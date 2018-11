Inicio | Columnas Te encuentras en:

A propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”

Carlos Pérez

21.11.2018

"¿Dónde estabas vos Nikita, cuando sucedieron los crímenes de Stalin?", preguntó alguien en una reunión del Partido Comunista de la URSS. Kruchev dejó de hablar y preguntó: "¿Quién dijo eso?" Y como nadie respondió, la respuesta del máximo jefe soviético fue: "Yo estaba en el mismo lugar en que vos estás ahora".

Dice Roberto Domínguez, en referencia al relato del MLN: "La construcción de un espacio simbólico profundamente irreal, hecho a su imagen y semejanza, desde el cual le hablan a la sociedad. Desde esa perspectiva poco importa la verdad."

Es cierto. La historia reciente contada desde el punto de vista del MLN tiene mucho de justificación de su accionar durante los años en que tuvo vigencia como guerrilla dedicada a la "propaganda armada" de sus ideas de toma del poder. En ese relato, los viejos militantes ex guerrilleros, con EFH a la cabeza y la ayuda de varios otros connotados líderes del MLN, ingresan de cabeza a la argumentación sin reservas de la "teoría de los dos demonios", inventada en la Argentina y adaptada al Uruguay, con destreza singular y visión plana, por el ex Presidente Julio María Sanguinetti.

Las visiones actuales de la historia tienen todas (y no tenemos porqué excluirnos, ni excluir a Domínguez), el gran lastre de la subjetividad y de la posición actual que asumimos en la mesa del debate. Y si no están a salvo los mismos historiadores y politólogos, que se esfuerzan en lograr la objetividad, menos podemos estar quienes nos inscribimos en la disputa (cada uno con su aporte, por pequeño que sea) por el poder. Pero hay que hacer un esfuerzo, ya no de objetivización de los acontecimientos, sino de ubicación en el contexto histórico en que transcurren, y no evadir, ni minimizar, las interpretaciones de la realidad que no son privativas de los Tupamaros, sino que le correspondieron a TODA la izquierda de entonces o, por lo menos, a gran parte de ella. El cuento de salir impolutos e incontaminados de errores de cálculo, de alianzas equivocadas, de hacer pruebas que luego resultaron inconducentes, ya no lo cree nadie a esta altura de la vida. Y mejor sería practicar la autocrítica cuando corresponde, con honestidad y amplitud, y no "hacerle autocríticas" a los otros, como modo de limpiar nuestra propia historia.

Acerca de la aparición del MLN en las remotas épocas de 1962, cuando los cañeros de Artigas luchaban contra las patronales del norte, con asistencia legal y luego de otro tipo de Raúl Sendic, tiene mucho de descontextualizado: Aquí no basta decir que el MLN salió a la lucha armada, porque fracasó la alianza con Erro en la Unión Popular. Eso puede haber condicionado, pero no fue determinante. Bastaría con pensar que muchos de quienes propiciaban la lucha armada, no estaban precisamente en el Partido Socialista fracasado. La aparición de intentos guerrilleros en América Latina tiene su marco en la crisis de los sistemas de dominio imperialista, con la aparición de Cuba como punto de referencia y la proliferación de grupos de guerrilla armada en prácticamente todos los países de la América de habla hispana en respuesta a golpes de estado o a gobiernos autoritarios. El Uruguay no fue menos, porque sus gobiernos, principalmente blancos (58 a 66) tuvieron que ajustar las tuercas a los nuevos estatutos de la dependencia, impuestos por los países centrales para depositar allí los principales efectos de una crisis planetaria. Estos gobiernos, quizás no tanto como en Brasil u otros de la región, se fueron poco a poco transformando en autoritarios, abiertamente violadores de normas de convivencia democrática y dependientes mucho más de los dictámenes de Organismos internacionales de crédito que de programas propuestos a la ciudadanía que los votó. Pero esto no ocurrió como reacción a la prédica de grupos armados, sino a las consecuencias que sobre la población tuvieron las medidas de ajuste. Por eso reaccionaron los sindicatos con una lucha que llevó primero a la creación de la Central de Trabajadores y luego a la creación del Frente Amplio, para la lucha electoral.

