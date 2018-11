Vienen por la rambla

William Marino

23.11.2018

Allá por 1960, en este país se genero una polémica, por la intención de querer construir edificios sobre la Rambla para los desalojados del barrio Sur y Palermo. Uno de ellos sería el edificio CH 20, construido en la Rambla Republica Argentina y Cuareim, en el año 1967, por el INVE.

Fue construido bajo el gobierno de Pacheco Areco, en el 2013 según la Agencia Nacional de Vivienda estaba próximo a caerse, con peligro de "eminente derrumbe", que si que no, que no que sí. Lo que más se dijo era que el edificio tenía problemas estructurales. Fueron desalojadas 96 familias, en pocos meses, aunque más rápida fue su demolición, pues ello ocurrió entre los meses julio y setiembre del 2014. Por ese entonces se rumoreaba la construcción de un hotel 5 estrellas y ese edificio era mal visto. Pero el hotel 5 estrella sobre a esa altura de la Rambla NO es nuevo. Al principio de la década del 60, del siglo pasado, comenzó hablarse del proyecto de que la calle Cuareim llegara a la Rambla pues la construcción de un hotel 5 estrella estaba al llegar. Ni Cuareim llego a la Rambla ni se realizo por esos lados ningún hotel de lujo. En 1964 a instancia del Instituto Nacional de Vivienda Económica (INVE) se comienza a construir un edificio de 96 apartamentos sobre la Rambla el CH 20, que en 1970 ya culminados se sortearon entre los vecinos desalojados del barrio Sur y Palermo, en su gran mayoría gente muy humilde y al decir de aquel entonces gente de color, en mas criollo negros. Hoy se diría afro descendientes. Los terrenos ganados al mar, (1930-1935) durante la construcción de la Rambla pasaron a ser administrados por la comisión de la Rambla Sur. Pero nuestra Rambla tenia aquel "olor a pobre", pues nuestros ricos en lo económico vivían en otras zonas, aunque esta ya estaba muy codiciada por los grandes grupos de inversores en grandes edificios y mas con vista al mar. En pocos años Pocitos paso a tener decenas de grandes edificios de apartamentos. Pero curiosamente de la escollera Sarandí al Parque Rodo, se puede decir nada. En esta zona los grandes conventillos, hoteles-pensiones de mala muerte, era el lugar de residencia de trabajadores y gente de escasos recurso, esa eran la inmensa mayoría de la población, del barrio Sur y Palermo. En 1978 en plena dictadura, se le comienza a tirar grandes y emblemáticos conventillos. El 3 de diciembre se desaloja al Medio Mundo, dos días después se lo tira abajo. En enero del 79 se desaloja al conventillo Ansina y de inmediato se lo tira abajo. En la prensa saldrán los motivos reales, el gobierno dictatorial alegaba que "los negros y sus tambores empobrecían la ciudad y por lo tanto no podían, ni debían vivir en el centro de Montevideo porque perjudicaban su atractivo inmobiliario y turístico", En el 2011 comienzan los rumores de la construcción de un hotel cinco estrella en la zona del CH 20, hacia más de 20 años que no tenia mantenimiento. Se realojan a 96 familias algunas con más de medio siglo en la zona. Al igual que en la dictadura el edificio se tira abajo en pocos días y se construye una hermosa plaza para el disfrute de.......

Del hotel cinco estrella se dejo de hablar, hasta que aparece, de la manga López Mena y su proyecto sobre el Dique Maua, muy cercano al antro de droga y vicios del CH 20, que por suerte al decir de muchos ya no estaba ahí para el deleite y disfrute de turistas que desembarcarían ahí cerquita. Pero eso NO tiene andamiento, vecinos y fuerza política dicen NO, ahí no. Pero el gran capital inmobiliario no afloja y parece gritar "queremos la Ramblaaaa", y para ello ya tienen aliados. Cerca del puerto del Buceo esta el cementerio del Buceo, unas 20 hectáreas, ya comenzó la operación ablande. Se dice y se confirmo por parte del Intendente Daniel Martínez, que en el correr del presente año se recibió propuestas privadas para trasladar el cementerio del buceo, "aunque está muy lejos de tomar una decisión". Pero sale Cristian Di Candia, secretario general de la intendencia, diciendo que es algo sencillo, "no es complejo de hacer", que se "podría llamar a un concurso internacional y eso sería un sueño para cualquier urbanista presentarse a diseñar una mini ciudad, en ese lugar frente al mar. En cualquier lugar del mundo los cementerios se mudan". En otros reportajes y/o entrevistas el Secretario de la Intendencia agregaría "me encantaría poder mover el cementerio, eso lo tengo entre ojo y ojo, pues es de locos tener muertos con vista al mar"........ En mi opinión sigo creyendo que se le está realizando un mandado a los grandes capitales financiero que mueven cientos de millones de dólares, eso puede ser consciente o inconscientemente. Aunque pienso que vienen por la Rambla, podemos vender el edificio central de la Intendencia de Montevideo, pues está en un lugar privilegiado. También podemos pensar que detrás de esto puede venir, el pedido por el Parque Rodo, el Club de Golf, decenas de plazas como la de Republica de Corea o el propio Cementerio Central. Vendamos todo, si es por un problema de dinero, pero seamos más consientes y honestos, digamos porque queremos venden un cementerio con unos 130 años de VIDA. Finalizamos con unas palabras del arquitecto Rey: "es necesario pensar que no es un lugar residual de la ciudad, sino que es un espacio significativo, con dimensión simbólica para los habitantes".