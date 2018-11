Inicio | Columnas Te encuentras en:

Que grueso error María Julia

Juan Pedro Ribas

20.11.2018

Me pidió el Pastor Manzana y otros Evangélicos cercanos y no cercanos al Movimiento Preocuparse por la Gente del Frente Amplio, de la llamada "Lista de las Sirvientas", que te escribiera unas líneas.

¿Sabes porque María Julia?

Porque a esta gente les sobra clase de la que no se compra en farmacia ni con un titulo, pero es carente en leer y escribir, porque no tienen la suerte de haber sido educada como tú.

Se han abierto paso como pudieron, en barrios muy bravos, donde las Iglesias a veces son la contención al delito y la mala vida.

Como a mi no me atan las estructuras, ni los comité de conducta y soy simplemente un ciudadano de "los últimos de la fila", tengo la tranquilidad de puntualizarte algunas cosas.

Parece mentira, que con tantos inviernos a cuestas, no hayas entendido el valor de lo que es la ponderación y la mesura y aun de la estrategia, no asumas como esencial en la conducta política; el respeto.

Prisionera o aprisionando cargos de poder desde tiempos inmemoriales, tal cual "el otoño del patriarca", te has alejado de la gente, de la humildad y te reiteras muchas veces en la soberbia.

Por supuesto que se te ve en sendas reuniones sociales y fiestas, de esas caracterizadas por el glamur y savoir faire, retozando grácilmente y abrazando a nostálgicos del pasado de aquellos tiempos en que las sirvientas eran las ciervas y "los piches juntaban papeles contra el viento porque se lo merecían".

Mientras a esos lados concurres, el Manzana, el Chaca, la Pastora Mery, Rosario y otros, la luchan en los barrios y en el barro, por la gente y por tu propio Frente Amplio, del cual eres una jerarca.

Estas llegando al final de tu camino, quedan recuerdos de tus actitudes con los estudiantes, con los profesores, con los maestros.

Ahora incuriosas indiscriminadamente en el honor y la fe de tus propios compañeros, cuando deberías tener el valor de explicitar exactamente a quienes te réferis; porque tú como miembro del poder, tenes todas las prerrogativas para estudiar Organizaciones Sociales y Religiosas.

Podes interesarte por saber cuál es la procedencia de los fondos que contratan tantos espacios televisivos, construyen templos faraónicos y si cumplen con los requisitos impositivos.

Podes hacer muchas cosas, menos emplumar a los humildes; es más tendrías que preocuparte porque no fueran víctimas de la depredación, que el diezmo no les llevará sueldos y casas y "los jabones de la descarga" no significaran un instrumento mercantil.

La realidad, María Julia, no quiero utilizar la palabra plaga, pero si decirte, que hay malos evangélicos, malos católicos, malos islámicos y malos políticos.

¿Porque sabes lo que pasa? Que los pobres huérfanos de la comprensión y el afecto de los funcionarios del Estado, recurren a lo que sea para encomendarse a Dios.