Ya sabemos la escalada de autoritarismo que fue haciendo ingresar a estos gobiernos en verdaderas dicta "blandas", sobre todo a partir de la Reforma Constitucional del 66, con sus connotaciones represivas (presidencialismo, uso y abuso de medidas prontas de seguridad, estado de guerra interno, etc) que permitiría más adelante, a la muerte del bueno de Gestido, la aparición de boxeadores y místicos a la cabeza del Poder Ejecutivo. Seres bendecidos por la casualidad para estar allí donde algún mensaje (ya sea divino, o de algún poder terrenal) los pusieron para que estuvieran. Y actuaran, hasta hacer que el poder ejecutivo que ejercían fuera, precisamente EJECUTIVO, sin cortapisas, violentando las normas de separación de poderes, mofándose de ellas y, lo peor: sustituyendo a los políticos (siempre difíciles de manejar) por empresarios amigos, dueños de los medios de producción y de cambio. Casi nada. Recordemos que ninguna de las tantas Medidas Prontas de Seguridad que, con asiduidad, decretaba Pacheco Areco, tenían por motivo la existencia de las guerrillas. No, todas fueron impuestas por la "agitación social" producida por sindicatos y gremios estudiantiles.

Domínguez replica (casi textual) la argumentación de Sanguinetti, quiero creer que por mero descuido: "Su objetivo (el del MLN) era simple: la destrucción de la sociedad socialdemócrata que el Uruguay heredó de la prédica de José Batlle y Ordoñez y de las luchas políticas de principios del Siglo XX..."" Y más abajo, agrega: "y la destrucción de la izquierda de la época y sus organizaciones políticas y sociales" (...). Este es uno de los silencios más importantes del relato tupamaro. Su incipiente levantamiento (...) nunca prosperó. Sin embargo arrastró al país en una espiral de violencia que nos hizo mucho daño."

¿Es tan simple como eso? ¿Podemos asegurar que ese era uno de los objetivos del MLN cuando pasó de su estado "larvario" a manifestarse como una fuerza política que pretendía llegar al poder por las armas? Eso es bien de Sanguinetti, aunque claro, no puedo negar que hoy los nuevos alineamientos de la militancia de izquierda lleven a estos noveles acuerdos teóricos y de interpretación del pasado. Pero Domínguez va más allá de Sanguinetti, y nos larga una idea que es original: también el MLN pretendía destruir a la izquierda de la época. No sé en qué sentido utiliza el articulista el verbo "destruir"; supongo que no querrá decir que su prédica armada también se dirigía contra la izquierda tradicional, porque eso ya sería un despropósito. No creo que tenga pruebas para semejante afirmación. Si se refiere a la lucha ideológica que por aquellos tiempos había en la izquierda, hay que saber que esa polémica se daba mucho entre filotupas y comunistas, entre comunistas y socialistas, entre blancos y colorados, entre ex comunistas y ex socialistas, entre socialistas entre sí, entre estos y aquellos y entre todos contra todos, y no veo nada que provoque esa connotación conspirativa de "destruir" a la izquierda. Vaya pretensión. Lo que había eran caminos diferentes en la izquierda y eso si es importante y es algo que los propios historiadores del MLN muchas veces dejan de lado. Caminos que se fueron decantando, en la medida que la situación del país fue ingresando en el autoritarismo extremo, aún en democracia, y luego en dictadura. Lucha ideológica siempre hubo, y siempre habrá, por más que hoy, por la necesidad de mimetizarnos, utilicemos algún que otro eufemismo. Pero es como que yo dijera que hoy, Navegantes quiere "destruir" al Frente Amplio. No soy capaz de confirmar semejante pretensión.

