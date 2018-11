LA RESPUESTA

El sobrino de Luisa Cuesta le responde a Mujica

27.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress) – Hace unos días José Mujica dijo que Luisa Cuesta era "una reliquia de la lucha por los derechos humanos, una batalladora incansable y una figura entrañable". Nilo Patiño, sobrino de Luisa, le contestó hoy en una nota publicada en La Diaria.

Foto Javier Calvelo/adhocFOTOS

El expresidente mencionó también la existencia de un "pacto de secreto" que impidió conocer el destino de los detenidos desaparecidos y dijo que es "muy negativo y muy doloroso" que Cuesta haya fallecido sin tener información sobre el destino de su hijo. Asimismo, afirmó que "hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad".

Esta mañana, el sobrino de Luisa Cuesta, Nilo Patiño (integrante también de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos) respondió a Mujica a través de La Diaria, en donde dijo que se tomaría el atrevimiento de "puntualizar algunas cosas" en nombre propio.

Luisa Cuesta "En vida jamás negoció con su dignidad y sus principios. Aun cuando algunos compañeros, agobiados por la desesperanza, pensaron que se podría saber el destino de los desaparecidos canjeando ‘información' por impunidad, ella no aceptó ningún discurso sostenido sobre el supuesto ‘favor' de los perpetradores".

"Siempre se repite que, cuando mueren personas que encarnan un fuerte y comprometido mensaje social o político, quienes fueron sus detractores en vida tratan luego de hacer elogios intrascendentes sobre su obra o personalidad, para así ocultar la verdadera interpelación que sus virtudes y mensajes significan. En otras palabras: intentan transformar, por medio de la muerte, lo que en vida no pudieron doblegar. En vez de decir que Luisa era una mujer de una dignidad y principios inquebrantables, se dice que es una ‘reliquia' de la lucha de los derechos humanos, o una ‘polemista'. Luisa es mucho más que eso, señor Mujica. Seguramente usted les hablaba a los militares el 18 de mayo de 2011, cuando se refirió irrespetuosamente a las madres de los desaparecidos como meras buscadoras de huesos; a pocas horas, por demás, de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley interpretativo de la ley de impunidad", escribió Patiño.

"Podríamos seguir ejemplificando, pero no podemos más que repudiar, indignados, ciertas expresiones a propósito de la tortura. Parafraseando al extinto ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, quien en respuesta a las críticas de organizaciones de derechos humanos en diciembre de 2014 afirmó que si Serpaj lo autorizaba ‘a torturar por un mes, capaz' que conseguía información, el ex presidente dice ahora: ‘A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad'. Detrás de esa abominable frase intenta justificar todo lo que hizo y no hizo como presidente.

Es más, en materia de derechos humanos, siempre que debió elegir, inequívocamente le hizo un guiño solidario a los militares violadores, torturadores y asesinos del pasado", agrega Patiño.

También aseguró que el discurso de Mujica "es tan falaz como funcional a la cultura de la impunidad y su aspiración al punto final, ya que -bien se sabe- ninguna conciencia cívica compatible con la vigencia de los derechos humanos es capaz de admitir tal argumento". "Hoy nos dicen que la lógica de los hechos que impone el pacto de silencio de los militares sólo se puede quebrar recurriendo a los métodos propios del terrorismo de Estado", concluyó.

Fuentes: La Diaria/Montevideo Portal