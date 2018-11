Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVII, Nro. 762: Bronca, programa y equipo

24.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 26 titulando en su portada: 'Bronca, programa y equipo'.

Escriben en este número:

Gustavo Arellano, Keymar Ávila, Diego E. Barros, Comisión organizadora - Primeras Jornadas de Reflexión en Ciencias Sociales, Ernesto Daranas, Luis Fazenda, José Antonio Figueroa, Ignasi Gozalo Salellas, Álvaro Guzmán Bastida, Claudio Katz, Loïc Le Clerc, Mario Osava, Kerron Ó Luain, Héctor Muniente Sariñena, José Luis Rocha, Daniel Raventós, Esteban Valenti, Horacio Villegas







Bronca, programa y equipo

Por Esteban Valenti



Es cierto lo que dicen algunos para zafar de las denuncias, hay que tener un programa y no solo bronca por la inmoralidad y el acomodo. Pero con una aclaración importante, saber con claridad lo que no hay que hacer es todo un programa, en particular en la izquierda actual o en los que se consideran de izquierda.







Mike Davis no se equivocó: Que arda Malibú

Por Gustavo Arellano



Durante el periodo de incendios, pienso siempre en Mike Davis, autor de uno de los ensayos — perdonen el juego de palabras — más incendiarios en los anales de las letras del Sur de California: “Razones para dejar que arda Malibú” [“The Case forLettingMalibuBurn.”]. Vuelvo a este capítulo de su libro “Ecology of Fear” cada vez que aúllan los vientos de Santa Ana y huyen millares de personas de furiosas hogueras, un ritual que solía sucederse cada dos años, pero que ahora parece producirse cada dos meses.







El fascismo de la amapola y el sistema educativo inglés

Por Kerron Ó Luain



‘Y aún te enseñan en la escuela acerca de aquellos gloriosos días de dominio’.

Lo que Jon Snow, periodista del Channel 4 (de la television inglesa), identificó sabiamente como ‘fascismo de amapola’ [la amapola es en Gran Bretaña el símbolo de los caídos, originalmente de la I Guerra Mundial, y se lleva en la solapa todos los meses de noviembre a modo de homenaje] llegó a su crescendo este fin de semana, como sucede con más vitalidad con cada año que pasa. Sin embargo, este año de 2018, dado que era el centenario del Armisticio de la I Guerra Mundial, el tono del crescendo se ha sentido más agudamente de lo habitual.







Francia: la indignación contra la subida de los carburantes y el papel de la izquierda

Por Loïc Le Clerc



Emmanuel Macron "asume perfectamente" el aumento de los precios de los combustibles. "Asumir" es el verbo que emplea habitualmente el presidente de la República francesa para despreciar con un gesto las críticas a su política. Como si fuera suficiente asumirlas.







Los Salvini que nos atormentan destruyen los regímenes democráticos por dentro

Por Luis Fazenda



Lo que une a los Salvini, Bolsonaro y a los Trump, no son las embajadas de Steve Bannon, sino el Estado que prepara la escalada represiva y militarización del conflicto social.







Honduras: Crisis migratoria y medidas antipopulares del gobierno y el congreso

Por Horacio Villegas



El mes de octubre y el comienzo del mes de noviembre han trai´do consigo una ininterrumpida marea de acontecimientos poli´ticos que en nada contribuyen a solucionar la crisis migratoria, y el problema de fondo que es la presencia del gobierno nacionalista en el poder.







Paraguay: Agronegocio, alternativas y resistencias

Comisión organizadora - Primeras Jornadas de Reflexión en Ciencias Sociales



El pasado 12 y 13 de octubre en Asunción Paraguay, referentes académicos, de organizaciones sociales, militantes y profesionales de distintas disciplinas nos hemos reunido para debatir sobre los impactos y consecuencias del avance de los agronegocios en América Latina y las respuestas ejercidas por las poblaciones locales.







¿Un éxodo venezolano?

