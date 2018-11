Juan Raúl Ferreira

Cambiar se puedeTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendiente¿Hay algo que sirva para “curar” un resfrío?Roger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelMentira la Verdad (El País, Sanguinetti y Palestina)¿Barbarie a que estilo?El relato… (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los uruguayos y el tiempoIzquierdas...Alto el fuego Israel-Hamas: entre alivio y preocupaciónEn libertad… el día despuésLa “carne cultivada” y otras amenazasLa pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Polemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasNavegantes: Democráticos, libres, y de izquierdaPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaIbnKhaldun y los 7.000. príncipesárabesExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del caféCrónica de un fracaso anunciado.¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóven“Navegantes”, la libertad para otra políticaQue tienen los pobres en la cabeza UruguayCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y VidelaLacalle Pou es el candidato idealHaddad, Bolsonaro y el futuro de Latam y el mundoAlcoholismo en CubaEl Brasil autoritario: cinco votos y cómo explicarlosSalgo a caminar y desconfío del prójimoLa insoportable levedad de los inútilesTabaré: No la embarresUrge que Uruguay defina su posición sobre VenezuelaLa histórica e impostergable reforma de la ley orgánica militarCuidado, no caigasSobre las encuestas basadas en avisos de Facebook IIUruguay, mirado desde el mundoLa maradonización de Argentina o viceversaA propósito del borrador del Programa del Frente AmplioSi estás desorientado y no sabés…No llores por mi Argentina… que yo lloro por ti!AUF y Frente AmplioParaguay: estado cloacal

Juan Raúl Ferreira

18.11.2018

El año se fue sin que nos diéramos cuenta. En pocos días más empiezan los preparativos par despedir el 2018. El año próximo nos espera con un gran desafío : la Tolerancia que hemos perdido como comunidad nacional. Se puede ver en el tráfico, en el fútbol, en la calle, ni que hablar en el debate político y en la agresividad de muchos dirigentes.

Está prohibido disentir sin ser acusado de traidor, insultado. El intercambio de ideas y la confrontación de propuestas ha sido substituido por el agravio y la descalificación inmediata al que osa discrepar.

El nuevo año arranca con una fecha muy especial. Sin duda para mi, y creo que para una parte importante de de la comunidad nacional. El 28 de enero, Wilson cumpliría cien años. ¿Podremos un día conmemorarlo sin uso partidista ni expresiones de proselitismo que le hacen sonar a un "uso" que un sentido homenaje? ¿Podremos evitar los sectarismo y agravios? No se. El libro que el Partido Nacional sacó como preparativo me hace dudar.

En dicho libro se me encargó, a pear de mi alejamiento del Partido hacer el capítulo del exilio. Luego sin consultarme violentando el derecho de propiedad intelectual, y normas éticas de respeto, el supuesto había sido transformado, en una hojita en el Capítulo sobre testimonios modificado de tal manera que no representa en lo más mínimos, esa parte de mi vida que compartí con él. Igual me mandaron decir que comprándolo en El País me hacían un descuento. Lo compré en una librería.

Luego recibo una carta formal membreteada (todo está por escrito) donde se me dice (sin que hubiera pedido explicación aún) "sabés bien que lo que decía tu padre en el exilio era para allá, no para adentro." Tremendo. El homenaje es que era un demagogo con dos discursos. No dio ni para contestar. De lo contrario podría haber exhibido cartas suyas donde me pide que inicie contactos con el PIT y la FEEUU cuando nacen para suplantar las legalizadas CNT y advierte que dentro del Partido Nacional va a rechinar. "Si eso ocurre te ruego digas que actúas en mi nombre y representación" escribe con su inconfundible caligrafía.

La foto es elocuente del esfuerzo que tuve que hacer para poder llegar al panteón de mi padre, en el que creo fue el último homenaje le hicieron ante sus restos.

Tremendo. Pero además centenario, coincide con el año electoral. De alguna manera, aquel Caudillo respetuoso siempre por sus adversarios, sus homenajes marcarán el clima en que se desarrollará la campaña electoral. Hubo un año que el partido Nacional quiso impedir que Jorge Saravia y Ruben Martinez Huelmo rindieran homenaje ante la tumba de Wilson. Tuvo que intervenir mi desaparecida madre como titular del panteón para autorizar el homenaje. Hoy el primero es Senador suplente del Herrerismo y el segundo mi compañero de militancia.

Yo tengo la esperanza de que este año sea distinto. Porque de alguna manera marcara el tono de una campaña que no pinta bien. El clima de tolerancia y respeto por la diversidad (también la programática, partidaria, ideológica) son motivo de reconocido orgullo en el ámbito de las naciones del mundo.

Estamos viviendo un momento difícil en la región. Rodeados de autoritarismo xenófobo y racista y de derrumbes financieros. El país se juega seguir la suerte de sus vecinos o no. Empecemos or elecciones en un tono distinto del que tuvieron Argentina y Brasil.

Dr. Juan Raúl Ferreira