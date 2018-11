Inicio | Política Te encuentras en:

Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

“El sello 609 es vivir como vive la mayoría”

José Mujica llamó a evitar “una confrontación estúpida de medio país contra medio país” y a cultivar “un nosotros”

25.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El Movimiento de Participación Popular realizó el acto de lanzamiento de campaña en el Platense, un día antes de definir su apoyo por la ministra de Industria Carolina Cosse.

Mujica comenzó recordando el primer acto en el 85, recién salido de la cárcel. "Pesaría 40 kilos", recordó, y agradeció a quienes le dieron confianza durante su mandato y recordó que un compañero fue a devolver el viático que les sobraba y como no estaba prevista la devolución terminó donando 45 mil dólares de herramientas para el Plan Juntos, según consigna Montevideo Portal.

El ex mandatario lamentó la filosofía imperante en la que "el que no llega a ser rico fracasa, parece que triunfar en la vida es hacerse rico". En ese sentido dijo que "el sello 609 es vivir como se piensa el deber de vivir como vive la mayoría de nuestro pueblo".

"Si nuestra lucha es por mitigar las desigualdades a veces atroces tenemos que ser coherentes en nuestra vida", afirmó y llamó a ser ciudadanos y no consumidores empedernidos.

El ex presidente planteó que quienes asumen el compromiso de la política "no es un compromiso para un cargo, es un compromiso para luchar toda la vida" y recordó los valores de la revolución francesa sobre igualdad y el valor de las decisiones de las mayorías.

"Hay que tener la devoción de vivir como vive la mayoría y el que no tenga la capacidad de entender y abrazar esa sobriedad que busque otros caminos, que los hay", aseguró.

"El tener una convicción no da derecho a despreciar al que piensa distinto. La felicidad significa ser coherente con lo que uno siente adentro, pero estas cosas no se imponen se sienten o no se sienten", agregó.

Mujica llamó a preguntarse "¿Por qué naciste tú, si había 40 millones de probabilidades que naciera otro?, ¿cuáles es el sentido de tuvo vida?". "Nacer, nacen las hormigas, los escarabajos, las lechugas. ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿ser una máquina de pagar cuotas o cultivar los afectos? La vida no es solo yugo, hay que tener tiempo libre, para la compañera, para los hijos para los amigos, porque te vas a llevar los sentires de lo que has vivido", afirmó.

El ex mandatario dijo que como pueblo olvidamos las dificultades que vivió el país en los primeros años de 2000, en materia de desempleo, alimentación y pobreza. Mujica dijo que nos "atropelló la tecnología" y calificó como "formidable" la posibilidad de tener un celular en el bolsillo, aunque advirtió que también con él vino lo malo porque le dio "voz anónima y cobarde a todos los idiotas y a todo los tránfugas".

"La universidad potencial que el muchacho lleva en el bolsillo se le puede transformar en una cloaca (...) y quedar en banda para un montón de mensajes prefabricados. Ninguna dictadura en la historia de la humanidad tuvo ese poder de meterse en la mentalidad de la gente", señaló y llamó a que los partidos políticos no contraten equipos para manipular los contenidos.

"Necesitamos unidad nacional, a pesar de las diferencias, porque el pequeño Uruguay con todo lo que lo puedan criticar es el país más justo y más equitativo de toda América Latina y esto hay que conservarlo y eso es un desafío del Frente y de todos los partidos políticos del Uruguay", agregó.

Mujica dijo que la concentración de la riqueza es la principal amenaza que tiene la democracia representativa, porque la riqueza "termina siendo poder político para imponer intereses y empujar a los gobiernos". "32 latinoamericanos tienen lo mismo que 300 millones de latinoamericanos y su riqueza crece el 21% anual y la de los países un 2%", añadió.

El ex mandatario destacó el rol de las revoluciones liberales y su valor de tolerancia y respeto a la opinión del otro. "Mucho tenemos que agradecer y mucho tenemos que temer hoy al incremento exponencial de la desigualdad", agregó.

Mujica dijo que hay incertidumbre en la economía y nadie sabe qué es lo que puede pasar. "Estamos en campaña electoral y nos van a hacer un montón de promesas. Yo no estoy para prometerle verso a mi pueblo", señaló y puso como ejemplo el sector lácteo y los cambios en los precios internacionales.

El líder del MPP llamó a evitar "una confrontación estúpida de medio país contra medio país. A pesar de las diferencias cultivar un nosotros. Hay cosas que nos obligan a estar espalda con espalda".

Refiriéndose al "verdadero poder", Mujica mencionó los casos de la corrupción en Argentina: "Yo no sé si es cierto en Argentina el bolso de este o aquel. Pero supongamos que es cierto, lo que perdió Argentina en 15, 20 días legalmente es varias veces más que todo el afano que pudieron haber hecho".

Mujica dijo que se buscó una candidatura no sectorizada, de los frenteamplistas independientes, para mantener al Frente Amplio unido, pero fracasó y ese fracaso "expresa la gravedad de la enfermedad".

"Sé que la unidad de los partidos en general está bastante jaqueada en todos los partidos del Uruguay pero es mucho más grave en el frente por las dimensiones que tiene. Están quedando pocos vivos de los que lucharon décadas para transformarnos en una opción. Se van para los cementerios muchos de los que estuvieron en esas luchas. Sin unidad la izquierda estará siempre derrotada porque las derechas se juntan por sus intereses y las izquierdas se dividen por sus ideas", afirmó.

Para Mujica "sobran síntomas que están hablando de una pulverización política". "¿Puede haber 30, 40, proyectos de izquierda o son choques de personalidades? Hay que hacerse esa pregunta. Hay un capital mucho más importante que ganar o perder que es conservar la unidad".

Mujica dijo que los cuatro candidatos son buenos y destacó la lucha del proletariado de Andrade, la visión comprometida del mundo digital de Carolina Cosse, la solvencia en la economía de Mario Bergara y la pasión por la gestión de Daniel Martínez.

"Todas las capillas frentistas que son muchas, tratan de apostar a ganador y se agrupan donde hay candidaturas consolidadas, pero el gran partido no es la interna, el gran partido es en octubre", afirmó.

Mujica desatacó los avances en contra de la discriminación de género, pero aseguró que la profunda discriminación es de clase, asegurando que hay una clase "que nos detesta porque tenemos olor a gente común, del pueblo".

El ex mandatario también se refirió a la decisión de no ser candidato: "para mí hubiera sido mucho más fácil haber dicho sí que haber dicho no. No solo que estoy viejo percibo que viene otro tiempo, ni mejor ni peor, distinto. Yo soy de otro tiempo".

En el acto, que contó con la participación del dúo Larbanois Carrero, Gerardo Nieto, Ana Prada y Patricia Kramer, también habló Juan Raúl Ferreira, recién incorporado al Espacio 609.