Y no voy a discrepar con Domínguez en cuanto a la caricatura de la historia que hace el MLN, porque básicamente estoy de acuerdo con él. Lo que sí me parece algo descuidado de su parte es no avanzar en esa historia, no contextualizar los errores y escorar la nave (nada tiene que ver con "Navegantes") hacia el costado conveniente. Porque ahí el relato se vuelve binario y, por lo tanto, apartado de la realidad, tanto como el mismo relato de los Tupamaros y de Sanguinetti. Lo mejor sería preguntarse, primero que nada: ¿Y por casa, cómo andamos? Porque hay otra parte de esa historia reciente que falta en Domínguez, que enarbola la teoría de los dos demonios, igual que Sanguinetti, y en forma especular a la del MLN, pero olvida que también esa izquierda (que el MLN pretendía "destruir") no tiene, la planilla libre de pecados, ni pecadillos, al estar de esa interpretación. Y de esta no se salva nadie. Porque no se trata de decir ahora que LA DEMOCRACIA (o la socialdemocracia) es lo más grande que hay y hubo quienes quisieron destruirla. Sépase que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda, tenían, el mismo concepto, ni le daban el mismo valor a la democracia, por aquellos tiempos, como ahora. Y podríamos entrar al tema de aparatos armados (y aparatitos) y asuntos más etéreos como las contradicciones de militares peruanistas y otros, y varios puntitos más, como el apoyo masivo que, por acción u omisión, logró la misma dictadura para estacionarse 12 años en el país. Lo cual nos llevaría a preguntar (nos) ¿dónde estabas - estábamos- cuando eso ocurrió?, pero sé que no tendríamos la respuesta del auditorio de Nikita. Eso espero.

Otra cosa muy diferente es lo que hoy hace el MLN y sus aliados en el Frente Amplio y en la izquierda. Y acá podemos discrepar más todavía, porque esto fundamenta el motivo por el que muchos compañeros se han ido del FA, entre ellos valiosos compañeros que hoy se alejan con el nombre de Navegantes, o hacia otras tiendas, o aún para su casa. Y como yo no me he ido, y sigo la lucha en el FA, comienzo por decir que respeto hondamente los motivos y causas por las que se alejaron. Seguramente son válidas, y son ciertas. Esto daría para otro extenso texto que no puedo abordar ahora por razones de espacio. Y solo diré que, aún con la "pata puesta contra la barranca", como decían en mis pagos, el MLN ha aceptado integrarse al Frente, y me consta que luchando denodadamente con corrientes centrífugas que "navegaban" para otro lado. Y eso no es poca cosa. Y me consta que en el trabajo de convencimiento para alinear las tropas que amenazaban con salirse del corral, tuvo un papel fundamental el Pepe Mujica. ¿Qué esa integración al FA de esos sectores le ha hecho más mal que bien a la organización? Habría que verlo y ser objetivos en el análisis. Todos sabemos que en determinado momento, el FA estuvo en un tris de romperse y fue Mujica quien pactó con Danilo Astori (explícito o no), para lograr la fórmula conjunta. Y también allí fue fundamental la participación de Astori, para aceptar el pacto. Si no hubiera habido ese acuerdo, para el segundo gobierno, doy fe de que el FA se hubiera despatarrado. Y doy más fe de que el país hubiera ido por otros rumbos en su economía y en todo lo demás. Tampoco eso es poca cosa. Y no dejo de lado todas las barrabasadas hechas por Mujica, como la de apañar a Sendic, o a EFH en su propuesta de transformar a las FFAA en revolucionarias (desvío militarista y mesiánico si los hay) y otras peores, o no tanto. Pero, como decía Todorov: "ya no hay absolutos, y ahora tenemos que elegir entre lo mejor y lo peor, más que entre lo bueno y lo malo". Por supuesto que sin concesiones a la hipocresía, ni a la falta de Ética, ni a la inmoralidad y ni al desconocimiento de la Democracia. Y pensando siempre que a los aliados hay que respetarlos y, en lo posible, atraerlos hacia nuestras tiendas y no agobiarlos, o acosarlos hasta transformarlos en enemigos. Porque, en definitiva, y aunque le cueste reconocer, es el MLN y sus aliados quienes han debido aceptar las reglas de juego y aproximarse a nuestras ideas, y no a la inversa. Por supuesto que no ha sido fácil, porque nada lo es; y menos en etapas de crecimiento masivo. Y eso es una acumulación que, quienes siempre han tenido las cosas claras, no deberían arrojar por la borda de sus barcos que navegan por aguas procelosas, visto el embate de la derecha nacional y regional.

Estas son algunas de mis razones para no ser Navegante y seguir siendo frenteamplista. Con todo respeto, porque pienso que, en la hora decisiva, estarán del lado que corresponde en la historia.

Carlos Pérez Pereira