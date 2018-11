Inicio | Columnas Te encuentras en:

James Jimmy Jones: cobarde hasta el fin

Michael Añasco

22.11.2018

Leo J. Ryan, representante por California ha sido el único congresista estadounidense en ser asesinado en cumplimiento del deber. Fue tiroteado con fusiles automáticos y rematado de un tiro en la cabeza. Después de su visita a Jonestown, en la tarde de del 18 de noviembre de 1978.

a misma suerte corrieron 5 personas más, incluyendo tres periodistas que lo acompañaban. Pero las cámaras siguieron filmando desde la pista de aterrizaje de Puerto Kaituna a 11 Km de Jonestown en la Republica de Guyana.

Jonestown. Cuando la gente oye la palabra "Jonestown", por lo general piensan el horror y la muerte. Lo que es correcto. Pero hay una larga y compleja historia que comenzó con un humilde pastor evangélico pentecostal James Warren (Jim o Jimmy) Jonesen Indianápolis que se autoproclamo "Profeta" y quiso expandir su "Cristianismo Socialista"

Situado cerca de la frontera de Venezuela en plena selva, con aprox.15Km² el Proyecto Agrícola del Templo de la Gente o Jonestown en honor a su "líder espiritual Jimmy (Jim) Jones" se suponía la "tierra prometida". En 1977 casi 1.000 estadounidenses habían trasladado a Jonestown, como se le llamaba, con la esperanza de crear una nueva vida y entregando sus bienes materiales.

El templo comenzó como una iglesia pentecostal en Indianápolis durante la década de 1950.En una ciudad profundamente segregada, que era uno de los pocos lugares donde la congregación de la clase trabajadora en blanco y negro se sentaron juntos en la iglesia un domingo por la mañana. Sus miembros suministraron diversos tipos de asistencia a los pobres - alimentación, el vestido, la vivienda, asesoría jurídica - y la iglesia y su pastor, Jimmy Jones, ganaron una reputación por la promoción de la integración racial.

El ingreso generado por los hogares de cuidado de ancianos, operado por la esposa de Jimmy Jones, MarcellineJones. Un restaurante gratuito, una cafetería donde cualquiera podía comer sin costo alguno, era subsidiado por la iglesia.

Este tipo de acciones son llevados por algunas iglesias en la actualidad,pero era innovadora incluso radical en de la década de 1950. En 1962, Jones tuvo una visión profética de una catástrofe nuclear, por lo que instó a su congregación en Indiana para reubicarse al norte de California.El sociólogo especializado en religiones, John R. Hall en cambio sostuvo la teoría de que en Indianápolis los nuevos miembros de la iglesia eran afro-americanos, sin trabajo constante,sin estudios y sin ningún patrimonio material que entregar al "Templo".Esta situación estaba diezmando sus finanzas y el estilo de vida de la pareja Jones.

A mediados de la década de 1960, más de 80 miembros del grupo hicieron las maletas y se dirigieron hacia el oeste, juntos. Bajo la dirección de Marceline, el templo adquirió varias propiedades en el Valle de Secoya y estableció nueve centros de atención residencial para personas de edad, seis hogares para niños de crianza y Happy Acres, un rancho con licencia estatal para adultos con discapacidad mental.

John R. Hall ha estudiado las diversas formas en que el templo recaudo dinero en ese momento. Los hogares de cuidado eran rentables, al igual que otros emprendimientos como los foodtrucks operados por integrantes del templo. Los miembros también eran capaces de vender las uvas de los viñedos del templo a Parduccibodegas. Los jornales eran entregados a la Iglesia del Templo, no a los trabajadores. Estos esquemas de recaudación de fondos, junto con las donaciones más tradicionales y diezmos, garantizaban un buen flujo de caja.

