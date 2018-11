Inicio | Política Te encuentras en:

Foto: Parlamento Uruguayo

UN CANDIDATO “MOTIVADOR”

Amorín Batlle: La “fórmula ideal” del Partido Colorado es que Sanguinetti “lo acompañe” como vice

20.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El comunicador Abel Duarte, que apoya la precandidatura a la presidencia del senador José Amorín Batlle, fue entrevistado este lunes por el programa Desayunos informales, Canal 12, y dijo que el ex presidente, Julio María Sanguinetti, le comentó que el año que viene define si es candidato.

Duarte, que es candidato a diputado por el sector Uruguay Batllista, del Partido Colorado, confesó que desearía que Sanguinetti lo fuera y que, en caso de serlo, auguró que el PC tendría entre 18% y 20% de los votos. A su vez, aseguró que la fórmula colorada será "Sanguinetti-Amorín".

La Diaria consultó al senador Amorín Batlle, quién dijo que la "fórmula ideal" sería al revés: él como candidato a presidente y con Sanguinetti como postulante a vice, ya que piensa que ganará la elección interna: "me parece perfecto lo que Abel piense, pero me importa más lo que dice la Constitución. Como yo voy a trabajar para ganar la interna, no puedo ir de candidato a vice, sino como candidato a presidente por el PC". Por último, Amorín dijo que le parece importante que Sanguinetti sea candidato, porque "es un referente importantísimo" de PC y eso los motiva "para trabajar con todas las ganas".