“HAY BUENA VOLUNTAD”

Estatuto de la AUF: Hubo importantes avances, según Pedro Bordaberry

24.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Este viernes hubo avances, en la extensa negociación, entre las partes por la aprobación de un nuevo estatuto para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), acorde a las exigencias de la FIFA, ya que los clubes y los grupos de interés encaminaron el principal punto de discordia: la conformación del congreso.

Según consigna FútbolUy, de Montevideo Portal, Pedro Bordaberry estuvo en Buenos Aires reunido con representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la FIFA. Lo acompañó el presidente de River Plate, Willie Tucci, que estaba en la capital argentina por negocios personales y terminó acompañando al presidente del Comité de Regularización de la AUF.

"Estamos trabajando acá en Buenos Aires en comunicación con gente en Montevideo", reveló Bordaberry a Subrayado, y destacó la "buena voluntad de todos en Montevideo de buscar un acuerdo", dentro de un contexto con "muchos clubes con distintas opiniones poniendo de sí para el acuerdo".

Si bien Bordaberry aclaró que el nuevo estatuto "no está pronto", tiene la esperanza de que entre el sábado y el domingo se termine de concretar. "Se trabajará el fin de semana y el domingo a última hora se envía", explicó, y agregó que entre las 48 y las 72 horas posteriores se daría su aprobación.

Lo que resta definir es "la integración del congreso", que ha sido el punto de la discordia y tendrá un total de 78 votos. Estarán representados la Liga Universitaria y la Organización Nacional del Fútbol Infantil, y ya quedó definido que los futbolistas tendrán 11 votos. Además, habrá una Liga Profesional, condición fundamental impuesta por el grupo clubista 'G10'.

Desde la Conmebol el mensaje fue claro: si el 30 no hay estatuto, la AUF quedará suspendida. No obstante, el acuerdo es inminente. Restan detalles respecto a algunos filtros que se establecerán para la aceptación del representante de los jugadores. Hasta el lunes no habrá aprobación oficial, pero el optimismo en los dirigentes va de la mano con los últimos avances.