Los 60 fueron la década del cambio. En este momento los jóvenes, los adultos blancos con estudios universitarios comenzaron a llegar. Ellos utilizaban sus habilidades como maestros y trabajadores sociales para atraer más miembros a un movimiento que vieron como la predicación del evangelio social de redistribución de la riqueza. En los 70s la pareja James y Marcelline Jones llegaron a tener cierto Status social y se codeaban con Ronald y Nancy Reagan. La leyenda urbana se refiere a cena en la propiedad de...Charles Manson.

La Iglesia Templo se expandió al sur de San Francisco,y finalmente a Los Ángeles.Encontrándose con nuevas comunidades de raza negra. Siempre se describe con frecuencia como pobres y desposeídos, estos nuevos reclutas afroamericanos en realidad procedían de las clases trabajadoras y profesionales: Eran maestros, empleados de correos, empleados de la administración pública, el servicio doméstico, veteranos militares, obreros y más.

La promesa de la igualdad racial y el activismo social dentro de un contexto cristiano los había seducido. Independientemente de los motivos de su líder, los seguidores de todo corazón creyeron en la posibilidad del cambio.Pero puertas adentro las políticas racistas seguían en vigencia.Los altos cargos del consejo eran manejados por miembros blancos.

Los "ocho revolucionarios"

El templo no podía escapar del racismo estructural, como los " ocho revolucionarios " señalaron en una carta a Jimmy Jones en 1973. Estos ocho adultos jóvenes abandonaron la organización, en parte, porque se observaron que los nuevos miembros blancos avanzaban hacia el liderazgo por delante de experimentados y calificados fieles de más edad, miembros de raza negra.

La eliminación del concepto de individualidad. Los miembros y no miembros recibieron una variedad de servicios sociales gratuitos: asistencia de alquiler, fondos para compras, exámenes de salud, asistencia legal y becas para estudiantes. Al juntar sus recursos, además de llenar platos de recolección, los miembros recibieron más en bienes y servicios de lo que podrían haber ganado por su cuenta. Lo llamaron " socialismo apostólico ".

"Vivir en comunidad no solo ahorra dinero, sino que también construye solidaridad"J.Jones. Aunque las viviendas comunales existían en Redwood Valley, se expandieron en gran medida en San Francisco.El "Templo" se había convertido en un importante grupo inmobiliario en el Área de la Bahía, gracias a la entrega de propiedades de los nuevos miembros a la iglesia.Mayormente para la especulación de bienes raíces. Otros edificios de apartamentos en la ciudad estaban dedicados a alojar a miembros del Templo no relacionados, muchos de ellos ancianos, que vivían y se cuidaban unos a otros.

Como un gran hermano Jones controlaba los ingresos económicos, el relacionamiento con personas que no pertenecieran a la iglesia, hasta la elección de parejas y casamientos.Sin la aprobación de Jones o Marcelline, podrían ser expulsados.

Huida a Guyana.Ha comienzo de los 70 Jimmy Jones tenía múltiples problemas judiciales.Presionado por denuncias de prensa sobre explotación laboral contra sus seguidores, palizas feroces y amenazas para las familias o individuos que intentasen abandonar la comunidad, Jones afrontó opiniones adversas de la prensa de San Francisco.Además,los 60s habían convertido a "el profeta en adicto".

Para no llamar la atención se enfocó en drogas prescripción.Barbitúricos,opiáceos,anfetaminas,demerol,benzodiacepinas, fácil de conseguir con sus amigos médicos.El profeta se estaba convirtiendo en un doble de Elvis Presley. Obeso, inflado con problemas para hablar o comprender.Pero el FBI no le perdía pisada.

Esto lo decidió reiniciar su comunidad en la lejana Republica Cooperativa de Guyana,(lejos de las leyes americanas) comprando tierras a partir de 1974.Jim Jones llegó en 1977, y se produjo una afluencia de 1.000 inmigrantes, incluidos más de 300 niños y 200 adultos mayores. La situación cambió. Las condiciones eran primitivas, y aunque los residentes de Jonestown no estaban peor que sus vecinos guyaneses, estaba muy lejos de las vidas a las que estaban acostumbrados.

