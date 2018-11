Inicio | Columnas Te encuentras en:

El candidato… es el Frente Amplio!!

Fernando Gil Díaz

21.11.2018

Mientras la campaña electoral empieza a despertar en lo que se presagia será un año intenso de resoluciones y declaraciones, los candidatos empiezan a definirse en todas las tiendas políticas del país.

Entre la oposición se abren frentes inesperados como la aparición de un desconocido Juan Sartori que inició una campaña de expectativa donde la única incertidumbre que nos puede interesar es cuándo pagará lo que le debe al BROU, (unos 43 millones de dólares del grupo UAG, del cual es fundador) por decir la única de las interrogantes que nos interesa. Por otro lado, liderados por el titular del Partido Independiente, se abre un espacio que intenta posicionarse como alternativa al Frente Amplio nutriéndose de desencantados de la fuerza política y exiliados del Partido Colorado. Mientras esos espacios pujan por ser parte de la historia, un feriante sigue comprando espacios publicitarios y un ex Presidente asoma como candidateable en el ocaso de su carrera política, logrando ponerle un freno a la fuga de votos hacia el puestero. A pesar de ese escenario, Pepe sigue firme negando su candidatura y los cuatro candidatos del FA empiezan a orejear las cartas de una partida que todavía tiene muchas manos por jugar... Eso sí, a nosotros, los frenteamplistas, lo único que nos debe quedar bien claro es que el candidato es y será -por siempre- el Frente Amplio.

Primero, frenteamplista!

Las encuestas empiezan a mostrar las primeras fotos de lo que se nos vendrá -irremediablemente- en pocos meses más y ni pensar en la mitad del año entrante. Por lo pronto, los frenteamplistas tenemos por delante nuestro Congreso del que saldrá el programa de gobierno para el próximo período. Una instancia que nos define y distingue del resto del espectro político ya que somos la única fuerza política que construye su programa de gobierno de forma plural y democrática con la participación de todos los militantes que hacen sus aportes y lo aprueban en esa instancia congresal.

Desde otras tiendas se empeñan en denostar los logros de un gobierno que cerrará tres períodos consecutivos de transformaciones pero que sabe perfectamente que con eso no alcanza en un mundo en constante movimiento y transformación.

Allá ellos, y sus resentimientos. Algunos se han manifestado desencantados con el FA, prefirieron abandonar la organización y buscar otros horizontes. La historia ha venido demostrando que quienes se fueron de la fuerza política pasaron sin pena ni gloria, mientras que el FA siguió creciendo hasta llegar a ser gobierno. Los hombres pasan, el Frente Amplio queda...

Esa misma historia -de la que todos hacemos parte- será la encargada de definir el acierto o el error de estos movimientos. La "libertad es libre" y esta "colcha de retazos" -que sigue vigente-, reafirma su principio fundamental de la unidad en la diversidad, (aunque halla quienes no lo entiendan así ahora y prefieran salirse de su cobijo).

El tiempo dirá a quien le asiste la razón, y lo dirá con el veredicto del único que tiene derecho a elegir y a equivocarse con absoluta propiedad: el pueblo soberano.

Pero, a pesar de esos que ya no están, y en el inicio de una campaña que promete ser de las más duras, sigo creyendo que el único y principal candidato para seguir transformando este Uruguay es el Frente Amplio. No hay otra fuerza capaz de asegurar que lo avanzado se mantenga y se consolide, menos aún que se desarrolle y amplíe a otros avances necesarios. Las conquistas alcanzadas son valoradas por la ciudadanía pero no definirán la elección. Esas conquistas ya fueron apropiadas y la memoria electoral es muy corta, solo registra lo inmediato y el caudal restante ya se lo considera como algo propio y sin autores. Es así, medio ingrato, pero real.

Es necesario proyectar otro país diferente, tomando como base lo logrado pero sin descansarse en ello pues no basta. Son necesarios cambios estructurales, debemos avanzar y desarrollar el modelo productivo, darle valor agregado a nuestro productos y dejar de exportar solo materias primas. Dar ese salto de calidad es fundamental para que nuestro país pueda competir ya que si no se apuesta a la calidad, en cantidad no movemos ninguna aguja.

Un panorama regional difícil es otro elemento que nos debe impulsar a ser creativos como lo fuimos en ocasión del conflicto binacional con Argentina que nos llevó a los Tribunales de la Haya. Allí aprendimos a caminar sueltos de la mano porteña y miramos al mundo como objetivo comercial que nos permitió darnos cuenta que había otra ventana posible para colocar nuestros productos.

Entonces, si pudimos hacerlo antes, elevemos la mira y pongamos proa a ese salto cualitativo imprescindible.

Cuestiones éticas

La ética se puso en la agenda a partir del episodio Sendic, y en nuestra fuerza política generó un tsunami de reacciones esperadamente lógicas. Nos pegó en la línea de flotación y había que dar respuesta acorde a la identidad de todo frenteamplista. La vara se elevó con la renuncia del Vicepresidente, una reacción que no tuvieron otros protagonistas que también fueron cuestionados desde el punto de vista ético pero siguen atornillados a su sillón lo más campantes.

Hoy se reclama otro gesto, y es uno de responsabilidad de la organización más allá de la del propio involucrado. Es hora que el Plenario del FA tome una decisión que dirima de forma contundente el tema ético que plantea la decisión de Sendic de ser elegible. Un decisión que no se puede delegar y que asumirá el Frente Amplio como tal llegado el momento.

Hay que ser y parecer, ese es y debe ser por siempre nuestro lema. Y por que así es como es y seguirá siendo, estemos orgullosos de estos tres períodos de gobierno, estemos orgullosos de las transformaciones logradas, del crecimiento sostenido del país por más de una década. Defendamos orgullosos las conquistas con el principal objetivo de seguir construyendo al Uruguay del futuro que merecen nuestros hijos.

Hay Frente Amplio para rato, mi candidato es el mismo de todos los frenteamplistas y eso es lo que nos hace tan distintos.

Mi candidato, es el Frente Amplio!!