TABACALEROS

El ministro Bonomi salió a explicar su conducta y la detención de los trabajadores que protestaban

27.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Durante la inauguración de la ruta 30 se produjeron incidentes. Dos trabajadores tabacaleros quisieron desplegar una pancarta y fueron impedidos de realizarlo. Uno de los actuantes fue el Ministro del Interior junto a su custodia. Los trabajadores fueron detenidos.

(Javier Calvelo / adhocFOTOS)

Este martes el ministro Bonomi, en declaraciones al programa Todo Pasa, de Océano FM, expresó "Empujan a Cosse y casi la tiran. Me empujan dos veces y nadie habló conmigo. La segunda vez que me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo".

Según Bonomi la detención de los dos trabajadores se justificó "Estaban tratando de desvirtuar un acto público".