La comunidad de Jonestown se entiende mejor como un pequeño pueblo que necesita infraestructura o, como lo describió un visitante, un "sitio de construcción sin terminar".Todo: aceras, saneamiento, vivienda, agua, electricidad, producción de alimentos, cuidado del ganado, escuelas, bibliotecas, preparación de comidas, lavandería, seguridad, tenía que desarrollarse desde cero. Todos, excepto los niños más pequeños, necesitaban colaborar para desarrollar y mantener la comunidad.

Se crearon granjas comunitarias que proveyeron gran parte de los suministros de Jonestown y los que faltaban eran traídos desde Georgetown, la capital de Guyana, gracias a un acuerdo comercial con el gobierno del país.

Las recomendaciones de los guyaneses cultivar en las zonas desforestadas no fueron escuchadas.Las tierras ganadas a la selva no sirven para la agricultura.Son tierras rojas, acidas con contenido de aluminio(bauxita).Lo único que llego a prosperar, fue la mandioca(yuca), plátanos y algunas variedades locales de maíz.La ganadería bovina fracaso y solo prospero variedades de cerdos locales.Las plagas de insectos hicieron lo suyo.

Se comenzó a destinar dinero a la compra de alimentos enlatados y procesados.Desde leche en polvo, carne en lata, vegetales. Se incrementaron casos de malaria, diarreas y paracitos.La alimentación comenzó a ser racionada.Los generadores eléctricos funcionaban un par de horas a la noche.Se comenzó a practicar la cacería con poca suerte.Las picaduras de serpientes se daban en el mismo centro de Jonestown.No se sabe exactamente cuantas personas murieron por estas causas.Las únicas personas con buen aspecto físico eran Jones, sus colaboradores próximos y sus esposas ya que el profeta había "legalizado" la poligamia, con preferencia por las adolescentes.

Campo de concentración.

En mayo de 1978, una ayudante cercana de Jones, Deborah Layton Blakey, se escapó a Georgetown para buscar refugio en la embajada estadounidense.Ella confirmo lo que temían los familiares de EE.UU, sin noticias de sus seres queridos.Jamestown se había convertido en un campo de concentración.Presentó una declaración jurada en la que hablaba sobre el "control tiránico" del mesiánico Jones, de quien dijo que emitía sermones en altavoces durante horas, llenos de teorías de la conspiración sobre el gobierno estadounidense, desertores y familiares preocupados.

Ella también reportó que en el complejo había escasez de comida y a veces los residentes estaban plagados de enfermedades como la diarrea."Jonestown no estaba preparado para tanta gente, éramos 1.000. residentes y no éramos autosuficientes. Así que Jim Jones sentía la presión", recuerda Laura. poco a poco, la personalidad de Jones comenzó a volverse errática. Más celosa.Paranoica, mesiánica. De acuerdo al relato de las investigaciones reveladas por el FBI, Jones creó lo que se llamaron las "noches blancas", en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias.En esas jornadas comenzó a mencionar acusaciones, como "traidores" y "cerdos capitalistas", para describir supuestas amenazas de la CIA contra su "paraíso"."Durante estas noches blancas", Jones les daba a los miembros de Jonestown cuatro opciones: huir a la Unión Soviética, cometer un 'suicidio revolucionario', quedarse en Jonestown para luchar contra los invasores o huir hacia la selva", reveló el informe del FBI. La gente no era libre de irse. Los disidentes fueron castigados cruelmente.

La cordura de Jones colapsó, o eso pensaron varios testigos.Después de asesinar a Leo J. Ryan, y la de los periodistas que lo acompañaban sabía que todo había acabado. Las secretarias y enfermeras que trabajaban en Jonestown comenzaron a entregar la dulce bebida llena de cianuro. La gente las bebió. Se lo dieron también a los niños y a los bebés. El líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Jonestown, reiteró que las amenazas al paraíso eran reales. Hay que hacer una revolución de "muerte"."Por el amor a Dios, ha llegado el momento de terminar con esto", se puede escuchar en las grabaciones en estado de casi delirio.

