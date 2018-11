Inicio | Internacionales Te encuentras en:

KHASHOGGI

Aumentan represalias de Alemania contra régimen saudí por la muerte de Khashoggi

19.11.2018

BERLÍN (Uypress) – El Gobierno alemán paralizará la venta de armas de contratos ya autorizados en el pasado e impedirá la entrada a Alemania de los sospechosos del asesinato en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre.

Berlín fue la primera capital europea en alzar la voz al anunciar que dejaría de exportar armas a Riad, dando a entender que la medida afectaría solo a los contratos futuros. También entonces, el Gobierno alemán explicó que estudiarían qué hacer con los contratos cuya negociación estaba todavía en marcha y aún no se habían firmado.

Ahora, el Ministerio de Economía alemán confirma que las entregas de armas o equipos militares ya aprobadas en el pasado no se realizarán, al menos de momento. Los esfuerzos de Berlín por lograr una posición europea común sobre el cese de exportaciones no se han visto de momento secundados por otros países de la UE, publica El País de Madrid.

“Trabajamos con aquellos que posean licencias [de exportación] válidas, con el objetivo de que no haya exportaciones de Alemania hacia Arabia Saudí”, indicó ante la prensa un portavoz de Economía.

El Gobierno emplea diversos “instrumentos” para evitar los envíos, añadió. “La implementación [del cese de las exportaciones] está siendo examinada con el Gobierno federal. Por supuesto, esto también supone que las exportaciones no son posibles por el momento”, confirmó a este diario a su vez un portavoz de ese ministerio.

En el departamento recuerdan que la canciller, Angela Merkel, ya dejó claro que “en la actualidad no se dan los requisitos para entregar armas” a Riad y evitan dar explicaciones sobre qué va a pasar con contratos en marcha concretos como por ejemplo el astillero Wolgast Lürssen, en el norte del país, que construye 20 patrulleras y donde trabajan unas 300 personas.

La decisión de Alemania tendrá un efecto limitado. Las exportaciones alemanas solo representan el 1,8% del volumen total de armamento que adquirió Arabia Saudí en los últimos cinco años, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Los grandes vendedores de material militar a Riad son EEUU (61%) y Reino Unido (23%).

Asimismo el ministerio de Exteriores confirmó que prohibirá la entrada al país a 18 ciudadanos saudíes, sospechosos de participar en el asesinato de Khashoggi. “Nos hemos coordinado con nuestros aliados franceses y británicos y decidido que imponemos una prohibición de entrada en la base de datos del sistema Schengen”, indicó.

La CIA concluyó que el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán (MBS) ordenó el asesinato del periodista, según avanzó The Washington Post y publicaron después varios medios estadounidenses citando fuentes de la Administración o conocedoras del proceso.

Entre otras cosas, analizaron una llamada que Khalid bin Salmán, hermano del heredero y embajador saudí en Washington, hizo a Khashogghi diciéndole que debía ir a la ciudad para llevar a cabo sus gestiones y garantizándole su seguridad. La llamada, interceptada por los servicios de inteligencia, no evidencia que Khalid supiera del plan criminal, pero los investigadores sí apuntan a que fue llevada a cabo por orden del príncipe. La inteligencia estadounidense también tiene en cuenta que el príncipe supervisa todos los asuntos del Reino. "La posición aceptada es que no hay forma de que esto ocurriese sin él ser consciente de ello o estar involucrado", señala una fuente de la Administración citada por el rotativo de Washington. Otra fuente conocedora de la materia señaló a The Wall Street Journal que la conclusión de la CIA sobre el papel del heredero no se basa en un tipo de prueba directa y definitiva sino en indicios y el conocimiento de cómo funciona la monarquía absolutista.

La noticia de que la CIA considera que el príncipe heredero dio la orden de matar a Khashoggi cayó como una bomba en Arabia Saudí. Si bien no hubo comentario oficial en Riad, resulta muy significativa la rapidez con que ha reaccionado el príncipe Khalid Bin Salmán, que tuiteó menos de una hora después de que se publicara la información: “Tal como dijimos a The Washington Post el último contacto que tuve con el señor Khashoggi fue vía un mensaje de texto el 26 de octubre de 2017. Nunca hablé con él y por su puesto nunca le sugerí que fuera a Turquía por ningún motivo. Pido al Gobierno de EEUU que haga pública cualquier información relativa a esta afirmación”.

La implicación que los servicios de inteligencia atribuyen a Bin Salmán pone muy difícil a la Administración del presidente Trump el mantenimiento de la buena relación con Riad, un bien preciado por los jugosos acuerdos de ventas de armas firmados hace más de un año.

Sin embargo, el mandatario insistió en dar credibilidad al príncipe, que supuestamente negó cualquier implicación en el asesinato en conversaciones telefónicas con Trump. “Bueno, me dijo que no tuvo nada que ver con ello. Diría que me lo dijo quizá cinco veces en diferentes momentos”, explicó Trump.