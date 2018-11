La bellezaBronca, programa y equipoLas tres mentiras de CosseConceptualizando una controversiaLa ONU no vela por los Derechos Humanos1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?Vienen por la ramblaDecisionesEstrategias para enfrentar a UPMJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finDe izquierda (Abordando eso gris, que parece la teoría).La coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”El candidato… es el Frente Amplio!!Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasLa pospolítica y el pos Uruguay ¿que se viene?Polemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias ArtigasProhibición del café¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?Los Mismos Cerdos de SiempreEsperando a Kusturica: “El Pepe, una vida suprema”La arqueología una ciencia jóvenCuando el socialismo uruguayo estaba entre López Rega y Videla

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS

“Perdón a Casal”: Mujica no se presentará ante la comisión y pide “que se remitan a los informes de la DGI"

27.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El ex presidente, José Mujica, debía comparecer, este lunes, ante la investigadora que analiza el financiamiento privado de los partidos políticos, específicamente por el "perdón" que tuvo la Dirección General Impositiva (DGI) con una deuda del empresario Francisco Casal durante su gobierno.

Según informa Montevideo Portal, el ex presidente no acudirá a la comisión, tal como estaba previsto. lo que, para colorado, y legislador denunciante, Adrián Peña, es una "pésima señal".

"Mujica no acudirá a la investigadora a pesar de estar citado. Es una pésima señal que actores relevantes del sistema político tengan una actitud de este tipo con una comisión votada por el Parlamento", escribió en Twitter el legislador.

Para Peña, está claro "una vez más" que Mujica "no cree en el sistema". "Personas con gran poderío económico han sido los que han sustentado el discurso de un personaje que la historia juzgará. Pocas veces el poder económico ha incidido tanto en las decisiones políticas", continuó.

Peña comentó, al portal citado, que Mujica envió una nota a los integrantes de la comisión recomendando que se "remitan" a los informes de la DGI y del Poder Ejecutivo. "Se desprende de esa nota que Mujica no tiene interés en participar de la comisión. Es una lástima viniendo de un político tan importante que hasta hace muy poco fue senador", lamentó el legislador.

La comparecencia de Mujica estaba prevista para este lunes 26, cosa que no sucedió. Públicamente, al ex presidente se lo vio en una actividad con el teólogo brasileño Frei Betto en la Huella de Seregni.

La última sesión de la comisión está prevista para el próximo lunes 3 de diciembre, pero Peña aseguró que Mujica no participará. "Queríamos hacerle unas preguntas, porque el informe que presentó Borrelli (ex fiscal de Corte y ex presidente de la Jutep) nos dejó varias dudas", dijo Peña.

En 2013, el por entonces presidente había asegurado que el Estado uruguayo iba "derecho a un pleito" en el que "probablemente" se perdiera una "carrada de plata". Mujica aseguró que él no había perdonado ninguna deuda, sino que Presidencia "recibió un pedido de acuerdo con una cuestión institucional para que estudiara el asunto".

"Y les pidió informe a los fiscales y estudió un año y medio el asunto", dijo entonces a TV Ciudad, tras aclarar que había varios informes jurídicos que daban la razón al contratista.

Hace una semana compareció en la comisión Daniel Borrelli, ex fiscal de Corte y ex presidente de la Junta de Transparencia. Ante la comisión ratificó que en aquel entonces consideró que Casal no tenía deudas con la DGI.

"En el escrito discrepé con el dictamen de la DGI", aseguró. Borreli dijo que en el expediente estaban las opiniones de varios catedráticos de derecho tributario y que se remitió a ellos.

"Lo que yo opiné fue eso, pero los dictámenes no son vinculantes, los jerarcas se pueden apartar de ellos con resolución fundada, y además Presidencia tenía dos secretarios letrados muy capacitados", dijo.

En aquel entonces, el presidente de la comisión, el nacionalista Alejo Umpiérrez, dijo que las declaraciones de Borrelli "dejaron más dudas sobre un tema que sorprende".

"Borrelli fundamenta su vista de la época en informes técnicos jurídicos que fueron aportados por el grupo Casal, menos uno. Por lo tanto, deja más dudas sobre un tema que sorprende. Es un caso único en la historia, que un presidente termine resolviendo una deuda tributaria", dijo el legislador.

Peña también dijo que Borrelli sostuvo en su momento que no había riesgo de juicio, pero que no hizo referencia a la multa de la DGI contra Casal.