Entonces lanzó la frase premonitoria de la muerte:"Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados", sentenció."Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía".

Horror en primera persona contado por Odell Rodas sobreviviente: "Comenzaron con los bebés"

Por Carlos A. Krause.21 de noviembre 1978

Cuando el reverendo Jim Jones fue informado que el Representante. Leo J. Ryan había muerto ..., Jones llama a sus seguidores y les dijo que había llegado el momento de cometer el suicidio en masa que habían ensayado varias veces antes.

"Comenzaron con los bebés," administrar una poción de Kool-Aid mezclado con cianuro, Odell Rodas recordó ayer cuando volví a visitar Jonestown para ver la vista horrible de 405 cuerpos - hombres, mujeres y niños, la mayoría de ellos agrupados en torno al altar, donde Jones yacía muerto ....

Rodas es el único sobreviviente de Jonestown conocido que fue testigo de una parte del rito de suicidio antes de lograr escapar. Estaba ayudando autoridades de Guyana a identificar a las personas muertas el día de anterior.

La mayoría bebieron la poción mortal preparada por el médico de Jonestown, Lawrence Schact, y por las enfermeras, ........, dijo Rhodes. Las madres dieron el cianuro a sus propios hijos antes de tomar ellos mismos, dijo.

Pero otros que intentaron escapar fueron llevados por los guardias armados a el pabellón central, donde el rito se llevó a cabo, dijo Rhodes. a continuación, se vieron obligados a beber el Kool-Aid envenenado y poco después comenzó la matanza en masa, dijo Rhodes, " todo estaba fuera de orden. Los bebés estaban gritando, los niños estaban gritando y había gran confusión."

Se tomó unos cinco minutos para que el líquido tome su efecto final. Jóvenes y viejos, blancos y negros, agrupados, por lo general cerca de otros miembros de la familia, a menudo con sus brazos alrededor de la otra, esperando a que el cianuro los matara.

Comenzaron a sufrir convulsiones, sus ojos rodaban hacia arriba, jadeaban y luego caían muertos, dijo Rhodes.

Al mismo tiempo, la voz repetía y repetia el mismo mensaje por los altavoces." Cerca del final, Rodas dijo, Jones comenzó a cantar, "madre, madre, madre" - una aparente referencia a su esposa, que yacía muerto no lejos del altar.

De los 405 miembros de la comunidad que murieron, Jones y otros dos recibieron disparos en lugar de ser envenenados, de acuerdo con Robert CA, el principal agente de la policía de Guyana en Jonestown ayer.

Otro que recibió un disparo fue María Katsaris, cuyo hermano, Anthony, había llegado con Ryan viernes para tratar de persuadir a su hermana para salir de Jonestown. Anthony Katsaris fue uno de los heridos graves durante el sábado matanza que dejó cinco muertos y unos 12 heridos.

Rodas dijo que logró escapar cuando el médico dijo que necesitaba un estetoscopio. Rodas se ofreció a ir con una enfermera a la enfermería, a unos 300 pies desde el pabellón al aire libre donde los suicidios se están llevando a cabo.

Rodas dijo que los guardias armados lo dejan pasar con la enfermera y se escondieron debajo de un edificio cuando ella entró en el consultorio del médico para el estetoscopio. A las 7:30 de la tarde, cuando parecía que el suicidio en masa había terminado, salió de su escondite y se dirigió a través de la selva a Puerto Kaituma, a cinco millas de distancia.

Fue Rodas, de acuerdo con Robert, que dio el primer indicio de que las autoridades guyaneses cientos habían muerto en un suicidio en masa. Rodas dijo que tenía la esperanza de llegar a los funcionarios de Guyana a tiempo para detener los asesinatos.