Por Keymar Ávila



La migración Venezolana es hoy tema de debates políticos, relaciones bilaterales y trabajo de ONG. Y no menos importante, de propaganda ideológica. Pero, ¿cuáles son realmente sus magnitudes y quiénes migran? ¿Cuánto de propaganda y cuánto hay de realidad? ¿Cuáles son las funcionalidades políticas y económicas que subyacen detrás de estos eventos? El gobierno venezolano niega las dimensiones del éxodo e implementa un plan de retorno con finalidades publicitarias. Mientras tanto, la xenofobia crece en América Latina y se evidencia la necesidad de generar nuevas formas de abordar el problema.







Cuba: Sobre el Proyecto de Constitución

Por Ernesto Daranas



Algunas cuestiones de partida

Parte del sistema legal cubano se ha centrado en ofrecer respuestas coyunturales a los problemas derivados del propio diseño nacional. En consecuencia, más que un estructurado cuerpo de leyes, se cuenta con un apreciable grupo de disposiciones transitorias, de carácter regulatorio y a veces disonantes con la propia Constitución vigente. El Proyecto presentado no escapa del todo a esa tradición, y su diálogo con la Gaceta Oficial número 35 (10 de julio de 2018), resulta inevitable, en tanto coinciden en el tiempo y comulgan en algunas intenciones.







Nicaragua: Tres errores letales del régimen orteguista

Por José Luis Rocha



Daniel Ortega et al. se refocilan en el éxito obtenido al asestar un mazazo netamente militar sobre un problema político. Su triunfo artillado sobre una revuelta cívica fue pírrico por sus consecuencias económicas, fue despreciable por haberse cebado sobre una población desarmada, pero también fue innegable y contundente.







“El silencio de otros” o la radical realidad

Por Daniel Raventós



El silencio de otros es un documental extraordinario. El pasado viernes 16 de noviembre ya puede verse en cines del Reino de España. En 96 minutos se denuncia de forma muy concienzuda las consecuencias de la ley de Amnistía de 1977, mediante entrevistas superpuestas a testigos, abogados y la jueza argentina María Servini.







Joseph Stiglitz / Economista. “El poder del mercado es abuso de poder”

Por Álvaro Guzmán Bastida, Ignasi Gozalo Salellas y Héctor Muniente Sariñena



El mundo parece decidido a dejar a Joseph Stiglitz en fuera de juego. Después de asesorar al gobierno de Bill Clinton y liderar el Banco Mundial a mediados y finales de los años noventa, y de ganar un Premio Nobel en 2001, el economista de la Universidad de Columbia pasó a ser uno de los críticos más agudos tanto del abandono de la clase trabajadora por parte del Partido Demócrata como –de manera clave– de las desigualdades y desequilibrios de poder originados por la globalización en los países del Sur.







Stan Lee, el superhéroe que se creó a sí mismo

Por Diego E. Barros



Fue a la vez creador y miembro (más) destacado de ese olimpo de dioses modernos que son los superhéroes; al menos los pertenecientes a una de las dos grandes familias.







América Latina, fascismo y guerra de nuevo tipo

Por José Antonio Figueroa



En países como Venezuela, Brasil o Colombia, el deterioro de las condiciones de vida de la población ha hecho que una retórica moralista sitúe la inseguridad como un problema prioritario que debe resolverse mediante el uso de la fuerza física.





Interrogantes en la era Bolsonaro

Por Claudio Katz

Rebelión



Es evidente que el nuevo presidente de Brasil surgió del golpe institucional contra Dilma. Hubo una gran manipulación electoral para impedir la victoria del PT, que terminó arrollando a los viejos partidos de la derecha. Acallaron a Lula, pero demolieron también a las formaciones conservadoras tradicionales. La llegada del inesperado capitán a la primera magistratura genera múltiples incógnitas.







La energía solar empuja el desarrollo social en barrios pobres de Brasil

Por Mario Osava

IPS



Paneles fotovoltaicos instalados en tres edificios del barrio pobre y empinado del Morro de Santa Marta, en Río de Janeiro. En el medio, la Guardería CEPAC, que redujo 80 por ciento de sus gastos con esta energía, con una terraza verde y dos conjuntos de paneles. Crédito: Mario Osava/IPS







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy