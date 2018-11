Bitácora. Año XVII, Nro. 761: Carta abierta a mis compañeros frenteamplistas

El sistema de justicia: una reforma estructural pendiente¿Hay algo que sirva para “curar” un resfrío?Roger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelMentira la Verdad (El País, Sanguinetti y Palestina)¿Barbarie a que estilo?El relato… (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los uruguayos y el tiempoIzquierdas...Alto el fuego Israel-Hamas: entre alivio y preocupaciónEn libertad… el día despuésLa “carne cultivada” y otras amenazasLa apertura y bienvenida a los inmigrantesLa pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Polemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenRomero, Amielio y Jair. Uno a Uno.“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioParaguay: estado cloacal

Bitácora. Año XVII, Nro. 761: Carta abierta a mis compañeros frenteamplistas

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 19 titulando en su portada: 'Carta abierta a mis compañeros frenteamplistas'.

Escriben en este número:

Héctor Antón, Pepa Bueno, Saïd Bouamama, Guilherme Boulos, Ruy Fausto, Amador Fernández-Savater, Martin Hart-Landsberg, Jean Jouzel, Harold Meyerson, Cas Mudde, Rud Rafael, Ezra Rosser, Esteban Valenti







Carta abierta a mis compañeros frenteamplistas

Por Esteban Valenti



Un grupo de militantes y votantes frenteamplistas nos fuimos. Otro que son efectivamente y profundamente frenteamplistas se han quedado en el FA. No importa las cantidades hay cosas más importantes.







"Una estrategia defectuosa": Una mirada crítica a la iniciativa China del cinturón y la ruta de la seda

Por Martin Hart-Landsberg



El ritmo de crecimiento de China sigue siendo impresionante, a pesar de estar disminuyendo. Los logros económicos continuos de este país deben mucho a 1) la aún considerable habilidad del estado chino al dirigir la actividad de empresas y sectores críticos como las finanzas, 2) a su compromiso con políticas de expansión económica, y 3) a su flexibilidad en la estrategia económica. Parece que los líderes de China consideran su recientemente adoptada iniciativa del cinturón y la ruta de la seda como clave para el futuro de la vitalidad económica del país. A pesar de esto, hay razones para creer que esta estrategia es claramente deficiente, con la población trabajadora, incluso en China, destinada a pagar un precio alto por sus carencias.







Brasil: "La reorganización de la izquierda se impone con mayor urgencia". Entrevista

Por Ruy Fausto



Hablar la verdad y tener flexibilidad. Eso sería una buena receta para la supervivencia y renovación de la izquierda brasileña, según Ruy Fausto, profesor emérito de la USP, Departamento de Filosofía. Para el filósofo, que estudia a Marx y la izquierda contemporánea, la verdad tiene lo que él llama "fuerza práctica" que los "pseudo bababans" /1/ desconocen. La flexibilidad, explica, está en la capacidad de dialogar con el otro.







El Estado como fundamento de la propiedad

Por Ezra Rosser



Hace unos años me propuse, en cierto modo deliberadamente, exponerme públicamente como parte de la extrema izquierda respecto a los estudios sobre derecho de propiedad. Critiqué la literatura progresista sobre la propiedad desde la izquierda y critiqué a los teóricos de la información como justificadores del statu quo. Así que puede que sea sorprendente que mi curso sobre propiedad de primero de Derecho sea un curso más o menos común, del estilo del establishment. Dadas las tendencias vagamente progresistas de la mayoría de mis estudiantes, creo que hacerlo de este modo les fuerza a pensar más (y, como apunta Jed Purdy, tenemos una obligación independiente, la de preparar a los estudiantes para que aprueben el examen de habilitación). De hecho, a comienzos del semestre me esfuerzo para animar a los estudiantes conservadores y libertarianos a que sean participantes activos en clase. Aunque puede que sus compañeros no cambien de opinión, tener una masa crítica de conservadores o libertarianos que participan en el aula fuerza al resto del grupo a ser más cuidadosos cuando elaboran argumentos y más críticos sobre asuntos poco disputados del consenso progresista.







Cambio climático: «No nos quedan más que tres años para invertir la curva». Entrevista

Por Jean Jouzel



El cimatólogo Jean Jouzel recuerda la urgencia de luchar contra el cambio climático con ocasión de la publicación del informe del GIEC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima, o IPCC, en inglés].







EE UU: No nos engañemos, estas elecciones no han sido una mala noche para Trump

Por Cas Mudde



Mucha gente se ha referido a estas elecciones de mitad de mandato como a un referéndum sobre Donald Trump. El presidente mismo se ha mostrado de acuerdo, llevando a cabo una amplia gira por el país, reduciendo la racionalidad de los mensajes de los candidatos sobre el auge de la economía a un mensaje emocional de nativismo. Trump hizo de las elecciones algo centrado en torno a él y a su agenda abiertamente de extrema derecha. Con ello quedaba poco espacio para los republicanos que no son de Trump, por no hablar de los anti-Trump.







EE UU: Nota sobre los demócratas con vistas a 2020

Por Harold Meyerson



¿Qué conclusiones deberían sacar los demócratas para sus metas electorales de 2020 a partir de sus resultados [en las elecciones de mitad de mandato de] este martes pasado [6 de noviembre]?







Los techos de cristal en el periodismo

Por Pepa Bueno



Las redacciones están llenas de mujeres y los despachos de hombres. Esta fue mi primera impresión cuando empecé a trabajar como periodista y eso ocurrió en los años 80 estudiando todavía la carrera.









Apartheid made in Cuba

Por Héctor Antón



En unas de las secuencias iniciales de Memorias del subdesarrollo (1968), Sergio Malabre despide en el aeropuerto a familiares que se iban a Estados Unidos. Un paso sin insultos, golpes, huevos lanzados. Mientras el protagonista de Memorias...volvía a su apartamento de cuello y corbata en una guagua, ya estaba fuera del juego hablando en off; ya lograba respirar el declive del individualismo burgués, para ver instaurar una noción potenciada after59: la división de la familia.







Lecciones brasileñas de una democracia en crisis

Por Guilherme Boulos y Rud Rafael

La Jornada



Tres décadas después de la Constitución Federal de 1988, marco del proceso de redemocratización, la elección de un ex militar con ideales fascistas expone las fracturas de la sociedad brasileña.

Una vida impecable: el camino del guerrero

Por Amador Fernández-Savater

eldiario.es



Se cumplen 50 años de la aparición de Las enseñanzas de Don Juan, el mítico libro de Carlos Castaneda sobre su iniciación a la brujería



La filosofía nace como práctica, no como discurso, especulación o construcción de sistema teórico, sino como transformación de uno mismo a través de "ejercicios espirituales": el diálogo, la meditación, la contemplación, el retiro, el examen de conciencia, etc.







La política migratoria, una realpolitik mortífera

Por Saïd Bouamama

Bouamamas (Blog)



El escenario de una embarcación repleta de seres humanos a la deriva por el Mediterráneo durante muchos días antes de poder atracar en un puerto europeo tiende a ser recurrente. La cobertura mediática y política de estos dramas humanos también se lleva a cabo con los mismos argumentos: "crisis migratoria", "efecto llamada", "afluencia masiva", etc. El objetivo de estas "fórmulas lingüísticas", por retomar el lenguaje de la neolengua liberal, es justificar unas llamadas políticas migratorias "realistas" o que unen "firmeza y humanidad".

