Foto: Parlamento Uruguayo

LEY QUE OBLIGUE A DEBATIR

Amado propuso proyecto de ley sobre debate presidencial y ya tiene “el visto bueno” de Lacalle Pou y Martínez

27.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El diputado Fernando Amado se mostró optimista, luego de las reuniones que mantuvo con los precandidatos Luis Alberto Lacalle Pou y Daniel Martínez, a quienes les pidió apoyo para su proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los debates presidenciales.

Luego de los encuentros, Amado dijo que, si bien su intención es que el proyecto sea aprobado en el Parlamento, "ninguna bancada va a aprobarlo sino tiene el apoyo de su candidato a la Presidencia", según informa Montevideo Portal.

Amado señaló además la necesidad de combatir "la vieja viveza criolla" que hizo que no hubiera debates presidenciales luego de 1994, dado que "siempre el que aparecía como favorito en las encuestas evitaba debatir porque no le convenía".

Si bien es la segunda legislatura en la que presenta el proyecto, el líder de Batllistas Orejanos consideró que la elección de 2019 presenta un escenario más favorable a la realización de un debate. En ese sentido, señaló que se trata de una elección "de final abierto" porque no hay un claro favorito y destacó que "ya no participan los candidatos de la vieja guardia" que podían huir de los debates "porque no se lo dieron cuando ellos los pidieron".

Amado valoró la posición favorable de Lacalle Pou y destacó que "no cambió su postura" a pesar de su crecimiento electoral. También consideró fundamental el visto bueno de Martínez, teniendo en cuenta la necesidad de una "actitud proactiva" del Frente Amplio para que el texto sea aprobado en la actual legislatura.

El legislador contó que el único pedido de Martínez fue que se garantizara la "ecuanimidad" en el debate para que no reúna a "todos los candidatos pegándole al candidato del oficialismo".

Amado hizo hincapié en su voluntad de que los debates "no se conviertan en una mera exposición de todos los candidatos" sino que exista un intercambio entre los presidenciables. En ese sentido, reconoció la necesidad de encontrar "un mecanismo" de debate entre los múltiples candidatos que participen de las elecciones nacional de octubre.

El ex integrante del Partido Colorado adelantó que continuará su ronda de reuniones con precandidatos de todos los partidos. En los próximos días se entrevistará con el colorado Ernesto Talvi y ya espera confirmaciones de la frenteamplista Carolina Cosse y Edgardo Novick, del Partido de la Gente.