de los últimos años de la carrera, interrogados al respecto, manifestaron que no habían recibido educación alguna vinculado a esta situación clínica.