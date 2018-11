Inicio | Columnas Te encuentras en:

Decisiones

Luis Fernández

23.11.2018

Allá por el 68 fuimos estudiantes del IAVA. Mis abuelos y mis padres fueron siempre gente trabajadora. Fue hasta casi natural que nos preocupáramos más por la pobreza de muchos, que por la riqueza de unos pocos.

De igual modo fue poco menos que obvio, el lugar que luego ocuparíamos en las luchas estudiantiles contra el gobierno de Pacheco. Tengo el triste recuerdo de haber sido el último que vió con vida a Hugo Spósito, cayó de un balazo en la espalda en las escaleras de la Facultad de Química. Yo era uno de los que esperábamos pasaran los compañeros para cerrar el portón. Hugo fue el último y no llegó a subir los primeros escalones.



A las generaciones que no lo vivieron, les digo que cuando se formó el Frenteamplio nació realmente una esperanza. No fue una consigna. Quién lo vivió no puede olvidar aquél acto del 26 de marzo del 71. Nuestros objetivos no tenían límites, nos sentíamos todopoderosos entre todos, muy sólidos en nuestras convicciones, Las horas de militancia eran la prioridad absoluta. Convencidos de la justeza de nuestras aspiraciones sabíamos que sólo era cuestión de tiempo.



La palabra “compañero” era sagrada.



En el mundo nunca llegaron a entender del todo el fenómeno: FA. Intentaron copiarlo en diversas partes pero sin resultado. A mis amigos les digo siempre, que los habitantes de esta tierra, lo reconozcan o no, son hijos pòlíticos de Varela, Batlle, Seregni y de todas esas luchas obreras desde principios del siglo XX, apoyadas por los estudiantes en la segunda mitad de ese mismo siglo.



¡Cuanta decencia! y ¡Cuanto talento! para marcar estrategias y conductas de esos, y otros grandes. ¡Cuánto honor haber conocido al General!



En los momentos solitarios de la lucha contra la tortura, algunos flaquearon, poquísimos colaboraron y la gran mayoría se mantuvo incólume. A veces se habla demasiado de quienes no merecen muchos recuerdos; y muy poco de los que fueron entregados en cajones cerrados por morir sin claudicar en la tortura.



Qué pueblo!!



Para nosotros acostumbrados a las hazañas, nos costó entender el profundo significado libertario de ganarle un plebiscito a una férrea Dictadura, con la única “publicidad” de los limpiaparabrisas diciendo “NO”. Asombrábamos otra vez al mundo. 60% a 40%



También fuimos a contramano de la historia universal cuando en noviembre de 1989, un frente policlasista vanguardizado por un Partido comunista pro URSS, conquistó el Gobierno de la capital, cuando precisamente días antes había caído el muro.



¡Pavada de organización política! En el mundo seguían sin entendernos.



Con esos logros y esa gente, fue casi lógico que nos creyéramos invencibles.



El sistema nos tiró con todo lo que tuvo a mano, incluso con los milicos y no pudo hacer mella.



Pero...ese mismo sistema se nos metió, sin que nos diéramos cuenta, en unas cuántas “trincheras individuales”.



Un amigo sicólogo me dijo, que ese tipo de personas con pocas convicciones, y falso proceder, no tiene “Ley”. Se refería a esa voz interior generalmente asociada a la figura paterna, que te dice, lo que está bien y lo que está mal. Al parecer eso se va consolidando desde la infancia. El que no tiene “Ley” vive casi exclusivamente en el tiempo presente. Busca satisfacer sus deseos todo lo que la realidad le permita, sin quedar en evidencia. A veces mienten y lo hacen tan bien que se creen su propia mentira. En el fondo son muy falsos y no deberían participar en política.



Hay otros que nunca creyeron mucho en la ley o las Instituciones. Son los que se manejan en forma casi exclusiva con una premisa: “El fin justifica los medios”



Esos tampoco tienen ley, lo único válido son sus “fines”. “Fines” que muchas veces, no son públicos y por eso dicen: “Como te digo una cosa te digo la otra”.



Cuando unos y otros se juntan son “dinamita” y pueden hacer explotar todo...



Los frenteamplistas de la primera hora, los de la segunda o los de la tercera, ¿Nos merecemos esa “explosión”?



¿Los que irán a ese Plenario llevarán consigo la historia y el sentir de todas esas generaciones? El 99% de todos los asistentes, lleva una vida entregada a la militancia por aquellas premisas, sentires y dignidad de siempre y de tantos. ¿Serán capaces de poner sus brazos, manos y tripas al servicio de la NO-verdad?



¿Nos venció tanto el sistema?





