Carta abierta a mis compañeros frenteamplistas

Esteban Valenti

19.11.2018

Un grupo de militantes y votantes frenteamplistas nos fuimos. Otro que son efectivamente y profundamente frenteamplistas se han quedado en el FA. No importa las cantidades hay cosas más importantes.

Son mujeres y hombres de izquierda, la mayoría de ellos con una larga trayectoria de lucha, que han tenido que poner a prueba sus convicciones en condiciones muy difíciles, en el extremo del sufrimiento o del peligro para su libertad y siguen considerando que la batalla hay que darla dentro del Frente Amplio. Los comprendo, porque yo estuve en su misma situación durante varios años.

Son de izquierda, comprometidos con un cambio en el mundo y en el Uruguay para conquistar más libertad, fortalecer la democracia, lograr igualdad de oportunidades y el fin de las injusticias, de las enormes injusticias que atormentan a este mundo y también en diversas medidas a nuestro país. Estoy seguro que tienen en Liber Seregni y en diversos de los fundadores del FA y de sus dirigentes históricos puntos fundamentales de referencia no solo política, sino moral, ética e incluso épica.

Se emocionan viendo las imágenes que marcan la historia de la izquierda uruguaya y del Frente Amplio en su avance y sus conquistas. Y cuando ven la bandera tricolor la sienten como parte de su propia identidad. Todavía me cuesta creer que abandoné sus filas.

Y me estoy refiriendo a gente que trabaja, que se esfuerza, que en su puesto de lucha hace los mayores esfuerzos o simplemente ha pasado a observar lo que sucede con diversos grados de insatisfacción o desaprobación, pero dentro del FA, aunque no participe en ninguna de sus estructuras orgánicas.

También hay que reconocer que hay mucha gente, que votó, que militó, que nos prestó el voto y que hoy no quiere saber nada del Frente Amplio.

Yo quiero dirigirme a los compañeros que se han quedado dentro del FA. No para justificarme, sino para hacer un razonamiento político, porque más allá de la emoción, de la historia compartida, hoy existen temas más urgentes, más importantes e inexorables, que tienen que ver con la vida de los uruguayos y de la democracia. Cada uno sabrá cómo afrontarlos.

El Frente Amplio actual, no tiene casi nada que ver con el que se fundó en 1971, no por diferencias políticas y menos históricas, sino por cosas muy diversas que cambiaron su ADN, su esencia, lo que le queda al querido FA son solo ustedes, pero que no tienen ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de disputar el poder ni el equilibrio dentro del FA. Todos los días es más claro y más dramático.

Si yo tuviera diferencias políticas, no tendría la menor, la más lejana intención de abandonar el FA. Siempre tuvimos diferencias políticas, incluso mucho más de fondo y de carácter ideológico entre los diferentes grupos fundadores e integrantes del FA. Y juntos aprendimos a lograr consensos, acuerdos y a construir una calidad unitaria muy diferente para todos nosotros.

¿O acaso, aceptar que los candidatos comunes nunca fueran de un sector del FA, como por ejemplo del viejo PCU, cuando tenía una abrumadora mayoría de delegados de comités y coordinadoras y era sin duda la principal fuerza electoral del FA. No era por bondadosos, era porque existía un determinado clima de unidad que exigía generosidad y capacidad de diálogo incluso colocando a dos independientes como Danilo Astori y Germán Araujo en 1989 en las primeras dos posiciones de la lista 1001 al senado.

Eso ha cambiado radicalmente, hoy este Frente Amplio es dominado ampliamente por una combinación del MPP (MLN) y el actual PCU, ese proceso comenzó en el 2009 con la candidatura de José Mujica, duró todo su gobierno y se ha ido agravando de manera sistemática. Al punto de que los posibles pre candidatos a la Presidencia para el 2019 tuvieron que hacer un casting ante Mujica o ante el MPP. Algo nunca, absolutamente nunca visto antes en la historia del FA. Y eso ya no tiene que ver con las precandidaturas, sino con la fuerza y el poder dentro de la estructura del FA.

Por otro lado se ha trabajado de manera sistemática por romper el equilibrio en el FA, de las diversas posiciones, en particular aplastando al Frente Liber Seregni de diversas maneras y, sin duda con el invalorable aporte del propio FLS. El equilibrio también ha sido afectado gravemente por la situación del Partido Socialista y su partición en dos mitades, con una de ellas muy próxima al G8, es decir al MPP.

De todas maneras, aún con esta situación no se justificaría abandonar el Frente, las causas definitivas son otras, que se suman a lo anterior, que son consecuencia de lo anterior, y tienen que ver con aspectos morales y éticos. Algunos que tienen varios años y otros que se destapan en estos días. Y habrá más, no tengan dudas.

Con Raúl Sendic y Leonardo de León con resoluciones de la justicia, de la JUTEP y del Tribunal de Conducta Política del propio FA condenando sus graves violaciones a la moral pública y republicana y a algo bien concreto y definido: la decencia. Y no son los únicos corruptos, hay otros directores y gerentes de ANCAP que tuvieron directa relación con los hechos inmorales y que sin su participación no se podrían haber cometido. Y siguen inconmovibles en el FA con el lamento y el rezo de muchos de sus dirigentes pidiendo que dé un paso al costado y nada más. Un paso al costado porque le hace daño electoralmente al FA, no como una clara señal de que son expulsados por graves hechos de corrupción.

Lo de Sendic y De Léon es una prueba fundamental para el FA y su uso y abuso del poder.