Ayer, Jonestown parecía mucho más calmado, después de que el suicidio en masa terminó dos días antes. Los cuerpos estaban donde habían caído, la cuba medio vacía de cianuro con Kool-aid todavía estaba en una mesa cerca del altar en el pabellón al aire libre. Las caras de los muertos llevaban las expresiones de angustia de sus terribles muertes.

Más de 390 de los cuerpos fueron encontrados en torno al altar, muchos de ellos abrazados....

Incluso los perros y los cerdos que vivían en Jonestown habían sido envenenados y ahora yacían muertos en las aceras cerca del pabellón.

En la casa de Jones, aproximadamente yacían otros 10 muertos. CA Roberts, el comisionado de la policía de Guyana a cargo de investigar los homicidios, dijo que sus hombres fueron "descubriendo nuevos cuerpos en lugares aislados" en toda la propiedad Jonestown.

Era una escena espantosa.

Los cuerpos, que habían estado en el suelo durante casi tres días en el clima húmedo aquí, estaban comenzando a hincharse. Un médico de Guyana fue enviado ayer al pincharlas porque se temía muchos estallaran de golpe antes de la llegada de los equipos médicos del Ejército de Estados Unidos.Están programados para llegar a Jonestowny comenzar la identificación y el envío de la vuelta a los Estados Unidos.

Roberts dijo que hasta ahora los únicos no-estadounidenses que se encuentran entre los más de 400 muertos conocidos eran siete los niños de Guyana adoptadas por la comunidad Jonestown.

Como agentes de policía de Guyana continuaron su búsqueda Jonestown ayer descubrieron más de 800 pasaportes americanos cargados en un baúl. Encontraron dinero en efectivo, cheques y joyas y metales preciosos, incluyendo oro.

Hubo especulaciones de que cientos de personas huyeron a la selva y simplemente aún no han encontrado su camino de salida. Pero había también otra teoría: que algunos de los hombres de seguridad Jonestown tomó cientos de residentes de la comuna a una zona remota, posiblemente para matarlos. Reportaje publicado en The Washington Post. por Carlos A. Krause ,21 de noviembre 1978.

Posteriormente Odell Rhodes, comenzó a dar muchas versiones contradictorias lo puso en duda su participación en la masacre.

Cuando los medios dieron cuenta de la tragedia, quedó consignado como el mayor suicidio colectivo de la historia"¿Y los niños? Ellos no se suicidaron. A las madres les arrancaron sus bebés y después le dijeron que era imposible vivir sin ellos", Johnston Kohl, otro sobreviviente.

¿Jimmy Jones inocente?.En 1978 Guyana era un pais de 200 mil. Habitantes.No tenía forma de conservar en frio los cadáveres de 900 personas, ni suficientes médicos forenses. Americano.Se debió esperar la llegada del ejército americano.Pero la autopsia de Jimmy Jones fue la primera en realizarse.Se concluyo que "el profeta" no tomo el jugo con cianuro.Murió, sino por el disparo de una escopeta, en "un Angulo poco probable para ser un suicidio".La segunda autopsia y lareconstrucción de los hechos mostrarían la verdad.

El lento colapso del proyecto, las deserciones constantes hasta Georgetown, la confrontación con sus propios fieles llevó a Jones a un fuerte consumo de barbitúricos,opiáceos, que lo volvieron paranoico.De este vacío de poder se aprovecharon un pequeño grupo de camaradas, entre ellas la enfermera y segunda esposa Maria S. Katsaris de 25 años.Los interminables sermones que salían de los altavoces eran una repetición de grabaciones.Después del asesinato Leo J. Ryan, se inyecto o lo inyecto María Katsaris una fuerte dosis.Pero no murió.Katsaris se supones, lo remato con escopeta.Ella tomo el jugo con cianuro, y se disparó con la misma escopeta.No hubo testigos, pero la masacre podría haber seguido en la selva aun después de que Jones había muerto.¿Inocente?No.El propicio todo esto, pero se cristiano como un cobarde al momento de suicidarse para ir "al paraíso cristiano socialista del másallá".