La última información, como siempre referida al valiente "Fuentes" es gravísima: "Varios dirigentes de primera línea están en conocimiento de que Sendic y su grupo manejan información que, de ser divulgada, podía perjudicar a algunos de los precandidatos, en especial a Daniel Martínez y Mario Bergara, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. En medio de todo este complejo panorama interno y en una posición incómoda, quedó el presidente del FA, Javier Miranda."

Como si fuera poco, un personaje como Leonardo De León, es protegido por toda la bancada del FA, a pesar del pronunciamiento de la JUTEP y de que todos saben que el dictamen del Tribunal de Conducta Política del FA es tan o más grave que el que emitió sobre Sendic. Es que para ser justo, la conducta del falso Ingeniero Agrónomo, que manejo ALUR a discreción a pérdida pura, es más grave que el de SENDIC, porque ganaba más de 400 mil pesos mensuales, tenía un avión a disposición para decenas de viajes injustificados a Buenos Aires y utilizó las tarjetas corporativas cuando cobraba viáticos por esos mismos gastos. Y lo siguen protegiendo y aceptan las amenazas de la lista 711. Los uruguayos, no solo los verdaderos frenteamplistas queremos saber cuales son los datos comprometedores que manejan contra los precandidatos del FA. Es lo elemantal.

Y por otro lado hay miles de frenteamplistas que firmaron para reclamar la aplicación de las sanciones previstas en los estatutos o convocar a un plebiscito interno. Eso en sí mismo es de una gravedad inmensa., ¿Así que en el FA hay dos visiones, sobre el uso del dinero público, sobre el manejo indiscriminado del poder y sobre actos reñidos con la ley y la moral? Y hay que dirimirlo en un plebiscito. ¿Se logra percibir cuanto ha cambiado el poder y su abuso al ADN del propio FA? ¿No tenemos ejemplos en otros países de la destrucción que eso produce en las ideas y en las organizaciones de izquierda?

Alguna gente con la mejor intención puede decir: tenemos que encontrar un mecanismo orgánico para resolver este problema, pero no perciben que hay cosas que soportan y protegen estos actos. No es por compañerismo mal entendido, sino por otra cosa muy diferente. Complicidad.

¿Alguien puede creer que los escandalosos negocios, mejor dicho negociados, con coimas gigantescas de por medio, para los dictadores venezolanos y sus generalotes, solo fueron obra de algunas empresas y algún funcionario descarriado? Les puedo asegurar que recién se conoce la punta del ovillo y que los casos son muchos y muy graves. Y fueron robos al pueblo venezolano.

¿Vender varios millones de dólares de carpetas escolares que según Certificado de Origen de la Cámara de Industrias del Uruguay costaron U5.00 (cinco dólares) a U$ 496 dólares cada una, es decir 992% más caras es simplemente una buena transacción comercial? Y eso se hizo con muchas, muchas cosas, con pleno conocimiento de dirigentes al más alto nivel del gobierno y del FA y de los sindicatos, como el caso de las casas de UMISA.

Esas no son diferencias políticas, no se arregla con pedirle a Sendic que dé un paso al costado, lo que está en juego no es un episodio de corrupción, sino toda una definición sobre el poder y su manejo.

¿Alguien puede creer que el episodio recientemente aparecido sobre ENVIDRIO, solo lo conocía una persona del MPP y lo mismo sobre los generosos 69 millones de dólares entregados por el FONDES a proyectos fracasados desde el inicio, incluso algunos como PRESSUR que no tenían absolutamente nada que ver con alguna causa social, sino con pagar deudas por parte de la patronal? El 90% de esos préstamos son hoy incobrables.

No es un problema de mala gestión - solamente -,es algo mucho más grave, que se pudo hacer por el abuso del poder y el control de aparatos del Estado de manera totalmente deformada y arbitraria. Eso es el FA actual.

¿Qué garantías le damos a los uruguayos y a los frenteamplistas honestos que eso no está sucediendo ahora y no volverá a suceder y no aparecerán nuevos casos de indecencia que sigan desprestigiando a la política y en particular a la izquierda?

¿Es incomodo decir estas cosas? Si, podría perfectamente hacer lo que hacen varios, protestan, despotrican, pero llegado el momento se quedan adentro, bajando todos los días un escalón más y en cierto sentido dándole cobertura a estas prácticas que siguen allí inconmovibles.

He sido derrotado, hice todo lo posible, cuando comenzaron a pasar esas cosas deplorables las denuncié y promoví acciones políticas duras para frenar este proceso desastroso. Valía la pena, porque se hicieron cosas buenas y muy importantes en el primer gobierno del FA, pero ahora, cuando todos conocemos una parte importante de esos actos de corrupción, de acomodo, de abuso del poder, no voy a adornar esa torta de barro.

Si este debate se hubiera dado de manera clara, abierta y firme dentro del PT, para tomar un solo ejemplo, hoy en Brasil no habría surgido Bolsonaro presidente.

Hay que reconocer que en el FA hizo cambios importantes, aunque en realidad las raíces de los árboles no se sacudieron, pero ahora parece que criticar la corrupción es hacer bulling. Y los rapiñeros y ladrones no son burgueses apurados....

Que cada uno que elija sus tiempos y sus prioridades.

Yo quiero seguir siendo de izquierda, pensar, discutir, dudar, buscar, equivocarme, arriesgarme, pero no quiero cargar con esa creciente mochila de la inmoralidad y de la defensa de los dictadores, que no se hace por razones ideológicas, sino por complicidad en los negocios.

Lo que han puesto en peligro la continuidad de un nuevo gobierno progresista, son los que pusieron en discusión la propia identidad de la izquierda y lo siguen haciendo. No quiero tener que elegir entre Agustín Bascou y Raúl Sendic o entre Bolsonaro y Maduro.